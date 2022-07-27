МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. На фоне коллапса нефтегазовой отрасли в мире разработка месторождения "Восток Ойл" в Красноярском крае является по сути единственным проектом такого масштаба, который может спасти мировую экономику от энергокризиса. Он будет важен как для потребителей, так и для региона, и в конечном итоге может стать "российским Техасом", рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Роснефть" начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении

"Роснефть" начала эксплуатационное бурение на Паяхском месторождении в Красноярском крае в рамках реализации крупнейшего в мире инвестиционного проекта "Восток Ойл". Поставки планируется начать в 2024 году, а к 2027 году на мировые рынки по Севморпути планируется отгружать до 50 миллионов тонн нефти. Перевалку обеспечит строящийся сейчас нефтеналивной терминал в порту "Бухта Север", который станет крупнейшим в России. Нефть туда будет доставляться по нефтепроводной системе с месторождений Пайяхского и Ванкорского кластеров.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, проект "Восток Ойл" открывает для региона перспективы стать главной нефтегазовой провинцией не только России, но и мира. "Это даст мощный импульс развитию арктических территорий, в том числе за счет строительства новых поселков и небольших городов, создания сотен тысяч рабочих мест, аэродромной сети, значительного увеличения грузопотока по Северному морскому пути", — отметил он.

РОССИЙСКИЙ ТЕХАС

Лучше всего значение этого проекта можно оценить, понимая международный контекст. "Дело в том, что последние восемь лет мировая нефтегазовая отрасль последовательно сталкивалась с кризисами, которые усугублялись проблемой недоинвестирования из-за "зеленого" энергоперехода. Снижение инвестиций в отрасль — это одна из важнейших причин текущего мирового энергетического кризиса, который начался в 2021 году", — пояснил Фролов.

Условия "зеленой сделки" не располагают к долгосрочным инвестициям в крупные нефтяные проекты в мировом масштабе. Эти инвестиции сейчас практически не осуществляются, что приводит к постепенному сокращению предложения на рынке. А спрос на энергоносители растёт, и возобновляемые источники энергии априори не смогут компенсировать возникающий дефицит.

В этом смысле не столь важно, на какой именно рынок он ориентирован. Но очевидно, что данный проект позволит загрузить Северный морской путь. И, скорее всего, значительная часть поставок будет идти азиатским потребителям, которые даже в текущей неспокойной обстановке демонстрируют уверенный рост спроса на нефть вообще и на российскую нефть в частности.

"Восток Ойл" как проект крупный, создаваемый в сложных природно-климатических условиях, окажет существенное влияние на Красноярский край, да и на российскую экономику в целом, уверен эксперт. В его рамках будет развиваться транспортная и энергетическая инфраструктуры, создаваться новые рабочие места.

Но важно не только это. Проекты такого масштаба обеспечивают заказами множество отраслей — от металлургии, транспортного и тяжелого машиностроения, до морского и речного транспорта. То есть они оказывают так называемый мультипликативный эффект. "Если говорить о масштабах, то Красноярский край может стать "российским Техасом", — заключил Фролов.