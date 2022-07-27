МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сверхурочные выплаты полагаются гражданам за дополнительную работу, которая выполняется по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. Это регулирует трудовое законодательство, а именно ст. 152 ТК РФ, рассказывает агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская. Россияне назвали желаемый уровень зарплат

"Оплачиваются сверхурочные за первые два часа такой работы не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размере", — уточняет юрист.

При этом конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

"По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно", — отмечает специалист. Китайцы заявили о недовольстве запретом убийственного графика работы

Если сверхурочная работа выполняется работником в ночное время, ее следует оплачивать и как сверхурочную, и как работу в ночное время (Письмо Минтруда от 04.09.2018 N 14-1/ООГ-7353).

Если работник вместо повышенной оплаты выбрал дополнительное время отдыха, в соответствии со ст. 153 ТК РФ, то часы сверхурочной работы будут ему оплачены в одинарном размере, при этом будет предоставлено дополнительные дни отдыха.

"Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия, согласие не требуется лишь в чрезвычайных случаях", — напомнила также Светлана Краснянская.