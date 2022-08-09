МОСКВА, 9 августа — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Из-за бюрократических препон российская сторона не смогла своевременно оплатить украинскому транзитеру прокачку нефти в Европу, поэтому поставки были приостановлены. Исправить ситуацию можно, если речь идет именно о нестыковке регламентов, а не о мести Венгрии, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Себе назло. Кто заставляет Европу и Китай торговать в обход России

СТОП-СИГНАЛ

Российский нефтепроводный оператор "Транснефть" подтвердил, что украинская компания-транзитер "Укртранснафта" остановила прокачку нефти из России по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию ранним утром 4 августа. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Причина состоит в том, что российская сторона не может провести необходимый платеж за транзит в условиях санкций ЕС, указал собеседник агентства.

"При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается", — добавил Демин.

Он уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях стопроцентной предоплаты. "Но при осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО "Транснефть". Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций", — рассказал Демин.

В результате "Укртранснафта" прекратила транспортировку нефти в связи с отсутствием поступления денежных средств за соответствующую услугу.

Позже венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила РИА Новости, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены из-за проблем с оплатой со стороны РФ. Компания также заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по "Дружбе".

КТО ВИНОВАТ?

Эксперты указывают на тот факт, что вопрос применения санкций в сфере финансовой инфраструктуры непрозрачен для внешнего наблюдателя — все, что с этим связано, является информацией, не предназначенной для разглашения. Поэтому объяснение для подобных ситуаций найти сложно. Не исключено, что юристы платежного агента пересмотрели свой взгляд на ситуацию и пришли к решению приостановить платежи, допускает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев напомнил, что "Транснефть" объяснила возникшую проблему вступлением в силу седьмого пакета санкций ЕС. "Теперь европейские банки-корреспонденты не могут сами принимать решение, относится ли платеж из России к категории разрешенных, им требуется разрешение национального контрольного органа, — поясняет эксперт. — Фокус в том, что пока нет никаких регламентов получения такого разрешения. И пока европейские регуляторы пишут такие регламенты, июльский платеж от "Транснефти" в адрес "Укртранснафты" "завернули".

"C одной стороны, все это выглядит как бюрократическая проблема, которой никто не ожидал, — рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — Но ситуация может быть и немножко сложнее, то есть с точки зрения формальной получается, что это не решение Украины перекрыть транзит нефти из России в Европу и это не решение самих европейцев отказаться от российской нефти".

Эксперт напоминает, что "Транснефть" перечисляет деньги в европейский банк, но подобные платежи в соответствии с европейскими санкциями, которые вступили в силу недавно, должны быть одобрены специальным регулятором, у которого, в свою очередь, нет регламента относительно выдачи соответствующих разрешений. "То есть сам платеж тоже не запрещен, но упирается все в то, что у него нет инструкции и регламента, как нужно это все одобрять, — делает вывод Юшков. — И вроде как никто не виноват, это вроде такая "бюрократическая ерунда", но из-за этого все встало".

НАКАЗАТЬ ВЕНГРИЮ

Однако происходящее вызывает у специалиста ощущение, что руководство ЕС не торопится создать необходимый механизм.

"Когда что-то нужно всей Европе, все довольно быстро делается, в Брюсселе заранее все предусматривают, — говорит представитель ФНЭБ. — А тут изначально было понятно, что такая ситуация может возникнуть". Ведь практика внесения платы за транзит российской стороной существует десятилетия, напоминает Юшков.

"Такое ощущение, что просто пытаются наказать Венгрию за то, что она периодически подрывает "единство Евросоюза" в отношении санкций против России", — допускает специалист. Он указывает, что европейцы больше месяца не могли утвердить шестой "санкционный" пакет во многом именно из-за позиции Будапешта: именно президент Венгрии Виктор Орбан не давал вводить санкции и в итоге "выбил" для Венгрии исключение, согласно которому его страна и в 2023 году сможет получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба".

"Вполне возможно, Брюссель просто пытается ему указать: "не выпендривайся там и подчиняйся общеевропейской дисциплине", "у нас в руках вся бюрократическая машина, и мы сделаем просто невозможным доставку этой нефти", — рассуждает специалист о подоплеке действий Брюсселя.

То есть чиновники ЕС, делает вывод эксперт, следуют твердому намерению лишить российской нефти всю Европу, не исключая Венгрию.

"Чехи, которые тоже получают по этой трубе нефть, отладили транзит через Германию морских поставок какой-то альтернативной нефти, — уточняет Юшков. — Словаки просто молчат, хотя именно они в наиболее ущербном положении оказываются, именно они не могут ни транзитом, ни как-то иначе получить другую нефть, нероссийскую. Но они помалкивают, и складывается ощущение, что именно против Венгрии все сделано".

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Коптев из ИртТЭК видит два варианта оперативного решения возникшей проблемы. В рамках первого европейские страны-получатели российской нефти договариваются с Украиной, что она возобновит транзит, не дожидаясь поступления средств на счета "Укртранснафты".

"Второй — ЕЦБ или центробанк страны, в которой находится банк-корреспондент, оперативно выпускает постановление, разрешающее проводить конкретную операцию, — рассуждает специалист. — Будем надеяться, месяца на разработку регламента будет достаточно, и в сентябре мы с такой проблемой уже не столкнемся".

По мнению Юшкова, можно договориться с покупателями, с теми же самыми венгерскими, чешскими и словацкими компаниями о том, что они будут оплачивать транзит через Украину. "Ведь это все не украинские санкции, это европейские санкции, и получается, что именно перевод из России в Европу на счета "Укртранснафты" застрял, поскольку это российский субъект посылает", — пояснил он.

Таким образом, эксперт предлагает условно заложить стоимость транзита в стоимость нефти: транзит по нефтепроводу — сравнительно недорогая услуга, и для компании — получателя, по его мнению, не будет большой проблемой оплачивать поставки нефти из России, чтобы проходили платежи в европейский банк.