МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Часть кредиторов согласились дать Украине отсрочку по выплате долга — без этого страна вынуждена была объявить дефолт, что политически не выгодно Западу. Однако долги никто не прощает, а страна вынуждена просить о новых и новых займах, чтобы выжить будущей зимой. Чем это закончится, разбирался "Прайм". Украине предрекли скорый дефолт

На минувшей неделе шестерка стран-кредиторов Украины согласилась дать ей отсрочку выплат по суверенному долгу до конца 2023 года с возможностью продления еще на год. Готовность к таким уступкам объяснили "исключительными обстоятельствами", в которых оказалась страна, и тем, что ранее она платила без проволочек.

Кредиторы призвали других держателей украинского долга последовать их примеру и пойти навстречу Киеву, который просит отложить намеченные на август выплаты. Речь идет об 1,2 миллиардах долларов — в эту сумму входят проценты по долгу и погашение облигаций, пишет Reuters. По оценке Bloomberg, к 1 сентября выплаты по долгу должны составить 1,41 миллиарда долларов с учетом процентов.

Рейтинговое агентство Fitch деликатно назвало ситуацию "процессом, похожим на дефолт" и снизило рейтинг Украины в иностранной валюте до преддефолтного. Однако, если бы кредиторы не пошли навстречу, дефолт стал бы настоящим — для этого сформировались все необходимые условия. "Ситуация ужасная", — констатировал посол ЕС на Украине Матти Маазикас.

Разумеется, формальный дефолт Украины никто не объявит, поскольку политическая составляющая в этой ситуации важнее финансовой. Основные спонсоры киевских властей не поддерживают идею объявления страны банкротом в условиях противостояния.

"До сведения прочих частных кредиторов это мнение будет доведено непременно. В плане репутации кредиторы будут воздерживаться от каких-то резких решений. Соответственно, есть высокая вероятность того, что будет объявлено об отсрочке, или реструктуризации", — полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

КОМПАНИИ НА ГРАНИ

Реальное положение дел в украинской экономике отражает ситуация с корпоративными дефолтами. Дело в том, что компаниям — в отличие от киевских властей — прощать долги никто не собирается. Брать средства им также негде — система де-факто перестала существовать, работая лишь на уровне жизнеобеспечения граждан и госструктур. "Любые доходы от экспорта идут на военные цели или исчезают в коррупционных схемах, как это было в последние годы. Соответственно, доходы населения падают и могут обеспечить денежный поток лишь на жизненно необходимые цели", — пояснил Кочетков. "Нафтогаз Украины" заявил о дефолте по еврооблигациям

Первой ласточкой стало объявление о техническом дефолте "Нафтогаза Украины" — компания, генерирующая треть бюджета страны, не сумела обеспечить очередные выплаты по еврооблигациям. Для полного погашения облигаций со сроком выплат на следующей неделе и дополнительной выплаты купонов по действующим до 2024 года облигациям, как того требовали кредиторы, по оценке Reuters, требовалось 335 миллионов долларов.

При этом деньги, как признали в "Нафтогазе", у них были, однако заплатить не позволило государство. Эксперты тут же предположили, что Киеву выгодно банкротство компании чтобы и впредь не платить по ее внешним займам. Общий объем долговых обязательств компании оценивается в 1,4 млрд долларов.

В зоне риска находятся такие ключевые предприятия, как "Укравтодор", "Укрэнерго", "Укрзализныця", "Укрэксимбанк", Ощадбанк — они могут посыпаться по "принципу домино", полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

ДАЙТЕ ЕЩЕ ДЕНЕГ!

Самое неприятное то, что всем им нужно не только расплачиваться по уже полученным займам, но и где-то брать деньги на дальнейшее существование. Только "Нафтогазу" на заполнение ПХГ на зиму понадобится около 12 миллиардов долларов. Власти Украины намерены попросить помощи у США, но найдутся ли у Вашингтона деньги и, главное, желание их выделить — большой вопрос.

Наделать новых долгов тоже не получится. Инвесторы сейчас настроены весьма консервативно к рисковым бумагам и на фоне повышения ставки Федрезерва предпочитают перебираться в надежные долларовые инструменты. А после снижения рейтинга Украины желающих на горизонте точно не появится.

