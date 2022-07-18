Москва, 16 июл — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. СМИ — как на Западе, так и в России — уже давно пугают аудиторию продовольственным кризисом. Но если весной это выглядело лишь как вероятный прогноз, то в середине лета виды на урожай стали более отчетливыми. Итак, что происходит с продовольственной безопасностью в разных странах и насколько реальна угроза голода? Лукашенко предрек мировой голод из-за "безумного маховика санкций"

ИДЕМ НА РЕКОРД

Прежде всего, эксперты отмечают, что урожай в этом году ожидается рекордный или близкий к рекордному. "Не предвидится проблем ни с зерновыми, ни с картофелем, ни с другими наиболее востребованными в нашей стране видами сельскохозяйственной продукции", — пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.

По его словам, посевная прошла вовремя, погодные условия хорошие, урожай по прогнозам ожидается большой, и он будет востребован — объем внутреннего рынка значительно вырос за счет замещения западной продукции.

При этом цены на потребительскую продуктовую корзину в России снижаются уже несколько недель после сильнейшего ажиотажа в апреле-мае, вероятнее всего, они продолжат свое еженедельное снижение, если судить по данным Росстата. "Последние три недели на основные плодоовощные позиции наблюдается падение цен на 3-8%", — напомнил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Урожай пшеницы в России, по его словам, прогнозируется на уровне 130 миллионов тонн, по плодоовощным культурам также проблем быть не должно, с удобрениями в этом году все будет в порядке. Россия, по мнению Вавилова, в плане продовольственной безопасности полностью защищена.

С одной стороны, недостаток продовольствия нам не грозит. С другой — сокращение экспорта вкупе с падением цен внутри страны чревато затовариванием складов. Это может привести к обвалу цен, убыткам и сокращению объемов посевной в будущем году.

КОМУ НЕ ХВАТИТ ЕДЫ

Ситуация в мире складывается совершенно другая. В большинстве стран против хорошего урожая играют сразу несколько факторов. Во-первых, проблемы с удобрениями — в США де-факто не осталось даже навоза, иронизирует Вавилов. Поэтому власти Штатов резко отозвали санкции на покупку удобрений в России. Во-вторых, бушует засуха в Индии, которая еще недавно планировала частично заместить украинские объемы на рынке, а сейчас вообще закрыла экспорт зерна и пшеницы. В-третьих, цены на продовольствие даже после снижения из-за рецессии все равно остаются очень высокими, что вынуждает ряд бедных государств брать кредиты на провиант. Дорого и хватит не всем. Что исчезнет из продуктовых магазинов Европы

"Общемировые прогнозы на урожай на текущий год предполагают небольшое снижение по отношению к показателям прошлого года, который был довольно удачным", — считает эксперт ИК "ИВА Партнерс" Артем Шахурин. По его словам, ожидается снижение урожая в Австралии, США и Франции. Наибольшее снижение ожидается на Украине, где и сев был произведен не в полном объеме, и собрать урожай получится не везде.

"В то же время до сих пор не решен вопрос об экспорте украинских запасов зерна урожая прошлого года и том, удастся ли наладить в полном объёме экспорт зерна из России, поскольку перевозчики не спешат направлять суда в черноморский бассейн, да и вообще финансовые и логистические цепочки нарушены", — уточнил он.

"Украина соберет гораздо меньший урожай, так что мировой рынок лишится минимум 25 миллионов тонн зерна. Однако экспортные возможности России точно превысят 50 миллионов тонн и в значительной степени компенсируют выпадающую долю", — считает Клопенко. По его мнению, самые слабые позиции у стран Евросоюза: санкции на российские удобрения и взрывной рост цен на топливо снизили объемы посевной по самым пессимистичным прогнозам на 20%. А рынков, где можно было бы компенсировать европейский дефицит, практически нет.

"Выхода у Европы по сути всего два: голодать или просить у России", — убежден эксперт. По его мнению, получается парадоксальная ситуация, когда дефицит продуктов и возможный голод в первую очередь захватит не так называемые страны третьего мира, а Европу и США.

Доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса" РУДН Хаджимурад Белхароев также указал на прогнозы ухудшения урожайности зерновых в Индии и США из-за засухи. Они подстегивают повышение стоимости цены продовольствия в мире, особенно хлеба. В основном, по мнению Белхароева, эти прогнозы сбрасывают с целю создания ажиотажного спроса на продовольствие и получения дополнительной прибыли.

"Нельзя забывать о том, что в Индии, США и КНР — более 40% пахотных угодий мелиорированы (то есть к ним подведена вода), они физически не могут уйти в большой минус, так как жизненно важную продукцию выращивают на этих обводненных землях", — считает эксперт.

КОГДА НАСТУПИТ ГОЛОД

Но вернемся к России. Она испытывает немало сложностей с поставками посадочного материала и средств по уходу за растениями из стран Запада, что несет риски для урожая уже будущего — 2023 года. Сейчас ищутся пути решения этой проблемы.

"В частности, планируется значительная закупка зерновых в государственные резервы, которые могут впоследствии использоваться для зерновых интервенций, помощи голодающим странам, стратегического запаса, а также активизированы усилия по обеспечению производителей посадочным материалом и средствами защиты растений", — пояснил Шахурин.

Белхароев согласен с такой постановкой проблемы: "Опасность представляют будущий год и последующие". По его словам, если Россия в обычном рабочем порядке не сможет экспортировать хлеб и удобрения, в мире возникнет реальный дефицит продовольствия. Заменить поставщика по зерну более 20%, по удобрениям 13% — никто не сможет.

"Дополнительных земельных ресурсов в мире нет, а единственная страна, которая обладает в достаточном объеме пахотными и иными угодьями — это Россия", — напомнил Белхароев. По его словам, платить более 400 долларов за тонну зерна и более 800 долларов за тонну удобрений развивающиеся страны не смогут, а это означает, что в мире случится продовольственный кризис и голодх.