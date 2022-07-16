МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, невзирая на заверения властей о том, что для стабильности бюджетных доходов необходимо, чтобы нацвалюта немного ослабла. Смогут ли власти этого добиться и когда тенденция на укрепление нацвалюты сменится на противоположную? В Россию хлынула "лишняя" валюта, но это не к добру

КТО ТОЛКАЕТ РУБЛЬ ВВЕРХ

В качестве причин для укрепления рубля эксперты называют сохраняющуюся зависимость от нефтяных котировок, высокие цены на энергоносители и низкий спрос на валюту вследствие обрубания финансовых потоков, что сводит к минимуму любые валютные расчеты. Минфин прекратил покупку валюты в резервы по бюджетному правилу, поэтому вся она остается в экономике. Это уже привело к рекордному профициту платежного баланса — 138,5 млрд долларов за первое полугодие.

Факторы, которые могли бы ослабить нацвалюту — становление параллельного импорта, ослабление валютных ограничений и снижение ключевой ставки — пока не могут на все 100% оправдать возложенные на них ожидания.

Импорт — главный фактор, который мог бы повлиять на рубль — по-прежнему ощутимо ниже, чем был до кризиса. Его доля снизилась с марта и никак не придет в норму. До тех пор, пока этого не произойдет, ждать возвращения курса к докризисным значениям не стоит, уверен вице-президент по экономическому анализу инвестиционного Фонда ANIF Арам Налбандян.

Максимум, что мы могли наблюдать — резкое ослабление рубля в конце июня-начале июля, когда он снизился на 20% буквально за неделю. Но это скорее техническая коррекция. "Рубль стал резко падать, потому что он очень сильно и долго укреплялся, и без коррекции такое укрепление просто невозможно — это общеизвестный рыночный факт", — пояснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, есть факторы перекупленности, а есть техническая коррекция, и это следует учитывать.

Есть и доля вины спекулянтов, которых традиционно обвиняют в том, что они влияют на курс рубля. В конце июня-начале июня они сократили активность на рынке, чем и вызвали ослабление, полагает главный аналитик ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников. Кроме этого, экспортеры пытаются реализовать накопившуюся валютную выручку по более выгодному курсу, тем самым провоцируя укрепление рубля.

КАКОЙ КУРС НУЖЕН

При этом представители власти утверждают, что для экономики и наполнения бюджета в настоящее время был бы оптимальным курс в рамках 70-80 рублей за доллар. В бюджете заложен курс 72-74 рубля за доллар на ближайшую трехлетку. Чтобы приблизиться к этим уровням, Центробанк с момента, когда курс установился в диапазоне 55-60 рублей за доллар начал постепенно ослаблять валютный контроль, напомнила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Однако существенного падения национальной валюты не произошло, по ее мнению, по причине разбалансированности торгового баланса. Из-за небольшого выбора рычагов влияния на валютный курс у российского регулятора не так много способов воздействия на текущую ситуацию. По сути, Россия не может в полной мере воспользоваться бюджетным правилом из-за риска заморозки части активов за рубежом.

"Дальнейшие скачки котировок рубля на валютном рынке могут быть связаны с усилением стимулирования параллельного импорта, а также существенными вложениями в альтернативные валюты, например в китайский юань", — считает Скрыль.

Переславский считает, что ситуация неоднозначная. С одной стороны, рубль не нужен бюджету настолько крепким, каким он был в последнюю неделю июня. С другой, никаких вариантов для его ослабления, кроме интервенций, у ЦБ и Минфина нет, так как вся газовая выручка сейчас поступает в рублях.

В итоге вместе с заявлениями о том, что курс должен быть не меньше 70 рублей за доллар, была проведена денежная интервенция: не имея возможности покупать доллары или евро, ЦБ скупал юани. "Тогда как ему следовало бы продавать рубль, независимо от того, какую валюту он скупал, что вызвало бы отскок курса до 64 рублей за доллар, но сейчас российская валюта опять укрепляется и сегодня ниже 58 за доллар", — говорит Переславский.

ОТКАТ: КОГДА, КУДА, НАСКОЛЬКО

Эксперты уверены, что новый виток ослабления рубля может произойти лишь по мере оживления импорта и возобновления работы бюджетного правила с покупкой Минфином дружественных валют, например, через "юаневые интервенции". Аналитики предсказали курс доллара к концу года

Если геополитическая ситуация до конца года не ухудшится, а доля импорта будет нарастать, то к концу года доллар вполне может оказаться в диапазоне 70 — 80 рублей, прогнозирует Налбандян.

В краткосрочной перспективе (вплоть до конца июля) рубль может продолжить укрепление и опуститься ниже отметки в 55 рублей за доллар. Но это, скорее всего, будет носить временный характер, полагает Жильников.

С такой позицией согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он убежден, что во второй половине июля возможна новая волна укрепления рубля к доллару и евро в диапазон 50 — 55 благодаря налоговому периоду и дивидендному сезону, когда российские экспортеры активно продают валюту для расчетов с бюджетом и акционерами.

Если все упомянутые меры сработают, то к концу года возвращение рубля в заявленный диапазон 70-80 за доллар вполне возможно. Если же на рынок вновь выпустят нерезидентов, мы можем увидеть доллар и по 90 рублей, уверен Переславский. Аналитик назвал факторы, которые выбили у рубля почву из-под ног

Ну а глобально тренд разворачивается — рубль будет склонен к укреплению в среднесрочной перспективе, полагает экономист Егор Клопенко. По его мнению, экономическая система страны перенастраивается и рост рублевых доходов бюджета позволит поддерживать устойчивость экономики даже с учетом сильного рубля. Таким образом, даже если во втором полугодии мы увидим 60-70 за доллар, это будет новой нормой. В конце концов, жили же мы при 30-40 рублях за доллар, и экономика росла вполне уверенно.

Вложения в евро в текущей ситуации эксперты не рекомендуют — региональная валюта продолжит падать к доллару из-за высоких цен на газ, снижения которых в обозримом будущем не ожидается. Решить экономические проблемы Европы без отмены санкций на российские энергоносители не представляется возможным, рассуждает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "ИВА Партнерс" Андрей Верников.

По мнению аналитиков, лучше обратить внимание на гонконгский доллар, как объект инвестирования ввиду возможного роста спроса на инструменты, обращающиеся на гонконгской бирже. У этой валюты неплохие перспективы, особенно на фоне роста интереса инвесторов, задумавшихся о поиске альтернативы доллару США и евро.