МОСКВА, 14 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Маршруты поставок нефти и нефтепродуктов из России разворачиваются на восток. Об этом говорят отечественные эксперты, с этим вынуждены согласиться западные наблюдатели. Какими сейчас видятся перспективы экспорта "черного золота" и продуктов его переработки, разбирался "Прайм". "Черный русский". Китай нашел способ сдержать рост цен на нефть и газ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Российские поставщики нефтепродуктов перенаправили свои объемы на Ближний Восток, констатирует американское агентство Bloomberg. С конца февраля отмечается чрезвычайно активный рост экспорта дизельного топлива и не только. В июне поставки нефтепродуктов в эти страны достигли, по данным сервиса Vortexa, отслеживающего поставки энергоносителей в режиме реального времени, 155 тысяч барр./сутки. В результате ближневосточный импорт нефтепродуктов из России достиг максимума, по крайней мере, с начала 2016 года. В свою очередь, импорт российских объемов европейцами за четыре месяца сократился на 30%.

Аналитик рынка нефти из консалтинговой компании Turner, Mason & Co. Джонатан Лейт в интервью Bloomberg отметил, что поставки в ближневосточный регион дизельного топлива различных видов до конца текущего года могут вырасти еще значительнее. Он уточнил, что российские страховые компании, по его мнению, вполне могут справиться со страхованием морских перевозок нефти и нефтепродуктов из России.

"НЕФТЯНЫЕ РЕКИ"

Институт развития технологий ТЭК (ИртТЭК) провел круглый стол "Поворот нефтяных рек на Восток — возможности и риски", в ходе которого ведущие специалисты обсудили сложившуюся ситуацию в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов из России и дальнейшие перспективы ее развития.

В ходе мероприятия ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что российская нефтетранспортная инфраструктура объективно не могла быстро приспособиться к новым реалиям санкционного давления последних месяцев.

"Мы имеем дело с очень масштабными изменениями", — заявил он. — Инфраструктура не может в мгновение ока соответствовать масштабам этих изменений".

Эксперт напомнил, что 60% нефти из России экспортируется по морским маршрутам, и в текущем году страна поднялась с десятого места на второе по поставкам этого сырья в Индию. "В ближайшее время, я думаю, вообще выйдем на первое место, обойдя даже Ирак, и будем около четверти импорта Индии контролировать", — спрогнозировал Митрахович. А Индия — это растущий рынок, очень интересный с точки зрения поставщика, принимающий стратегические решения самостоятельно, зависящий от США в меньшей степени, чем многие другие игроки.

"Что касается нефтепроводов, то с учетом того, что поставки в Европу по нефтепроводу "Дружба" рано или поздно все равно окажутся в зоне риска, строить трубы нам тоже придется", — сказал специалист. Как он отметил, вице-премьер Александр Новак заявил о наличии у правительства планов строительства трубопровода "Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) — 3".

"Ключевой рынок, который сейчас набирает обороты, это Индия", — согласился в ходе круглого стола руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко. Он отметил, что сейчас большой вес приобретает международный транспортный коридор (МТК) "Север — Юг", который соединяет Россию, Индию и Иран. Использование взаимодействия с Ираном в условиях жестких антироссийских санкций делает необходимым развитие транскаспийского сотрудничества, уверен эксперт. Он указал на выгоды схемы замещения поставок нефти (своп), включающие доставку объемов в северные порты Ирана с последующим использованием выхода в Персидский залив для дальнейшей транспортировки грузов в Индию.

"Пока компании идут по пути наименьшего сопротивления, — отметил в ходе своего выступления ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — Непонятно, будут ли какие-то еще ограничения в плане перевозки нефти". Он напомнил о предложении, озвученном в ходе саммита "Большой семерки" (G7) препятствовать перевозке нефти на танкерах, если цена на нее будет превышать определенный предел, через запрет страхования. Насколько эффективной будет эта мера, насколько сильно она ударит по морской перевозке российской нефти, пока сказать сложно, отметил специалист.

"Будут ли ужесточаться правила этих перевозок?— задался он вопросом. — Наверное, да". А отправка нефти в Азию преимущественно морским транспортом, как это происходит сейчас, была бы оптимальным вариантом для России и в будущем, уверен Юшков. Для увеличения поставок в восточном направлении имеется достаточный флот, уточнил эксперт.

НЕ ТОЛЬКО НЕФТЬ

Поставлять нефть на Ближний Восток как конечный рынок сбыта действительно нет смысла, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. "Туда отправляется в основном мазут, газойль и керосин", — перечисляет он. Причем в материале Bloomberg приведены предварительные данные за начало июля, согласно которым рост поставок продолжается, замечает эксперт. А это значит, что поставки российских нефтепродуктов на Ближний Восток могут еще вырасти на 50-100 тыс. барр./сутки, до 200-250 тыс. барр./сутки.

