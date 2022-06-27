МОСКВА, 27 июня – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Мировые финансовые площадки находятся под серьезным давлением из-за резкого скачка инфляции и ужесточения политики ФРС США. Что ждет финансовый рынок, как он переживет период повышенной инфляции и стоит ли покупать подешевевшие акции, решил выяснить "Прайм". Крах мирового порядка: зачем центробанки сметают золото

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Первое полугодие 2022-го ознаменовалось снижением на многих мировых рынках акций. Так, американский S&P 500 к середине июня терял более 20% относительно ранее достигнутых максимумов, высокотехнологичный NASDAQ – более 30%. Если приглядеться, то многие спекулятивные бумаги пострадали еще сильнее: ряд популярных акций "ковидного" периода потерял от 50 до 90% стоимости. В чем причина такого снижения, задается вопросом директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.

"Ключевым фактором роста макроэкономической неопределенности, который давит на рискованные активы с осени прошлого года, стал сильный всплеск инфляции в развитых странах", – отмечает он.

Эксперт напоминает, что многие аналитики предрекали рост инфляции с 2009 года, с запуском первой программы количественного смягчения (QE) Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако порядковые номера программ QE сменялись один за другим, а инфляция все не приходила, рассказывает эксперт. Отчасти он объясняет это тем, что спрос в экономике действительно оставался слабым еще много лет после мирового финансового кризиса 2008 года, и стимулирующие меры действительно были нужны. Отчасти – тем, что QE – это все-таки не буквально "печатание денег", как упрощенно толкуют некоторые наблюдатели.

"Так или иначе, к 2020 году большинство глав мировых ЦБ и правительств уверовали в то, что риск инфляции в современном мире стремится к нулю, – говорит Исаков. – И в ответ на вызовы "ковидных" локдаунов не придумали ничего лучше, чем приступить на этот раз к буквальному печатанию денег и раздаче их всем подряд".

Одновременно уменьшилось предложение товаров из-за с логистических сложностей и жесткой антиковидной политики "мировой фабрики" – Китая.

На этот раз, как подчеркивает Исаков, простейшие законы экономики "сработали без осечек": когда выросшая масса денег преследует сократившееся количество товаров, единственным неизбежным решением уравнения становится рост цен. "День Б". "Американская мечта" разделила участь индейки

"БУКЕТ" ФАКТОРОВ

В настоящее время мировые финансовые площадки испытывают серьезное давление. Волатильность значительно возросла. Участники рынка занервничали. Инвесторы все больше опасаются если не надвигающегося глобального кризиса, то уж точно затяжной рецессии, продолжает врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Причиной этого, по его словам, является целый "букет" факторов, негативный эффект которых многократно усилился вследствие синергетического эффекта.

Мировая экономика значительно ослабла под влиянием пандемии Covid-19. Для ее поддержки многие страны мира применили различные монетарные стимулы. Так, большинство центральных банков существенно снизили ключевую ставку (в США, Великобритании, Евросоюзе – практически до нуля). Осуществлено масштабное вливание денег в экономику (пресловутое "количественное смягчение"): более 3 трлн долларов в США, более 2 трлн евро в ЕС, более 900 млрд фунтов в Великобритании.

"В конечном итоге эта масса дешевых денег оказалась на финансовом рынке, что привело к росту цен на финансовые активы, а в ряде случаев – к формированию "пузырей", – объясняет эксперт.

Постпандемийное восстановление мировой экономики предполагало плавное сворачивание монетарных стимулов и плавное же "сдувание" этих "пузырей", отмечает Кузнецов. Однако вмешались геополитические факторы, которые приобрели глобальные масштабы. Все это привело к резкому скачку инфляции, указывает он.

Так, согласно прогнозам ООН, глобальная инфляция в текущем году составит около 6,7%, что практически вдвое превышает средний показатель за 2010-2020 годы. Кроме того, оказались разрушены нарабатываемые десятилетиями международные хозяйственные связи. В результате объемы промышленного производства сокращаются, а индексы производственных цен – напротив, растут. Причем, как отмечает Кузнецов, и то, и другое происходит более высокими темпами, чем ранее прогнозировали эксперты.

На это не смогли не отреагировать центробанки всех ведущих стран. Американский федрезерв повысил ключевую ставку на 75 б.п. А его глава Джером Пауэлл четко обозначил приоритеты: борьба с инфляцией, постепенное повышение ставки, сворачивание QE.

"Очевидно, что планам по мягкому восстановлению экономики уже не суждено сбыться", – констатирует Кузнецов. Доллару приготовиться: Китай начинает тихую трепку США

ЧТО ЖДЕТ РЫНОК

Высокая волатильность и резкие колебания на финансовых рынках будут сохраняться, считает специалист. Кроме того, возможно усиление разнонаправленного движения секторов рынка (фрагментация), когда ценные бумаги в одних секторах будут дешеветь (например, ИТ), а другие – наоборот (например, энергетика).

