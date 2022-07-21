МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рубль умеренно укрепляется, преодолев психологическую важную величину в 55 рублей за доллар. Значимых движений ни вверх, ни вниз пока не наблюдается. Почему так происходит и куда двинется нацвалюта, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей

Он напомнил, что ослабление рубля выгодно государству с точки зрения наполнения бюджета и экспортерам, получающим выручку в валюте. Чтобы приблизить это ослабление, Минфин обсуждает новую версию бюджетного правила. Кроме того, потребительский импорт демонстрирует признаки восстановления, а очередное снижение ключевой ставки ЦБ, которого ждут в пятницу — также аргумент для ослабления рубля. Приближение курса к психологической отметке 50 за доллар делает иностранную валюту чрезвычайно привлекательной для населения, несмотря на комиссии по валютным счетам.

Инвестстратег также отметил, что высокая инфляция в России — 15-20% снижает покупательную способность рубля, что также является фактором возможной девальвации.

В пользу его укрепления играет наступление очередного налогового периода — компании активно меняют валюту, чтобы выплатить положенные налоги. Импорт все еще восстановился недостаточно, а бюджетное правило пока не обрело реальных очертаний. Аналитик предупредил о ловушке, связанной с обвалом рубля

Таким образом, сложился баланс, препятствующий ослаблению рубля, но и не дающий оснований для дальнейшего укрепления.

В пользу крепкого рубля играют высокие цены на нефть, которые реагируют как на риски со стороны предложения, так и на то, что запасы углеводородов в развитых странах близки к многолетним минимумам. "Мы не исключаем дальнейшего укрепления рубля в краткосрочной перспективе, ближе к 50 рублям за доллар, однако по мере конкретизации бюджетного правила в августе рубль, скорее всего, начнёт ослабление", — заключил Суверов.