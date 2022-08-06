МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Законно списать деньги с вашей карты может сам банк, служба судебных приставов, налоговая инспекция или тот, кому вы должны денег, но не сам, а опять-таки через банк. Об этом рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Пляска на костях евро: кто толкает доллар вверх и куда бежать из Америки

Что касается самого банка, то это "достаточно рутинная процедура". Ежемесячно в автоматическом режиме у большинства из нас списываются деньги за какие-то услуги, например, SMS-информирование и т.д. Это происходит с согласия самого клиента.

"Как правило, при открытии счета все подобные списания указаны в договоре на обслуживание, либо банк уведомляет клиента, и он сам подключает услугу, например, в приложении. Это касается всевозможных подписок, комиссий. Клиент всегда может отказаться от таких услуг, и тогда банк не имеет права списывать за них деньги", — объясняет юрист.

Также, по его словам, списание средств с вашей банковской карты, а точнее, с привязанного к ней счета, может быть инициировано ФССП (федеральной службой судебных приставов). "Это происходит на основании решения суда и имеющегося на руках исполнительного листа. Просто так приставы не могут обратиться в банк и потребовать списать деньги со счета клиента", — предупреждает эксперт.

Также, помимо самого долга, судебные приставы могут списать с карты гражданина исполнительский сбор, который назначается в том случае, если должник отказывается погасить долг добровольно. Он составляет 7% от суммы взыскания, но не меньше 1 тысячи рублей для физических лиц и индивидуальных предпринимателей и 10 тысяч рублей для юридических лиц. Исполнительский сбор перечисляется в федеральный бюджет. Доверяй, но проверяй. Что делать, если на вас навесили чужие долги

Также, как отмечает специалист, списать деньги с карты без вашего разрешения может налоговая инспекция, если у вас есть задолженности по налогам. Для этого также необходимо получить решение суда и исполнительный лист. Налоговые органы могут действовать через службу судебных приставов или самостоятельно обратиться в банк.

"Надо заметить, что любой человек, у которого на руках есть исполнительный лист в отношении должника, а не только налоговая инспекция, может самостоятельно обратиться с ним в банк и тот должен будет списать средства с карты должника. Если гражданин не знает, в каком банке у должника хранятся деньги, он может обратиться к судебным приставам", — рассказывает юрист.

Если денег недостаточно, то долг продолжит списываться, когда они поступят на счет. Так, по словам Уткина, будет продолжаться до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена.

Юрист отмечает, что деньги в счет долга не списываются с кредитных карт. "Государство не приветствует идею загонять граждан в еще большие в долги, поэтому списание произойдет только из той суммы, которая есть в наличии", — заключил он.