"В данной ситуации два года отсрочки роли не играют. Гривна падает, инфраструктура страны находится под постоянными ударами, велики проинфляционные риски. Все это плохо сказывается на внешних заимствованиях. Никуда не делись и проблемы с энергетикой — Украина зависит от спотовых цен на газ в Европе, а 2 тысячи долларов за тысячу кубов — дорого даже для благополучной Германии", — рассуждает Абзалов.

По его мнению, ситуация должна каким-то образом разрешиться не позднее третьего квартала этого года — компаниям придется договариваться с внешними кредиторами и улучшать финансовое положение. В противном случае заполнение хранилищ и вообще нормальное функционирование предприятий невозможно.

ЧАС РАСПЛАТЫ

Тем временем общий объем украинского внешнего долга уже выше 100 миллиардов долларов, и по оценке экспертов может превысить 120 миллиардов долларов.

Таких денег у страны нет и не будет. Тот же Fitch ожидает по итогам года сокращения украинской экономики на треть, ускорения инфляции с нынешних 21,5% до 30% и роста госдолга до 92% ВВП. Дальше начнется жизнь взаймы: по итогам 2023 года страна будет должна 103% — больше, чем зарабатывает. При этом, согласно украинским и международным исследованиям, безопасный уровень госдолга для страны составляет около 35% от ВВП.

Дефицит бюджета по итогам года составит примерно треть ВВП (или порядка 50 миллиардов долларов), что для Украины является рекордом за все годы независимости. Нацбанк для покрытия дефицита девальвировал гривну сразу на 25%. Это приведет к дальнейшему снижению реальных доходов. Financial Times: Украина стоит на пороге финансовой катастрофы

Несмотря на это, Украина намерена договариваться о новых займах с МВФ, Евросоюзом и отдельными странами. Но нужны огромные суммы — 50 миллиардов долларов на покрытие дефицита бюджета плюс порядка 15 миллиардов на закупки энергоносителей. И это только на один год.

Таких денег ни у США, ни у их союзников в Европе сейчас нет. Для сравнения, 100 миллиардов долларов — это четверть бюджета Германии, которая вообще-то экономический лидер Евросоюза. В долг живут даже самые благополучные страны, и в случае чего они не расплатятся. Вспомним, как Европа всем миром вытягивала греческие долги на сотни миллиардов, а сейчас над ней "навес" только итальянских долгов на 2,5 триллиона, говорит Абзалов.

"Если сейчас вся долговая система посыплется, подобно карточному домику, никаких денег мира не хватит, даже если запустить печатный станок", — констатирует он.

Вдобавок власти США и Европы просто не могут сейчас принять такие политические решения. Правительства в большинстве стран разрознены и не поддерживают лидеров, единства нет, кто-то ушел в отставку, а кто-то балансирует на грани.

БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛЖНИКИ

Но даже если какие-то деньги для Украины найдут, они фактически станут невозвратными. Обсуждается вопрос использования замороженных российских резервов и активов российских граждан. "В этой связи можно предположить допустимый объём украинской долговой ответственности на уровне около половины от российских резервов. То есть около 150 миллиардов долларов. Однако юридические тонкости этой возможности ещё не проработаны, поскольку последствия в политическом и экономическом плане для Европы и США будут сродни самоубийству", — уверен Кочетков.

В Китае уже идёт широкая дискуссия на тему скорейшего избавления от резервов в евро и долларах. Даже ЦБ Бразилии резко увеличил долю юаней в своих резервах за счёт долларовой позиции. В остальном, долги Украины можно уже сегодня назвать безнадежными. Прорабатывается даже выплата долга за счёт будущих продаж сельскохозяйственных земель — если, конечно, к тому моменту останется что продавать.

Иными словами, Запад может продолжать кредитовать Украину, невзирая на ее фактический дефолт и сразу записывая одолженные суммы в графу "убытки". Конечно, пока не закончатся деньги — после этого здравый смысл и финансовая целесообразность должны взять верх над сиюминутными политическими целями.