МОСКВА, 19 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европа проводит непоследовательную и нерациональную энергетическую политику, которая сказывается на состоянии и перспективах ее собственной экономики, а также является серьезным вызовом для России как крупнейшего поставщика энергоносителей в регион. Особое место в этой связи занимает обеспечение природным газом. Замерзнуть или задохнуться: полякам придется делать выбор

ИНТРИГА

Дискуссии о состоянии и перспективах энергетического сотрудничества России и Европы, центральное место в которых занимает тема поставок российского природного газа, в текущем году не утихают и в период летнего межсезонья. Наоборот, сложность ситуации, которая характеризуется сочетанием целого ряда беспрецедентных для рынка факторов, поддерживает эту дискуссию. Особая интрига состоит в том, какие объемы энергоносителя в ближайшие месяцы получат страны ЕС, учитывая череду событий, в том числе недавних, поднявших вопрос о вероятном резком сокращении поставок газа из России в Европу в ближайшие месяцы, чем бы они ни были вызваны.

Недооценивать важность этой темы в настоящее время сложно и российской стороне, которой только предстоит наладить поставки "голубого топлива" на альтернативные рынки сбыта в таких объемах, чтобы ЕС, задолго до специальной военной операции (СВО) настроившийся на постепенный отказ от сотрудничества с Россией в энергетике, окончательно лишился роли ее основного партнера в данной сфере.

Так что же ждет Европу в сегменте поставок природного газа и в какой мере это может коснуться России?

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

"Вариантов развития событий всегда больше двух, — отмечает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. — Но аналитикам удобнее оперировать с небольшим числом сценариев, между которыми есть какие-то принципиальные различия".

По мнению эксперта, наиболее вероятных — два.

Согласно первому, "Северный поток" прекратит работу, прокачка останется нулевой после 21 июля, когда должны закончиться профилактические работы на объекте. "Полная остановка всех поставок газа в ЕС из России мне сейчас кажется маловероятной, хотя и возможной, — рассуждает специалист. — Напомню, что с 17 июня загрузка "Северного потока" составляла около 40% его мощности, а в период с 28 июня по 11 июля по нему прокачивалась примерно половина экспортных объемов из России в Европу".

В рамках второго сценария газопровод возвращается в строй. "Но внутри этого сценария есть несколько "развилок", — интригует Кокин. — Возможно, "Северный поток" будет работать только на 40% мощности, как непосредственно перед ремонтом. Возможно также на 60%, как в нашем базовом сценарии. Возможно, и на 100%".

При этом эксперт допускает некоторый рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США к концу 2022 года благодаря новым линиям на заводе Calcasieu и запуску после аварии предприятия Freeport.

Но ЕС придется также задействовать угольную генерацию и, возможно, вводить нерыночные механизмы ограничения потребления", — констатирует Кокин.

"Вариантов развития событий много, — подтверждает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. — От возобновления большей части поставок до полного отключения. Скорее всего, истина будет где-то посередине, но даже в этом случае отопительный сезон 2022/2023 будет очень непростым для Европы". Потребителям придется мириться с рекордно высокими ценами, а европейским политикам, возможно, предстоит пересмотреть приоритеты, допускает специалист.

Проблемы у Европы будут в самом деле серьезные, соглашается генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. "Евросоюз, конечно, не развалится, определенный запас прочности есть, но также очевидно, что без серьезнейших последствий для экономики, для населения, это не обойдется, — рассуждает он. — И еще, что называется, европейцам предстоит молиться, чтобы температура зимой была комфортная".

Руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев считает наиболее вероятным такой сценарий, в рамках которого, несмотря на опасения европейских политиков и аналитиков, после планового ремонта возобновится работа газопровода "Северный поток". "Тем более, что после возврата из Канады турбины, из-за которой, собственно, и разгорелся "сыр-бор", никаких приемлемых причин для того, чтобы не запускать газопровод, не осталось", — полагает эксперт.

Однако он ожидает, что поставки будет меньше не только фактического объема (58,8 млрд кубометров в год), но и проектного (55 млрд кубометров в год): "Газпром" сначала сократил поставки на 40%, объяснив это невозвратом турбины Siemens из Канады, а затем — еще на 20% из-за поломки второго агрегата.

Полное прекращение поставок российского газа Коптев также не рассматривает. "Европа не пойдет на это, поскольку найти полноценную замену поставкам газа из России в краткосрочной перспективе для нее не представляется возможным", — рассуждает он. "Придут просить у России". Голод может затронуть даже богатых

Россия же не станет прекращать поставки, в том числе в связи с тем, что это вызовет остановку добывающих предприятий: внутренний рынок неспособен переварить такие объемы.

РУКОТВОРНЫЙ "ТРЭШ"

Симонов обращает внимание, что "про цену сейчас никто в Европе не говорит, потому что готовы платить сколько угодно, лишь бы приобрести топливо".

