МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В открытой экономике (до марта 2022 года) валютный курс определялся счетом текущих операций и финансовым счетом, а бюджетное правило сглаживало колебания, связанные с сырьевыми ценами. Теперь же в экономике с ограничениями на движение капитала основным фактором, определяющим динамику курса, стал торговый баланс. Несмотря на то, что многие валютные ограничения, которые были введены в марте, уже отменены, на это стоит обращать внимание при прогнозировании курса, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. В Россию хлынула "лишняя" валюта, но это не к добру

По его словам, полезной будет оценка баланса экспорта и импорта. Регулятор осложнил задачу, поскольку развернутая статистика по экспорту и импорту больше недоступна. Тем не менее, Шульгин рекомендует опираться на статистику по платежному балансу, которую все-таки публикует Центробанк.

Оценить динамику экспорта, продолжает эксперт, позволяет динамика цен на нефть и газ, а также вводимые против России санкционные ограничения, добровольные отказы стран от покупок, к примеру, "голубого топлива".

С динамикой импорта все немного сложнее.

"Можно обратиться к статистике по торговому балансу стран — основных торговых партнеров России. Здесь стоит делать акцент на дружественных странах, которые публикуют данные по товарообороту с Россией: Китай, Турция, Казахстан, Индия", — объяснил эксперт.

Сейчас уже ни для кого не секрет, что излишне крепкий рубль не устраивает российские власти, поскольку он сокращает доходы бюджета, нагрузка на который растет за счет увеличения поддержки экономики в текущих реалиях, отмечает Шульгин. "При курсе доллара ниже 60 рублей количество вербальных интервенций против рубля заметно возрастает, а отметка 50 рублей за доллар является "красной линией", пересечения которой власти не желают допустить ни при каких обстоятельствах", — рассказывает он.

Соответственно, озвучиваемые ЦБ, Минфином и правительством РФ меры, направленные на стабилизацию рубля, будут крайне полезны в понимании будущей динамики валютного курса. Финансовые власти своими вербальными интервенциями настойчиво рекомендуют уходить от доллара и евро в пользу дружественных валют. Судя по динамике курсов рынок услышал этот призыв. Поэтому мы считаем, что тенденция роста объемов торгов юанем сохранится. Не будем удивлены, если к концу года юань/рубль по объемам на споте превзойдет евро/рубль. Отсюда вытекает, что анализ объемов торгов на Мосбирже в валютах дружественных и недружественных стран будет также очень полезным для оценки перспектив российской валюты.

Шульгин также подчеркнул, что денежно-кредитная политика ЦБ влияет на курс с большим временным лагом, но по-прежнему является важным фактором курсообразования через привлекательность рублевой доходности. "Поскольку Банк России продолжает придерживаться политики таргетирования инфляции, статистика по потребительским ценам и инфляционным ожиданиям будет помогать понимать направление ДКП Банка России и входит в копилку факторов, на основании которых выстраивается точка зрения о будущем значении валютного курса", — подытожил эксперт.