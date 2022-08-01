МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Элементы, которые установлены в автомобиле — колеса, бамперы, зеркала и т.д, должны быть сертифицированы. Ведь с учетом накопленной ими энергии, при аварийном столкновении в случае отделения от конструкции все они представляют собой "практически боевой снаряд". Многие доработки и модификации конструкции автомобиля запрещены на законодательном уровне, прежде всего, из-за безопасности. Об этом рассказывает агентству "Прайм" технический специалист Московского Политеха Юрий Бибилов. Автоэксперт объяснил, как не купить машину со скрученным пробегом

Например, запрещено менять бампер автомобиля без сертификации соответствующих органов с последующей регистрацией в ГИБДД. Дело в том, что бампер изготавливают из ударопрочного пластика, который не колется, не имеет острых кромок. То же самое относится к стеклам, зеркалам, стеклам фар, добавляет он.

Также запрещено, по словам эксперта, менять внутренние элементы интерьера — сиденья, руль и так далее. Все эти элементы должны быть прежде всего безопасны для водителя и пассажиров, они являются предметом сертификационной работы специализированных центров.

Эксперт также отметил, что изменения колес вне параметров, разрешенных автопроизводителем, могут влиять на норму выбросов. Если поставить колеса с другим диаметром, то идет другой цикл нагружения двигателя. "То есть, если у вас колеса либо большего, либо меньшего диаметра, появляются как минимум погрешности в работе спидометра, а это напрямую влияет на безопасность движения на дорогах", — указал Бибилов.

Кроме того, на безопасность напрямую влияет и такой параметр колесного диска как вылет, продолжает автоэксперт Егор Васильев. "Это связано с тем, что нештатный вылет меняет плечо обкатки колеса, что может вызвать внезапные курсовые рыскания автомобиля или непопадание в поворот даже на малой скорости. Кроме того, колесо может выступать за пределы колесной арки, в результате чего камни, грязь и вода полетят в других участников движения", — утверждает он. Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД

Также, не следует использовать несертифицированные багажники, фаркопы и так называемые калитки для запасного колеса, поскольку в случае аварии они могут существенно снизить уровень пассивной безопасности вашего автомобиля. "И, конечно, необходимо следить за тем, чтобы в салоне и багажнике автомобиля не располагались незакреплённые тяжелые предметы", — поясняет автоэксперт.