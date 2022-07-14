МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Как правило, дефолт какой-либо страны (если он не обусловлен "техническими сложностями" в виде отказа зарубежной инфраструктуры проводить платежи) не возникает внезапно: этому предшествует существенное ухудшение макроэкономических показателей, платежного баланса и так далее. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Александр Шураков.

Он напомнил, что два года пандемии оказали существенное негативное влияние на экономику тех стран, у которых в структуре ВВП существенную долю занимал туристический сектор. В свою очередь, рост цен на энергоносители и другие товары усугубил дефицит платежного баланса стран, которые полагались на импортные поставки.

Эксперт привел в пример Шри-Ланку, которая в апреле объявила о дефолте по внешнему долгу размером $51 млрд с целью его реструктуризации и сохранения своих ограниченных валютных резервов для финансирования импорта товаров первой необходимости. Шураков отметил, что страна зависит от туризма и импортных поставок топлива. В марте валютные резервы этой страны сократились до $1,93 миллиардов, в то время как в текущем году она должна была погасить порядка $8,6 миллиардов внешнего долга.

Шураков также рассказал, что в июне министр финансов Пакистана предупредил о возможном дефолте в случае, если страна не отменит субсидии на топливо для населения. На сегодняшний день валютные резервы Пакистана составляют менее $10 млрд, что покрывает только 45-дневный импорт. Долларовый долг страны — $6,4 млрд, в текущем году стране нужно погасить или рефинансировать долг на $3,16 млрд.

"Не будем забывать и об Аргентине, которая в январе пришла к новому соглашению с МВФ о реструктуризации долга на сумму $44.5 млрд. В рамках нового соглашения выплаты по долгу начнутся через четыре года после подписания соглашения и будут растянуты на 6 лет", — отметил эксперт.

Шураков также отметил и Ливан, который уже объявлял о своем дефолте. Проблемы в экономике страны также длятся достаточно давно.

Остается неопределенность с внешним долгом Украины. По словам Шуракова, пока неясно, будут ли ей предоставлены средства для рефинансирования долга, подлежащего погашению в текущем году, или же кредиторы согласятся с реструктуризацией долга.

"Достаточно напряженная ситуация с долгом у южно-европейских стран. Пока ситуация с долгом Италии, Греции существенно лучше, чем было 10 лет назад, когда долговые проблемы стран PIGS (Португалия, Италия, Греция, Испания) формировали новостную повестку. Но доходность гособлигаций этих стран растет, и при дальнейшем повышении процентных ставок это может привести к существенному росту расходов на обслуживание долга и повышению бюджетной напряженности", — резюмировал эксперт.