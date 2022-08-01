МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В понедельник первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы покинуло порт Одессы и направилось в Ливан. Спасет ли возвращение украинского зерна мир от глобального продовольственного кризиса, рассказывают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Природа взбунтовалась. За что Европе ниспослана жара

Сухогруз RAZONI вышел из порта Одессы. Ожидается, что 2 августа судно будет в Стамбуле, а затем после проведенного досмотра продолжит путь в порт назначения, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В ООН ранее неоднократно предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна состоялось 22 июля. Сделку подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti признавали, что заключение соглашения о возобновлении экспорта зерновых из украинских портов "важно для спасения" от голода жителей 53 стран, где население тратит минимум 60% своих доходов на питание. Среди наиболее зависимых от российского и украинского экспорта зерновых — Египет, который импортирует 70% зерновых из портов Черного моря, Ливан — около 75% и Йемен — чуть менее 50%.

ВАЖНО ВСЕМ

Вопрос обеспечения вывоза зерна из Украины — тех 20 миллионов тонн, которые остались с прошлогоднего урожая, — это не только проблема продовольственной безопасности тех стран Африки, которые в большей степени зависели от импорта зерна из Украины, считает профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Это также важный механизм стабилизации мировых цен на пшеницу, которые, впрочем, уже отреагировали снижением по мере начала вывоза зерна.

В ООН говорят, что основной целью снижения цен на зерно является расширение доступа к нему со стороны беднейших стран. Но как поясняет экономист, развитым странам также необходимы низкие цены, что будет сдерживать инфляцию в этих странах. "Придут просить у России". Голод может затронуть даже богатых

Украина в 2020 году занимала шестое место по экспорту зерновых в мире. "Это серьезные объемы, выпадение которых влияет на рынок", — рассуждает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерз" Артем Тузов.

Первый корабль с зерном уже идет в Ливан. Можно ожидать, что и другие страны с радостью купят украинское зерно, которое отличается высоким качеством и низкой ценой. Все объемы зерна, которые Украина готова будет продавать, будут выкупаться.

"Главное, чтобы зерна зимой хватило для самой Украины. С учетом работы трехсторонней группы можно надеяться, что объемы вывозимого зерна согласовываются с учетом этих рисков, и проблем не будет", — добавляет эксперт.

БЕЗ РОССИИ НЕ СПРАВИТЬСЯ

У доцента программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева — иное мнение. Возвращение украинского зерна на мировой товарный рынок существенного влияния не окажет — это "не то количество". Речь идет об экспорте более 13 миллионов тонн в год. Россия, США, Канада, Франция, Австралия, Аргентина и ФРГ смогут нарастить этот объем без особых усилий, убежден он.

Проблемы на глобальном уровне, по его словам, возникнут, если Россия не будет поставлять зерно на мировой рынок — 32,8 миллионов тонн за 2021 год или 20% мирового рынка зерна. Именно при отсутствии зерна без России может возникнуть реальный голод.

"Богатые страны смогут оплатить многократно подорожавшую на мировом рынке продукцию, а бедные страны из-за отсутствия валютных средств будут обречены на голод", — уверяет Белхароев.

ЦЕНЫ УПАДУТ, НО НЕНАДОЛГО

Информация о выходе судна с зерном из украинского порта положительно скажется на стабилизации цен на рынке зерна, отмечают эксперты.

Прошлогодние запасы зерна, скопившиеся на Украине, — существенны. "Однако снижение цен, которое дает вывоз зерна из Украины, может иметь лишь краткосрочный эффект, поскольку дальнейшая ценовая динамика зависит от нового урожая", — считает Смирнов. "Черный лебедь" на подлете: крах на биржах только начинается

А с этим есть свои проблемы. К примеру, той же Украине не удалось в текущем сезоне задействовать ранее использовавшиеся посевные площади. Это, по оценкам экономиста, неизбежно будет основанием для дефицита и роста цен. Не менее важным окажется растущий дефицит удобрений в мире.

"Так что, к осени-зиме мы будем свидетелями нового ценового ралли по многим позициям на рынке зерновых", — приходит к выводу Евгений Смирнов.