МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. На фоне ожидания рецессии и ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков по всему миру для борьбы с инфляцией в первую очередь проседает технологический сектор. Акции этих компаний, ведущих деятельность в глобальном масштабе, потеряли c начала года 20-30% своей стоимости. Они будут падать и дальше, потому что в мире надулся полноценный "технологический пузырь". Его исчезновение было просто вопросом времени, рассказал агентству "Прайм" частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. "Черный лебедь" на подлете: крах на биржах только начинается

Второй сектор, который будет постепенно сдуваться — энергетика. Да, сейчас стоимость угля, нефти и газа на максимумах, компании получают сверхприбыли. Но что произойдет во время мировой рецессии? По мнению Сидорова, наиболее вероятны падение спроса и, как следствие, сокращение стоимости сырья, которое уже прогнозируется ведущими аналитическими агентствами. Снижение цен на энергоресурсы приведет к тому, что компании этого сектора, включая производителей СПГ и нефтепродуктов, будут терять прибыль, и акции упадут.

Третий сектор, по мнению финансиста — банки. Ужесточение денежно-кредитной политики по всему миру приведет к росту стоимости кредитного предложения и падению объемов кредитования. "Люди "уходят в экономию" и кредиты не берут, что подтверждает статистика по США, ЕС, России или Турции, где инфляция бушует на уровне 80% г/г", — продолжает Сидоров.

Также наверняка правительства из-за энергетического кризиса будут пересматривать свои планы по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), допускает эксперт. "Стоит ожидать, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе такие компании также будут падать. Затем возможен подъем (отказ от ископаемых источников, снижение их доли в электрогенерации — это вопрос пяти-семи лет), позже — взрывной рост. А потом — снова падение, но уже по объективным причинам: из-за нехватки сырьевой базы даже серебра в мире недостаточно, чтобы обеспечить строительство солнечных станций в той же Европе", — рассказывает он.

Автопром, авиаперевозчики, круизные компании, туризм — эти сектора тоже, наверняка, ждет падение по мере расширения масштабов глобальной рецессии, ведь люди будут все больше экономить и сокращать свои потребности. И на первый план выйдет самое необходимое — тепло, вода, еда, медикаменты.

"Таким образом, в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания (АПК), ритейл (традиционный и онлайн), а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов", — резюмировал Сидоров.