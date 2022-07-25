МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ снизить ставку на 150 базисных пунктов было неожиданным, хотя на рынке допускали смягчение на 75 и даже на 100 пунктов. Вероятно, поводом для столь решительного шага послужили данные, указывающие на довольно сильные дефляционные тенденции, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Банк России снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых

Он напомнил, что на неделе до 15 июня цены упали на 0,17%.

"Более того, инфляция по итогам мая составила 17,1%, в июне снизилась до 15,9%, а к 15 июня уже была на уровне 15,5% за год. Соответственно, Банк России решил, что цены снижаются быстрее, чем это прогнозировалось ранее", — отметил он.

Цены производителей, которые отражаются на потребительском рынке с временной задержкой, показывают, что падение цен в России продолжится, считает эксперт. "За май цены производителей упали на 6,9%, а за июнь на 4,1%. Соответственно, регулятор нашел основания для продолжения цикла смягчения, хотя реальная инфляция всё ещё остаётся высокой", — пояснил Кочетков.

Тем не менее, регулятор снизил прогноз по росту цен на конец 2022 года до 12-15% с прежних 14-17%. В 2023 году рост цен замедлится до 5-7%. Аналитик спрогнозировал, как решение по ставке повлияет на рубль и кредиты

Прогноз ставки на конец 2022 года снижен до 7,4-8,0% с прежних 8,5-9,5%, а на конец 2023 года до 6,5-8,5% с 7,%-9%. Прогноз спада ВВП РФ в текущем году улучшен до 4,6%, а в 2023 году до 4%-1%. Затем уже Банк России РФ ждет восстановительный рост на 1,5-2,5%.

Таким образом, улучшены прогнозы почти по всем направлениям. "Снижение прогноза ставки на конец года говорит о том, что потенциал ее снижения почти исчерпан. Однако тоже самое мы могли говорить перед июльским заседанием. Впрочем, в заявлении регулятора говорится о существенном вкладе курса рубля в снижение цен. Если ставка будет снижаться столь же агрессивно, то велик риск спровоцировать резкое ослабление рубля и возобновление инфляционного давления", — предупреждает собеседник "Прайма".

Он предполагает, что регулятор начнет проявлять больше осторожности, а текущее снижение ставки — в большей степени удовлетворение запроса Минфина, который хотел осенью вернуться на рынки заимствований.

"Впрочем, своё слово скажет именно рынок. Если инфляция будет оставаться высокой, то никакое снижение ставки не заставит банки покупать ОФЗ с низкой доходностью", — подытожил Кочетков.