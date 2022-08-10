МОСКВА, 10 августа — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В ЕС вступили в силу новые требования, касающиеся потребления газа. Как и ряд предыдущих шагов, они явно имеют под собой цель чиновников в Брюсселе снять с себя ответственность за недальновидную энергетическую политику объединенной Европы. "Прайм" задался вопросом, насколько реалистичны новые требования в условиях постепенного отказа ЕС от российских энергоносителей. Никакой "Дружбы". Европа лишила Украину денег от транзита нефти

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

На этой неделе в Евросоюзе вступили в силу новые правила, согласно которым странам, входящим в объединение, предлагается сократить потребление природного газа не менее чем на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. В соответствующем документе, одобренном 5 августа Советом ЕС и опубликованном 8 августа в Официальном журнале ЕС, идет речь о добровольной экономии. Однако "согласованные меры по снижению спроса на газ", установленные на один календарный год, вполне могут обрести статус обязательных.

В тексте документа говорится, что страны объединения должны приложить все усилия для сокращения потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со средним уровнем за последние пять лет. Совет ЕС оставляет за собой право объявить "предупреждение союза", после которого уже все европейские страны должны будут сократить потребление природного газа на 15% в обязательном порядке.

За введение новых правил проголосовали представители 25 из 27 стран ЕС. Против, помимо "энергетического бунтаря" Европы, Венгрии, высказалась также Польша.

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ

Не секрет, что потребность Европы в природном газе на протяжении многолетней ретроспективы удовлетворяется в значительной степени (в пределах 20-45%) за счет поставок из России, преимущественно — трубопроводных, в рамках продолжительных контрактов.

Твердая политика руководства ЕС по постепенному, но безусловному отказу от долгосрочных соглашений в этом сегменте, нацеленная на создание таких условий на европейском рынке "голубого топлива", которые сделали бы его рынком покупателя, де-факто диктующего условия поставщикам, не увенчалась успехом. Решение перенести акцент на закупки на "коротком" спотовом рынке без учета потенциала роста предложения газа в мире и проверенной многими годами надежности основного поставщика, российского "Газпрома", стали основными причинами беспрецедентного удорожания энергоносителя в 2021-2022 годах, ставшего в итоге новой нормой не только для Европы, но и для Азии.

Жесткое внешнеполитическое противостояние в текущем году между Брюсселем и Москвой, в отношении которой европейская сторона ввела несколько пакетов новых чувствительных экономических санкций, и ответные шаги России существенно усугубили ситуацию. Европейский рынок природного газа окончательно приобрел признаки рынка продавца. Себе назло. Кто заставляет Европу и Китай торговать в обход России

В условиях явной нехватки "голубого топлива" и рисков возникновения экстремальных ситуаций в европейской энергетике предстоящей зимой руководство ЕС ввело для стран объединения обязательные, весьма амбициозные, нормативы по минимальному заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) в ходе отопительного сезона. Однако сейчас, когда от европейцев требуется готовиться к возможному сокращению потреблению энергоносителя в ближайшие месяцы на 15%, очевидно, что чиновники в Брюсселе осознают ненадежность избранной линии, хотя и не выражают готовности признать это публично.

ПЕРСПЕКТИВА

В этой ситуации для все большего числа специалистов не только в России становится очевидным, что Европа сильно рискует, проводя политику отказа от российских энергоносителей.

"В случае прекращения в начале зимы поставок из России запасов хватит до февраля, в марте был бы небольшой компенсируемый дефицит, а затем в апреле потребление пойдет на спад", — заявил в конце июля министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани.

А глава комитета бундестага Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал Берлин быть готовым "ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2" на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом". Также он заявил, что правительства стран ЕС должны пересмотреть санкции против России в сфере энергетики, поскольку они не приносят ожидаемого результата.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что коллективные обязательства, подобные тем, что вступили в силу в ЕС, как правило, с трудом реализуются на практике. Поэтому в "европейском стане" непременно будут злостные нарушители новых требований. "Здесь нужно понимать, что если не будет добровольного сокращения, то может быть принудительное, из-за дефицита поставок, — рассуждает он. — Поэтому в интересах каждой страны самостоятельно определить те сферы, в которых можно временно пожертвовать закупками, чтобы процесс имел контролируемый характер в негативном сценарии". В некоторой степени это напоминает специалисту логику стран ОПЕК+ весной 2020 года, уточняет Галактионов.

Главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин уверен, что большинство стран Европы будут принимать какие-то меры. "Насколько действенные, пока неясно, — добавляет эксперт. — Но к принятию мер уже сейчас стимулируют жара и низкие уровни воды в реках. Это своего рода репетиция перед зимой".

Впрочем, большинство стран ЕС будут вынуждены следовать рекомендациям Брюсселя, отмечает специалист. Исключением может быть Польша, которая много лет готовилась стать независимой от российского газа и высказывала недовольство бездействием Германии и других стран, полагает он. "Сейчас у Польши полностью заполнены хранилища, страна готова к зиме, — обращает внимание Кокин. — Испания также может вести себя сообразно конъюнктуре своего сегмента рынка, плохо связанного с остальной Европой". В Польше заявили, что ЕК не сможет заставить ее поделиться газом с соседями

Эксперт полагает, что у крупных европейских экономик есть шанс избежать остановок промышленных производств. Однако учитывая соответствующие рекомендации Брюсселя, это будет возможно лишь при условии умеренной зимы и отсутствия новых аварий на предприятиях индустрии сжиженного природного газа (СПГ).