"Но самое обидное, на мой взгляд, заключается в том, что это абсолютно рукотворный какой-то "трэш", — говорит он про европейскую энергетическую политику. — В Европе вводится какой-то "энергетический социализм", распределение газа по талонам, централизованное планирование, национализация энергетических компаний… в этом плане, кстати, я давно говорю, что в кризисе всегда есть бенефициары… Еврокомиссия под шумок перетягивает дополнительные полномочия".

Глава ФНЭБ отмечает, что сейчас надо смотреть, в первую очередь, не на планы Берлина и Парижа, а на планы Брюсселя, который "ловит рыбку в мутной "энергетической" воде" и требует для себя дополнительных полномочий. "Сейчас еще будет следить, как выполняются нормативы по заполнению газом подземных хранилищ", — говорит специалист.

Во времена Советского Союза существовал термин "штурмовщина", напоминает Симонов. Именно этим сейчас занимается Европа, говорит он. "Что мешает сейчас использовать "Северный поток — 2"?— задается вопросом специалист. — Но нет, сами себе придумали какие-то истории, что "Северный поток — 2" под санкциями, хотя он не под санкциями на самом деле".

Европейцы сейчас сосредоточены на том, чтобы найти оправдание своим действиям и переложить ответственность на Россию, считает эксперт.

"Однако переложить ответственность вы можете, а газ найти сложновато", — иронизирует он.

Таким образом, политика Европы в отношении поставок российского газа состоит из элементов самообмана, построенных на придуманных историях, указывает эксперт. Вместо того, чтобы сохранить нормально функционирующую энергетику, ЕС загнал ее в серию стресс-тестов, продолжая их "прокачивать", делает вывод Симонов. "Ну, давайте смотреть, чем это закончится", — резюмирует он.

"ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ…"

Особого мнения относительно поставок российского газа в Европу придерживается руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Россия должна поставлять чуть меньше необходимого", — говорит он. Причем желательно, чтобы все крупные поставщики энергоносителей поступали бы также. Эксперт напоминает, что Bloomberg оценил возможный ущерб для экономики ЕС от прекращения поставок российского газа минимум в 200 млрд долларов. "Это очень скромное описание потерь, они могут быть существенно большими, и надо понимать, что динамика ВВП западных экономик вполне может оказаться отрицательной, что это может продолжаться годами", — допускает Колташов.

Необходимо адаптироваться к этой ситуации, предупреждает он. А именно — не идти на поводу у стран "коллективного Запада", не предоставлять им низких цен. "Искусство создания дефицита выходит на первый план", — отмечает эксперт. — Те страны, которые сумеют создавать дефицит, смогут защитить свои интересы". Если страны-экспортеры смогут вести эту игру длительное время, то у них в течение продолжительного периода времени будут более комфортные цены на энергоресурсы и больше стимула для внутреннего рынка, полагает специалист.

В ЕС усугубление дефицита российского газа будет наблюдаться только до конца лета — начала осени, считает собеседник "Прайма". "Дальше Европа окажется перед необходимостью приобрести больше газа из России, в том числе "переступая" через собственные санкции", — говорит он.

Специалист допускает возможность полного прекращения транзита через Украину, в том числе из-за террористических действий каких-либо украинских националистических групп, не обязательно подчиняющихся официальному Киеву, способных подорвать магистральный трубопровод. "И ЕС должен будет выбирать, получать ли больше газа или платить гораздо больше, — полагает Колташов. — И скорее всего, Европа выберет получение большего объема газа". Турбина не спасет: почему европейцы замерзнут зимой

Это, как делает вывод специалист, означает, что Россия, скорее всего, будет поставлять европейским заказчикам нормальные объемы газа. "Но возьмет с них гарантию неусугубления санкционной политики, при том, что цена на газ будет, конечно, высокой", — прогнозирует эксперт.

Летней паузы на рынке природного газа с низкими ценами на энергоноситель, как замечает Колташов, не получилось. Авария на заводе Freeport в США и проблемы с возвращением из Канады турбины для "Северного потока" после ремонта помешали снижению цен и быстрому заполнению подземных хранилищ (ПХГ), указывает он. "Поэтому Евросоюз должен будет вести себя более корректно в отношении осени и своей санкционной политики", — резюмирует специалист.

Впрочем, европейская экономика не избежит сокращения даже если получит предстоящей зимой больше российского газа по сравнительно невысоким ценам, полагает он. ВВП ЕС с высокой долей вероятности будет снижаться, считает собеседник "Прайма".

"Исключением будет Венгрия, которая окажется "удивительным зеленым островком", поскольку защищает свою экономику рациональной внешней политикой, не впадая в безумство и не подчиняясь антироссийской кампании Соединенных Штатов", — подводит итог эксперт.