МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. График отпусков утверждается работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Его исполнение обязательно для работника и работодателя. Но отпуск все же может быть перенесен. Основания для переноса отпуска указаны в ст. 124 ТК РФ. Среди них временная нетрудоспособность работника, исполнение им государственных обязанностей или несвоевременный расчет отпускных. Кроме того, перенести отпуск можно по соглашению сторон, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Роструда. Россиянам объяснили, в каком месяце выгоднее всего брать отпуск в 2023 году

"Если возникает необходимость переноса отпуска, инициатором которого выступает работник, то сотруднику необходимо написать заявление на имя работодателя. Перенос отпуска также должен быть согласован с непосредственным руководителем, руководителем структурного подразделения (отдела, цеха и т.п.)", — пояснили в службе.

Изменение по инициативе работодателя тоже возможно, но лишь с согласия работника и в исключительных случаях, если предоставление отпуска в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации.

В этом случае отпуск может быть перенесен на следующий рабочий год, но тогда его следует использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

В Роструде обратили внимание на то, что оставлять работника без оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд нельзя. Работники в возрасте до 18 лет и те, кто занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда должны ходить в оплачиваемый отпуск ежегодно.