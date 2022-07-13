МОСКВА, 13 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Берлин озвучил конкретные сроки отказа от закупок угля и нефти из России. Еще до конца года эти поставки должны прекратиться. Но в правительстве Германии не скрывают, что такой шаг создает проблемы для экономики страны. Одновременно выясняется, что решаться она будет, вполне вероятно, отнюдь не без помощи российской стороны. В Россию хлынула "лишняя" валюта, но это не к добру

БЕЗ УГЛЯ И НЕФТИ

Берлин планирует полностью прекратить закупки угля из России с 1 августа, российской нефти — с 31 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Германии Йорга Кукиса в ходе Сиднейского энергетического форума, организованного правительством Австралии и Международным энергетическим агентством (МЭА).

При этом спикер признал, что на Россию приходилось 40 процентов импорта угля в его страну и такая же доля в структуре поставок нефти.

ФРГ в ускоренном темпе "развивает" терминалы, способные принимать импортный сжиженный природный газ (СПГ), чтобы восполнить пробелы, которые возникнут после отказа от российского топлива, отмечает Reuters.

Впрочем, правильнее было бы сказать, что власти Германии сейчас пытаются реализовать проект создания соответствующей инфраструктуры, которой на текущий момент у страны просто нет. Более того, Кукис посетовал, что актуальный совокупный объем поставок в Европу СПГ из США и Катара около 30 млрд кубометров не достаточен, чтобы устранить существенную нехватку топлива, которая неизбежно возникнет с отказом от импорта угля и нефти из России. Посланник Берлина также уточнил, что именно использование природного газа могло бы стать ключевым решением на этапе перехода национальной экономики к нулевому уровню выбросов.

Следует заметить, что власти Германии, намеревающиеся уже в текущем году избавиться от угля и нефти из России, также планируют не позднее середины 2024 года отказаться и от российского газа.

"КАТАСТРОФА ДЛЯ УКРАИНЫ"

Однако накануне произошло событие, способное внести определенную ясность в дальнейшую судьбу одного из важнейших энергетических проектов Европы, чья техническая реализация, доведенная до логического завершения, не привела к его использованию. Трубопровод "Северный поток — 2", который некогда рассматривался как критически важный для сохранения лидерства ведущей в Европе экономики, "пал жертвой" политической конъюнктуры, потребовавшей от Берлина признать проект пророссийским. Но 12 июля суд ЕС вынес неожиданное и неприятное для противников этой "трубы" решение.

Он частично удовлетворил иск оператора "Северного потока — 2", оспаривающего поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которым в апреле 2019 года правила для газопроводов внутри объединения распространились на маршруты, ведущие из и в третьи страны.

Это событие прокомментировал бывший председатель правления польского государственного нефтегазового концерна Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) Петр Возняк, который озвучил "ястребиную" антироссийскую оценку, типичную ныне для правящих кругов своей страны. Произошедшее, по его словам, "означает, что "Северный поток — 2" будет запущен… и… остановится транзит через Украину". А это, по словам Возняка, означает катастрофу для Киева, поскольку "Украина столкнется с призраком замерзания… Единственный путь — обратиться в Кремль за включением в российскую газовую систему".

"Это означает, что в соответствии с европейским законодательством "Северный поток — 2" может претендовать на то, чтобы утверждать свою правоту, какой бы она ни была. А она очень неблагоприятна в итоге для европейского рынка", — заявил бывший глава PGNiG. Газовая удавка: как Европа готовится жить без "Северного потока"

Позволим себе категорически не согласиться с такой оценкой. Ввод в эксплуатацию этого трубопровода не только стал бы благом, прежде всего, с точки зрения энергетической безопасности Европы, поставившей перед собой амбициозную цель заполнить газовые хранилища к зиме до 90%, но и важным сигналом спекулятивным кругам на европейском рынке, которые, используя объективные энергетические трудности региона, способствуют запредельной дороговизне "голубого топлива". Так, по состоянию на середину дня 13 июля цена на природный газ на основном в Европе хабе, Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, превысила уровень, который соответствует 1 900 долларов за тысячу кубометров.

Однако если ситуация будет развиваться по "катастрофическому" для не скрывающих свои русофобские взгляды представителей Варшавы, то перспективы для экономики Германии действительно могут оказаться менее печальными в условиях отказа от угля и нефти из России. И настроение у чиновников немецкого правительства, сетующих на нехватку СПГ, закономерно улучшится.

ПЛАН "Б"

"С одной стороны, все в ЕС декларируют какие-то планы", — комментирует ситуацию генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Брюссель декларирует планы, Париж, Берлин, отмечает эксперт. "У всех есть план "Б" на словах. Вместо газа используем мазут и уголь, экономим все, что можем, создаем общественные места обогрева, солнечные панели на крыше и прочий "трэш", — иронизирует специалист. — Гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Все прекрасно понимают, что эти планы "скользкие", уверен Симонов. Это касается и закупок СПГ. "Выкупили бы европейцы весь, если бы он был в нужном объеме, — говорит глава ФНЭБ. — Но случилась одна авария, вторая, и сразу вся схема рушится".

А такая недальновидная энергетическая политика, нацеленная на поддержание конфронтации с Россией, чревата негативными последствиями для самой Европы, убеждены эксперты. Европа и Азия начали "великую газовую войну"

В ЕС общественные выступления уже ставят вопрос о целесообразности существования этого объединения, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. "Например, позиция Венгрии демонстрирует именно такое отношение", — уверен он. "Зачем нужен Европейский союз? Чтобы разрушать национальные экономики?" — задается вопросами эксперт. Странам Европы выгоднее разрушить ЕС и выстроить нормальные отношения с Россией, уверен Колташов.

"Я далек от мысли, что Европа "рухнет" без российского газа зимой, что там будет коллапс, — уточняет свою позицию Симонов, — Определенный запас прочности у Европы есть, но также очевидно, что без серьезнейших последствий для экономики, для населения это не обойдется".