МОСКВА, 20 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Визит Владимира Путина в Иран ознаменовался целым рядом важных заявлений — касающихся как политики, так и экономики. "Прайм" обратил внимание на подписание меморандума о сотрудничестве с иранской стороной в нефтегазовой сфере и слова президента РФ о поставках энергоносителей в Европу. В дрова: куда понесет Европу без российского газа

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Президент России Владимир Путин в рамках визита в Иран встретился с руководством Исламской республики (президентом Сейедом Раиси и верховным лидером Али Хаменеи) и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с которыми обсудил широкий круг политических и экономических вопросов. Одно из центральных мест в повестке трехстороннего саммита заняли вопросы, касающиеся сферы поставок энергоресурсов на внешние рынки.

Двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана в последние годы постоянно развивается. В 2022 году Россия и Иран — две страны, находящиеся под жесткими санкциями США, обладающие значительными запасами нефти и природного газа, являющиеся крупными экспортерами углеводородов — по понятным причинам существенно сблизили свои позиции во внешнеполитической повестке.

Эксперты неоднократно указывали "Прайму": надежные договоренности и активное взаимодействие России и Ирана, учитывая ресурсный потенциал двух стран в совокупности с достаточно развитой нефтегазовой инфраструктурой способны придать дополнительный экспортный потенциал российско-иранскому сотрудничеству на рынках энергоносителей.

19 июля, перед прибытием российского лидера в Тегеран, "Газпром" и National Iranian Oil Company (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере. Российский концерн пояснил в своем официальном telegram-канале: "Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество".

Стоимость действующих двусторонних контрактов Москвы и Тегерана, касающихся разработки иранских нефтегазовых месторождений, составляет 4 миллиарда долларов, отмечает информагентство Iran International. Однако, как заявил информагентству ИРНА исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр, новые соглашения в рамках подписанного накануне меморандума позволяют увеличить эту сумму в 10 раз, до 40 миллиардов долларов. Топ-менеджер назвал это "крупнейшими иностранными инвестициями в истории нефтяной промышленности Ирана".

НЕТРАДИЦИОННОЕ

Президент России в ходе своего визита в Тегеран сделал также ряд важных заявлений, затрагивающих наиболее актуальные вопросы нынешнего сотрудничества в области поставок отечественных углеводородов в Европу и на мировой рынок в целом.

На итоговой пресс-конференции он предупредил о возможном сокращении поставок природного газа по "Северному потоку": "Газпром" в конце июля остановит на ремонт еще одну турбину на компрессорной станции (КС) "Портовая", поэтому если в Россию не вернут агрегат, прокачка по трубопроводу сократится вдвое.

Путин заявил: "Сейчас работают две (турбины — прим. ред.), 60 миллионов перекачивают в сутки. Вот если еще одна придет, то хорошо, будут работать две. А если не придет, будет одна, это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки".

Характеризуя в целом энергетическую политику европейских стран, приведшую к беспрецедентному удорожанию газа, российский лидер иронично отметил: "Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все".

Кроме того, Путин напомнил про доступный дополнительный ресурс для вполне традиционного решения проблемы обеспечения Европы "голубым топливом".

"Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это "Северный поток 2", — заявил президент. — Его можно запустить. Его же не запускают! Но и здесь есть проблемы. Они заключаются в том, что месяца полтора или сколько — два — назад в разговоре с канцлером (Германии — прим. ред.) эту тему обсуждали. Я поднял этот вопрос про то, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать. Они не могут бесконечно висеть. Ну, ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы — поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Ну, я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема… снимем для внутреннего потребления и переработки". "Конец евро". Доллар побеждает в валютных войнах

Российские эксперты неоднократно отмечали, что Россия поступает абсолютно логично, используя объективные технологические сложности с прокачкой по "Северному потоку", чтобы послать предупреждающий сигнал Европе. В свою очередь, введение в эксплуатацию "Северного потока — 2" на ограниченный промежуток времени лишь для того, чтобы помочь ЕС в противостоянии с Россией, абсурдно.

"ТАК НЕ РАБОТАЕТ"

Путин указал и на не совсем адекватную позицию "коллективного Запада" относительно ситуации на рынке нефти. Предложения ограничить покупку "черного золота" из России или его стоимости, от кого бы они ни исходили, приведут к резкому подорожанию, заявил президент.

"Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти, — отметил он. — Это все то же самое, что происходит по газу. Результат… будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес".

С точкой зрения российского лидера согласны не только отечественные эксперты.

"Рынок нефти так не работает", — заявил 18 июля в интервью CNBC содиректор Института анализа глобальной безопасности Гал Люфт, комментируя стремление "коллективного Запада" ввести предельную стоимость для объемов, поставляемых из России. Он отметил, что "это очень сложный рынок, вы не можете снизить цены". Люфт назвал предлагаемую идею ограничения "смехотворной" и "нелепой", способной вызвать неприятные последствия для США и других стран "Большой семерки" (G7). Бочка перевернулась: кто подставляет ковши под российскую нефть

По его прогнозу, Россия, реагируя на недружественные действия, ограничит производство и создаст искусственный дефицит на рынке. В результате европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель.

Этот план игнорирует тот факт, что нефть — взаимозаменяемый товар, добавил Люфт. "Вы не можете обмануть законы спроса и предложения, и вы не можете бросить вызов законам гравитации, когда речь идет о взаимозаменяемом товаре", — заключил он.