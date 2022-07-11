МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Несмотря на ослабление последних дней, у рубля есть все шансы вернуться к уровню 50 за доллар, правда, для этого должен совпасть ряд факторов, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Сила в слабости. Кто и зачем толкает рубль вниз

После ужесточения Банком России валютного контроля и резкого повышения ключевой ставки до 20% по рублю зародился "бычий" тренд. Переломить его смогли лишь вербальные интервенции чиновников — после их слов о переукреплении нацвалюты она просела к доллару и евро более чем на четверть.

Курс доллара смог закрепиться выше 62 рублей, что является важным техническим уровнем для покупателей, анализирует эксперт. Сопротивлением сейчас выступает зона 68-70 рублей. "Но даже от 70 рублей цена по фигуре должна опять вернуться к уровню 55,80 рублей. Это сценарий на продолжение роста в зону 70-80 рублей за доллар", — объяснил Антонов.

Он указал, что все факторы, работавшие в последние месяцы в пользу рубля, остаются в силе.

"Предложение экспортеров по-прежнему превышает спрос от импортеров. В ближайшее время тенденция вряд ли изменится. Центробанк разрешил банкам вводить отрицательные ставки на валютные счета для юридических лиц, что тоже на руку покупателям рубля", — напомнил он.

Недружественные страны хотят ввести на российскую нефть "потолок" $40-60, но боятся. По мнению эксперта, ответная мера России может быть в виде сокращения добычи нефти, за чем последует резкий взлет цен на нефть в район $300 за баррель и мгновенный инфляционный удар по недружественным странам. На России это тоже отразится, и ЦБ вряд ли понравится рост инфляции. В итоге опять начнется ужесточение валютного контроля и денежно кредитной политики.

Подводя итог, Антонов сказал, что власти обозначили уровень 50 рублей, ниже которого курс доллара упасть не должен. От этого сильно пострадают бюджет и экспортные компании. Сверху есть зона сопротивления 68-70 рублей за доллар. "Чтобы ее пройти, нужно будет сначала от нее вернуться в район 55,80 рублей за доллар. Если отскок будет хороший, значит, берем курс в диапазон 70-80 рублей. Молчание чиновников опять укрепит рубль до зоны 50-55 рублей за доллар", — подытожил аналитик.