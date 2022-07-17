Аналитик Сыроваткин назвал 50 рублей за доллар условной "красной линией"
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В последние месяцы представители российской власти проводили как вербальные интервенции, направленные на ограничение укрепления рубля, так и предпринимали реальные шаги в этом направлении. Постепенно стала вырисовываться некая "красная линия", до которой возможно усиление российской валюты, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.
Он напомнил, что риторика чиновников заметно ужесточилась в конце июня, когда курс доллара к рублю протестировал отметку 50. 29 июня глава Минфина Антон Силуанов заявил о возможности "пожертвовать" сверхдоходами для проведения интервенций против рубля с использованием валют дружественных стран. В тот же день глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что укрепление рубля создает риски сокращения производства, и высказался в пользу регулирования курса российской валюты.
"Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать "красной линией", — полагает Сыроваткин.
Тем не менее, по мнению аналитика, настоящей "красной линии", видимо, все же не существует, так как курс рубля остается плавающим и его никто не таргетирует. Кроме того, для разных отраслей экономики РФ комфортный курс рубля находится на разных уровнях, добавил Сыроваткин. В июне вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что власти работают над возвращением курса доллара к рублю в область 70-80, поэтому данный диапазон, вероятно, и является компромиссным в текущих условиях. "Судя по всему, вопрос о том, как это осуществить технически, пока остается открытым", — отметил эксперт.
Приток валюты на Мосбиржу остается высоким, а спрос на нее — все еще недостаточным для заметного ослабления рубля, несмотря на легализацию параллельного импорта. "Мы не исключаем попытки курса доллара к рублю вернуться в диапазон 50-55 во время июльского налогового периода. Если перед этим он вновь протестирует область 65, то инвесторам следует подумать о продаже американской валюты на этих уровнях", — резюмировал аналитик.
https://1prime.ru/exclusive/20220717/837503059.html