Что касается финансового рынка России, то сегодня он оказался во многом обособлен от влияния глобальных трендов, локализован в масштабах страны. "C одной стороны, это делает его мало восприимчивым к бегству капитала, мировым ставкам, – рассуждает эксперт. – Но с другой – это же делает его и очень "тонким", когда небольшого числа локальных продавцов и покупателей не хватает для обеспечения ликвидности. Вследствие чего цены на активы подвержены сильным колебаниям, а "спрэды" оказываются крайне высокими".

В целом, акции как класс активов способны "неплохо переносить периоды повышенной инфляции", отмечает Исаков из УК "Открытие". Многие бизнесы могут перекладывать растущие издержки на потребителей, да и рост цен на недвижимость и иных капитальных активов на балансе может поддерживать котировки.

Но есть, по его словам, и нюансы. Первый заключается в том, что рост инфляции – это значительное усиление неопределенности. А любое ее усиление не способствует росту оценочной стоимости финансовых активов. Второй нюанс: возможность перекладывать инфляцию на потребителя существует в условиях сильной экономики и сильного потребительского спроса, указывает эксперт. Если же экономика "скатывается" в рецессию, то инфляция начинает сильно давить на маржу и другие финансовые показатели компаний.

ФРС США может бороться с инфляцией единственным способом – пытаясь затормозить экономику повышением процентных ставок, уверен Исаков.

"При этом рост ставок, их дальнейшее повышение, опасение сильного замедления экономики или даже рецессии создают очень сложные условия для рынка акций США", – уверен он. "Задвинуть доллар". Зачем нужна цифровая валюта и что за ней стоит

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ

"Чем выше ставка дисконтирования, тем деньги "сегодня" ценнее по сравнению с деньгами "через год", а уж тем более "через десять лет", – объясняет Исаков. – Поэтому при прочих равных, при росте ставок акции и облигации дешевеют. Особенно сильно дешевеют те активы, денежные потоки от которых ожидались в очень отдаленном будущем".

С другой стороны, если рост ставок действительно приведет к замедлению экономики или рецессии (а только так он сможет воздействовать на инфляцию), то у компаний ухудшатся финансовые результаты, что "тоже не способствует оптимизму инвесторов", уточняет эксперт.

Так стоит ли покупать подешевевшие акции? По мнению финансиста, широкий рынок США (индекс S&P 500) на текущих уровнях может дать "хороший результат инвестирования на горизонте 3-5 лет". Оценка уже снизилась до вполне приемлемых уровней, а самая сильная и конкурентная экономика мира в конечном итоге адаптируется ко всем сложностям и вызовам, убежден Исаков. Другое дело, что для граждан РФ инвестирование в зарубежные рынки стало сопряжено не только с риском колебаний стоимости ценных бумаг, но и с риском произвольных "заморозок", даже если инвестор не входит ни в какие санкционные списки.

"Брать или не брать на себя такой риск – это личное решение каждого инвестора", – полагает специалист.

При этом лучшим решением, на взгляд Исакова, станет покупка российских акций. Отечественные бумаги тоже сильно подешевели с начала года, но при этом оценка российского рынка находится на рекордно низких уровнях. Центробанк, в свою очередь, смягчает денежную политику, а риск "заморозки" отсутствует.

"Российский рынок оказался также в большей мере "изолирован" от колебаний рынков мировых и сможет расти, даже если на рынке США еще какое-то время будут властвовать биржевые "медведи", – приходит к выводу директор по инвестициям УК "Открытие".

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА

Обвал финансовых рынков, масштабная коррекция на биржах, вторая "Великая депрессия" – все это только верхушка айсберга, предупреждает частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

Рассуждая о кризисе экономической системы, он вспоминает теорию циклов и суперциклов Кондратьева, который предсказывал наступление гигантского кризиса в начале XXI века еще 100 лет назад. И называл это "окончанием системы капитализма".

Можно говорить, по мнению Сидорова, и о "фазовом переходе", о начале нового технологического уклада. Все эти термины описывают один процесс, только с разных сторон.

Вывод один: сейчас мы наблюдаем начало того суперкризиса, о котором ученые говорят на протяжении как минимум последних пятидесяти лет. Однако, по словам специалиста, нельзя это событие связывать только с финансовыми рынками, санкциями, последствиями пандемии.

Причины происходящего гораздо глубже, а нам доступны только явные проявления рецессии – инфляция, снижение валютных курсов и удешевление ценных бумаг, рост безработицы, замедление экономики.

"Просто в силу своей специфики финансовые рынки начинают рушиться быстрее, а по факту – это начало обрушения всей современной экономической системы, где главный принцип – получение прибыли всеми возможными способами. И в этом принципе кроется ключевая причина происходящего", – заключает эксперт.