МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Слово "война" сегодня потеряло свою исключительную принадлежность к армии. Человечество задумалось над тем, что целей можно достичь бескровными способами, например, экономическими. Одним из таких способов является война валютная, рассказывает агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. Названы три валюты, которым не грозит девальвация

Этот термин, появившийся в 2010 году, обозначает "целенаправленное и управляемое снижение Центральным банком какой-либо страны курса своей национальной валюты". Еще это называют словом "девальвация", уточняет он.

В результате девальвации валюты добытые в стране природные ресурсы и производимые товары становятся дешевле для иностранных покупателей, а следовательно, доступнее и привлекательнее. Отечественные товары становятся более конкурентоспособными на мировых рынках. Как следствие увеличивается объем экспорта, растут выручка предприятий-экспортеров, растут и собираемые государством налоги, поясняет экономист.

Одновременно с этим ввоз в страну товаров иностранного производства (импорт) становится дороже, спрос на него падает. Таким образом получают поддержку местные производители.

По словам Кузнецова, в условиях, когда объемы промышленного производства всех стран снижаются, совершенно неизбежны попытки стран поддержать свои экономики.

Что можно ожидать в ближайшее время? Дональд Трамп, будучи президентом США, предпринял шаги по плавному ослаблению доллара. Сегодня доллар опять укрепился, побив рекорды высоты по отношению к корзине мировых валют. Американские экспортеры взывают о помощи к своему правительству. ФРС пытается балансировать сегодня между борьбой с инфляцией и поддержкой компаний-экспортеров. Вполне вероятно, что следующий после Байдена президент предпримет и иные конкретные шаги по ослаблению доллара, допускает эксперт.

При этом ближайшие соседи США, страны Латинской Америки, которые и сегодня регулярно проводят валютные интервенции с целью поддержания курса национальных валют по отношению к доллару, будут вынуждены дать свой симметричный ответ, считает экономист.

Несомненно, аналогично отреагируют и так называемые прокси-валюты — гонконгский доллар и арабский дирхам. Будучи прочно связанными с долларом США, они "просто не смогут остаться в стороне от его движения".

Китай, чья экономика серьезно пострадала и продолжает страдать от пандемии, также, по мнению эксперта, не останется в стороне. В 2019 году Народный банк Китая уже девальвировал юань для борьбы с товарными пошлинами, введенными США. И он "наверняка готов повторить этот опыт сегодня для поддержки своей экономики", предположил эксперт. Запад задумал отнять нефтяные доходы России

К Китаю могут присоединиться Японии и Южная Корея, чьи экономики также пострадали в период пандемии, и чьи правительства уже объявили о необходимости реализации программ восстановления.

В России тоже сегодня звучит мнение о том, что текущий курс рубля (около 60 рублей за 1 доллар США) для российской экономики не выгоден. Минфин сегодня занят разработкой нового бюджетного правила, которое позволит влиять на курс национальной валюты. "И естественно, что действия России, крупнейшего игрока в регионе, обязательно окажут влияние на соседние страны", — убежден специалист.

Не останется в стороне и Евроcоюз, которому необходимо поддерживать своих внутренних производителей, страдающих из-за повышения цен на энергоносители. Однако в ЕС сегодня главной проблемой является растущая инфляция. Поэтому, как полагает эксперт, для ЕС вполне возможно ведение "валютной войны в обратном направлении — войны за укрепление евро относительно доллара США". И это касается не только стран зоны евро. Не так давно глава Национального банка Швейцарии высказал мнение что Швейцарии необходим "сильный франк". Что такое валютные войны и зачем их ведут

"Валютная война бескровна, но она может быть столь же разрушительной для государств, как и война реальная. Вышедшая из-под контроля она подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора, приводит к обеднению населения. История знает случаи, когда излишнее увлечение валютными войнами приводило к катастрофе", — объясняет экономист.

Так после окончания Первой мировой войны крупнейшие экономики мира (и вчерашние союзники) стали активно бороться друг с другом за торговое преимущество. Свои валюты последовательно ослабляли Франция, Англия, США, снова Франция и Англия. Этим они довели себя до экономического потрясения и создали условия для повторения глобальной войны в еще более ужасном масштабе.

"В общем, сегодняшние события, несомненно, войдут в учебники по финансам. Жаль только, что все наиболее важные уроки из этого мы извлечем когда-то потом", — заключил Николай Кузнецов.