"Перспективы роста ограничены наличием в регионе крупных мощностей по переработке, причем растущих, — указывает Кокин. — Однако возможно увеличение экспорта с целью перепродажи в другие регионы".

Руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев соглашается, что основным направлением экспорта российских углеводородов должен стать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Снимают сливки: китайцы выбрали для себя самую лучшую нефть

"Увеличение поставок на Ближний Восток укладывается в заданную президентом парадигму разворота экспортных потоков нефти и нефтепродуктов в восточном направлении, — отмечает он. — Тем не менее, по моему мнению, основным направлением для нефтепродуктов все же будет не ближневосточное, а Индия и Китай — эти рынки куда сильнее нуждаются во внешних источниках углеводородов, и их емкость куда выше". Поставки непереработанной нефти на Ближний Восток, скорее, актуальны в рамках своповых сделок, уточняет эксперт.

Он согласен с идеей о том, что России выгодно продавать "черное золото" ближневосточным поставщикам, взамен получая аналогичные объемы в Персидском заливе. В качестве примера Коптев приводит Иран, который до введения санкций работал по похожей схеме, закупая нефть из Казахстана. "В Иране постоянно наблюдаются проблемы с бензином, связанные с тем, что основные НПЗ расположены на прикаспийском севере, а главные месторождения нефти — на юге страны, поэтому возобновление таких поставок было бы выгодно обеим сторонам", — рассуждает специалист. А президент Владимир Путин на прошедшем недавно Каспийском форуме дал поручения развивать Южный транспортный коридор, в том числе порты Махачкалы и Астрахани, напоминает представитель ИртТЭК. Впрочем, основным маршрутом экспорта нефти на восток был и остается нефтепровод ВСТО, констатирует он.

Если исходить из данных Bloomberg, согласно которым в июле поставки мазута из России на Ближний Восток выросли более чем в шесть раз, до 200 тыс. барр./сутки, перспективы увеличения значительные, полагает эксперт. В Европу, которая последовательно отказывается от российских нефтепродуктов, поставлялось 500 тыс. барр./сутки, уточняет он. "Не исключено, что эксперты издания правы, и этот мазут смешивается с мазутом ближневосточных производителей, а дальше продается по всему миру уже под другой маркой", — резюмирует Коптев.

ГРЕЗЫ "СОННОГО ДЖО"

При этом специалисты в целом скептически оценивают потенциал США в смысле давления на ближневосточные монархии, в первую очередь — Дом Саудов, в вопросе о значительном увеличении добычи нефти.

"Саудовская Аравия, оставаясь в сильной позиции, может повысить ставки в переговорах, пытаясь добиться ощутимых уступок от США", — допускает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. При этом в конгрессе не все одобряют даже сам факт поездки президента Джозефа Байдена к саудитам, отмечает он. Европа и Азия начали "великую газовую войну"

Так что договориться может быть сложно, делает вывод специалист.

Россия добывала в июне на 0,9 млн барр./сутки меньше квоты ОПЕК+, напоминает Кокин из "Открытие Инвестиции". "Ограничителем служит не квота, а возможности сбыта, — отмечает он. — Позиция Саудовской Аравии может повлиять на цены, а в случае их снижения добыча и экспорт из России могут сократиться".

Однако быстрого роста добычи в Саудовской Аравии эксперт не ожидает. "Условия для роста могут быть созданы с сентября, если ОПЕК+ отменит ограничения по добыче в связи с достижением квотами референтных уровней, — считает он. — Многое покажет встреча ОПЕК+ 3 августа".

Саудовская Аравия неоднократно отказывала Байдену в его просьбе увеличить добычу нефти, напоминает Коптев из ИртТЭК. "Нет никаких причин, по которым она изменит свою точку зрения, — убежден эксперт. — Существующая на рынке ситуация более чем устаивает Эр-Рияд".

Однако есть и еще один момент, по которому президент США хочет договориться с саудитами, указывает специалист. "Это поддержка мер по ограничению цены на российскую нефть, — отмечает он. — Но если такое произойдет, цены на нефть на мировом рынке неизбежно снизятся, что совершенно не входит в планы Эр-Рияда". Чтобы они согласились на такой шаг, Байдену придется как-то компенсировать возможные потери. Договориться Эр-Риядом Байдену важно и для сохранения лица — если он вернется с Ближнего Востока ни с чем, это неизбежно будет использовано его политическими противниками в ходе назначенных на ноябрь промежуточных выборов.

"Если Саудовская Аравия откажет США по всем пунктам, а эмбарго на российскую нефть продолжит действовать и расширяться, это создаст дефицит на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, — рассуждает Коптев. — Тогда ни у России, ни у потребителей в США и Европе не останется другого выхода, как искать альтернативные источники и схемы поставок". В связи с этим, эксперт допускает, что страны Ближнего Востока будут закупать все больше нефти и нефтепродуктов в России, поставляя взамен на мировой рынок нефтепродукты собственного производства (или смесь своих и российских нефтепродуктов под собственной маркой).