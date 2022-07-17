МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В последние месяцы представители российской власти проводили как вербальные интервенции, направленные на ограничение укрепления рубля, так и предпринимали реальные шаги в этом направлении. Постепенно стала вырисовываться некая "красная линия", до которой возможно усиление российской валюты, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин. В Россию хлынула "лишняя" валюта, но это не к добру

Он напомнил, что риторика чиновников заметно ужесточилась в конце июня, когда курс доллара к рублю протестировал отметку 50. 29 июня глава Минфина Антон Силуанов заявил о возможности "пожертвовать" сверхдоходами для проведения интервенций против рубля с использованием валют дружественных стран. В тот же день глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что укрепление рубля создает риски сокращения производства, и высказался в пользу регулирования курса российской валюты.

"Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать "красной линией", — полагает Сыроваткин.

Тем не менее, по мнению аналитика, настоящей "красной линии", видимо, все же не существует, так как курс рубля остается плавающим и его никто не таргетирует. Кроме того, для разных отраслей экономики РФ комфортный курс рубля находится на разных уровнях, добавил Сыроваткин. В июне вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что власти работают над возвращением курса доллара к рублю в область 70-80, поэтому данный диапазон, вероятно, и является компромиссным в текущих условиях. "Судя по всему, вопрос о том, как это осуществить технически, пока остается открытым", — отметил эксперт.

Приток валюты на Мосбиржу остается высоким, а спрос на нее — все еще недостаточным для заметного ослабления рубля, несмотря на легализацию параллельного импорта. "Мы не исключаем попытки курса доллара к рублю вернуться в диапазон 50-55 во время июльского налогового периода. Если перед этим он вновь протестирует область 65, то инвесторам следует подумать о продаже американской валюты на этих уровнях", — резюмировал аналитик.