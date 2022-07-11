МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Большинство участников рынка и наблюдателей уверены — страшные полгода, когда обвал следовал за взлетом, котировки покоряли многолетние рекорды, а ценность любых прогнозов равнялась нулю позади. Дальше наступит долгожданная стабилизация. Но все чаще раздаются мнения о том, что настоящий "черный лебедь" еще не прилетел, а лишь расправил крылья. Коллапс в криптоиндустрии, тотальный энергокризис, распродажа на рынке облигаций, обвал бумаг IT-гигантов и призрак мировой рецессии, уже обретающий реальное воплощение — все это лишь начало пути. К концу года все будет выглядеть значительно хуже. Сила в слабости. Кто и зачем толкает рубль вниз

"Похоже, мировой финансовый рынок только в начале пути, конечной точкой которого станет рецессия. Сегодня многие эксперты говорят о середине следующего года, но для той же Европы высока вероятность, что она наступит уже зимой, если ситуация с поставками российского газа не изменится", — уверена доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Сейчас на европейском рынке царит определенное оживление в сезонных отраслях, поднявших голову после преодоления пика пандемии, прежде всего, в туризме. К зиме ситуация изменится, а ужесточение денежно-кредитной политики этому поспособствует. Помним и о том, что нынешний кризис на финансовом рынке касается нескольких отраслей сразу — падение происходит и на крипторынке, и в сегменте облигаций, и в акциях IT-компаний. Такая неоднородность не позволяет делать прогнозы, где и когда "рванет" в следующий раз и кого утянет в общую воронку.

БОЙТЕСЬ ИНФЛЯЦИИ

Главный фактор, о котором предупреждают эксперты — инфляция. В США и Западной Европе она уже превысила 40-летние максимумы, но простор для роста цен еще весьма значителен. Как видно, повлиять на это путем роста ставок не получается — инфляция лишь выходит на новый виток. Если поставки энергоносителей из России продолжат сокращаться, инфляционный маховик раскрутится еще сильнее, подгребая под себя бизнесы, домохозяйства и даже секторы экономики.

Центральные банки по всему миру слишком долго придерживались сверхмягкой денежно-кредитной политики, надеясь, что инфляция будет временной. Сейчас Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк входят в число тех, кто стремится снизить рекордную инфляцию путем повышения ставок. В противном случае последствия для экономики будут намного хуже.

США уже имеют успешный опыт борьбы с инфляцией — в 80-е годы прошлого века им помогло повышение учетной ставки до 20%. Но сейчас этот рецепт не сработает — при текущем уровне госдолга проценты по выплатам вырастут настолько, что американскому правительству придется объявлять дефолт. То же касается Европы — резкое повышение ставок приведет к дефолту периферийных экономик региона.

Домохозяйства только начинают ощущать рост ставок, а это значит, что в ближайшие месяцы мы увидим последствия во всей красе. Падение спроса, например, на ипотечные кредиты и через это — на покупку жилых домов и другой некоммерческой недвижимости в значительной степени найдет отражение на общем деловом фоне.

ОБЛИГАЦИИ ПОДКАЧАЛИ

В первом полугодии рынки столкнулись с самой масштабной за последние десятилетия распродажей на рынке облигаций. По ряду оценок, только в Китае за февраль и март с этого рынка утекло 30,4 млрд долларов. То же коснулось других рынков: опасаясь ужесточения денежно-кредитной политики регуляторов, инвесторы бросились прочь из рисковых активов.

Но самое неприятное — не распродажа, а инверсия, разъясняет старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Тимур Баянов. Профессионалы рынка следят за спредом на кривой доходности казначейских облигаций или разницей между доходностью казначейских облигаций с более длительной дюрацией и доходностью с более короткой дюрацией.

"Обычно доходность с более длинной дюрацией, например, доходность 10-летних облигаций, выше, чем доходность с более короткой дюрацией, например, доходность по 2-летним облигациям. Но доходность 2-летних облигаций теперь превысила доходность 10-летних. Эта так называемая инверсия является предупреждающим признаком того, что экономика может ослабнуть и возможна рецессия", — указал он. Нам доллар не указ. Когда подешевеет электроника

Сейчас мировой финансовый рынок с опасением смотрит в сторону Японии. Если там будет "отпущена" доходность по облигациям — местные и иностранные инвесторы неминуемо инвестируют в этот инструмент, что приведет к росту курса японской иены и в целом перераспределению средств на рынке. Впрочем, для японского бюджета такое положение вещей вряд ли будет радостным, полагает Белянчикова.

Повышение ставок отрицательно влияет на стоимость облигаций, поскольку они отрицательно связаны между собой, согласен директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов. "До конца года ставки во многих странах продолжат расти, поэтому и облигации будут снижаться в цене", — прогнозирует он.

РЕЦЕССИЯ — НЕ СОН, А ЯВЬ

Фондовые рынки завершили одно из худших полугодий за последние десятилетия и перспективы на вторую половину года весьма туманны.

Акции из технологичного сектора были менее ценными в первом квартале, конфликт в Украине усугубил проблемы с поставками, возникшие во время пандемии. Повышение ставок Федрезерва ухудшило ситуацию.

В результате акции Amazon упали почти на 35% во втором квартале, что стало самым большим падением с третьего квартала 2001 года. Прибыль компании в первом квартале не оправдала оценок аналитиков в апреле, поскольку рост выручки замедлился.

Акции Microsoft упали примерно на 17%, что стало самым резким падением со второго квартала 2010 года.

Акции компании Alphabet в конце квартала упали почти на 22%, что стало худшим результатом с четвертого квартала 2008 года.

В перспективе, по словам Шибанова, акции технологических гигантов, вероятно, продолжат дешеветь на ожиданиях рецессии 2023 года, но мнение инвесторов может поменяться мгновенно.

В целом ожидания рецессии и дальнейшего обвала весьма оправданы. Причем совершенно непонятно, особенно в нынешних геополитических реалиях, откуда могут прилетать "черные лебеди" — но ведь они никогда не поддаются прогнозам. Например, шаги по газовому и сельскохозяйственному эмбарго для России и Белоруссии могли бы стать крайне негативными факторами для международных рынков, полагает Шибанов.

НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ

Основанием для коррекции на фондовом рынке могут стать акции компаний продовольственного сектора, которые уже получили существенную поддержку от роста цен. Однако они не смогут преодолеть снижения рынка, если оно окажется масштабным. Европа и Азия начали "великую газовую войну"

Конечно, сегодняшние показатели падения того же S&P 500 или биткоина — не самые драматичные за всю историю, тем не менее, есть все основания полагать, что дно по большинству финансовых инструментов еще не протестировано. А значит, большинству стран надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, резюмирует Белянчикова.