МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. На минувшей неделе курс евро впервые за двадцать лет сравнялся с курсом доллара, а затем и вовсе опустился ниже. В чем причина рекордного ослабления европейской валюты и что за этим последует, рассказывают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". В Россию хлынула "лишняя" валюта, но это не к добру

ЧТО ДАВИТ НА ЕВРО

Ключевым фактором для укрепления доллара является переход ФРС к повышению ставок в ответ на рекордно высокий уровень инфляции в стране, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. В то же время, несмотря на схожую проблему с резким ростом уровня цен в Европе, ЕЦБ не торопится переходить к действиям, планируя перейти к повышению ставки лишь в конце июля.

"Таким образом, дифференциал ставок в еврозоне и США играет не в пользу евро", — подчеркивает он.

Дополнительным фактором давления на европейскую валюту является резкое увеличение стоимости импорта из-за роста цен на энергоносители, в частности, нефть и газ, указывает Джиоев. Это привело к тому, что в еврозоне зафиксирован рекордный по объему и длительности торговый дефицит. Если он сохранится на длительное время, евро может лишиться одного из главных факторов поддержки и продолжить слабеть.

Другая причина — общий фон экономического развития ЕС. Так, ожидаемая инфляция в странах региона выше, чем в США, прогнозируемое снижение ВВП в Европе будет более существенным, чем в Соединенных Штатах. "По общим темпам социально-экономического развития ЕС также проигрывает США, что отрицательно сказывается на курсе евро по отношению к доллару", — продолжает профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Важным фактором не в пользу евро является и то, что эта валюта все-таки была задумана как региональная, и серьезного веса в международных расчетах и мировой экономике в целом, по мнению экономиста, она не приобрела.

"По большому счету, за годы своего существования евро не смог потеснить доллар. Запас прочности у доллара выше хотя бы потому, что он шире используется в расчетах в международной торговле", — говорит экономист. "Черный лебедь" на подлете: крах на биржах только начинается

Теперь же на евро оказывается дополнительное давление, связанное с беспрецедентной экономической стагнацией во многих странах ЕС, обусловленной преимущественно крупнейшим энергетическим кризисом в регионе за последние полвека.

В условиях рецессии и повышения процентных ставок в США инвесторы в большей степени используют доллар в качестве "убежища", что также укрепляет его курс по отношению к евро.

ОБРАТНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ВОЙНЫ

Сегодня складывается парадоксальная ситуация: центральные банки стремятся, чтобы их национальные валюты были более сильными, что называется "обратной валютной войной", поясняет Смирнов.

Традиционно слабая национальная валюта вела к росту конкурентоспособности отечественного экспорта и экономическому росту страны в целом. Но в нынешних условиях высокий уровень инфляции в развитых странах показал, что более значимым становится повышение покупательной способности национальной валюты.

Негативными последствиями такого подхода может стать ущерб национальным экспортерам, а также то, что инфляция приобретет транснациональный характер и будет легко переноситься из одной страны в другую".

"Возможно, в "обратных валютных войнах" и проявляется одна из причин ослабления европейской валюты", — предположил экономист.

ДВЕ БЕДЫ ЕВРОПЫ

Энергетический кризис, растущие риски долгового кризиса — все это накладывается на высокую инфляцию и желание ЕЦБ начать наконец повышать ставки. А это сочетание, по мнению аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, "весьма неприятное".

Поэтому инвесторы делают ставку на то, что ЕЦБ будет медленнее повышать ключевую ставку из-за рисков рецессии в ЕС, а значит — "растет разрыв с монетарной политикой, которую сейчас проводит ФРС".

"На Европу свалились две беды: украинский и энергетический кризисы. Растущие риски рецессии в регионе и ожидания нехватки газа из-за сокращения поставок из России мешают ЕЦБ бороться с высокой инфляцией и повышать ставки так же быстро, как это делает ФРС. Разница в процентных ставках приводит к ослаблению курса евро против доллара", — указывает он.

Сейчас большой риск для евро — возобновление работы "Северного потока". "Если этого не случится 22 июля, как было запланировано, вероятно падение потребления газа в Европе, что спровоцирует экономический спад и приведет к стагфляции. Следствием этого станет еще большее ослабление курса евро", — считает Потавин.

Таким образом, ключевые события на газовом и валютном рынке Европы будут развиваться ближе к концу июля, приходит к выводу эксперт.

США ДОБИЛИСЬ ЦЕЛИ

В целом, укрепление доллара, во время кризиса — это стандартная реакция рынка, размышляет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерз" Артем Тузов.

Америка — одна из ведущих экономических держав, инвесторы из которой действуют по всему миру. А во время кризиса продают активы на развивающихся рынках и покупают доллар для поддержания позиций на рынке США. Вторая важная причина укрепления доллара — повышение ставки ФРС. Инвесторам выгоднее переложиться в активы в долларах.

Вообще, по мнению финансиста, в 2022 году США достигли цели в ослаблении своего главного конкурента в постиндустриальной экономике — ЕС. "Немного политики, немного коррупции — и вот уже ЕС от настроений "Европа от Лиссабона до Владивостока" переходит к саморазрушительной политике отношений с Россией. В результате — резкий рост на импортируемые в ЕС ресурсы, разрушение экономики ЕС, падение ВВП, рост инфляции", — констатирует Тузов.

НА КОНУ — СУДЬБА ЕВРОСОЮЗА

Сейчас речь уже может идти не о том, какая судьба ждет евро, а какая судьба ждет сам Европейский Союз, особенно в долгосрочной перспективе, рассуждает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. В том виде, в котором он существует последние двадцать лет, ЕС показал свою неэффективность в плане принятия оперативных решений, как внешне- и внутриполитических, так и экономических. Сила в слабости. Кто и зачем толкает рубль вниз

"Дезинтеграционные процессы, подпитываемые внутрисоюзными дисбалансами, социальным расслоением и слишком разными экономиками отдельных участников, ставят под угрозу экономическую стабильность всего региона", — поясняет он.

Конечно, по его словам, ухудшение геополитической ситуации, связанной с Украиной, лишь усилило эти противоречия и обострило проблемы. Но они уже давно назревали, а вместо решения производилась накачка ликвидностью финансовой системы ЕС со стороны ЕЦБ.

Теперь из-за высокой инфляции центробанки вынуждены сокращать свои балансы (изымать лишнюю ликвидность из системы) и повышать процентные ставки.

Однако все эти проблемы, по словам эксперта, делают "очень трудным ужесточение монетарной политики в ЕС или вообще почти невозможным без провоцирования очередного долгового и/или экономического кризиса". В результате евро демонстрирует более слабую динамику, а долгосрочные риски для существования самого ЕС оказывают дополнительное давление.

"Конечно, они могут и не реализоваться. Но в ситуации бегства инвесторов от риска дополнительные угрозы, пусть и теоретические, и в отдаленной перспективе, никому не нужны в текущих не самых простых условиях", — заключает Бабин.