МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Венгерская нефтяная компания MOL, не дожидаясь, пока евробюрократы в Брюсселе "раскачаются", сама заплатила за поставки российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба". Поставки должны возобновиться в 16:00 мск. Почему венграм это выгодно, разбирался "Прайм". Никакой "Дружбы". Европа лишила Украину денег от транзита нефти

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

"Укртранснафта" остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", которая пролегает по территории западной Украины. Прокачка была остановлена 4 августа, но официальный представитель "Транснефти" — оператора российских нефтепроводов — сообщил об этом только 8 августа. По южной ветке "Дружбы" российские компании осуществляют поставки нефти в три страны Восточной Европы — Венгрию, Словакию и Чехию. "Уктранснафта" предоставляет услуги по транспортировки исключительно на условиях 100% предоплаты. По заявлениям украинской стороны, "Уктранснафта" в конце прошлого месяца не получила от "Транснефти" средств за транзит в августе, в связи с чем прокачка российской нефти была прекращена.

Платеж не был получен из-за вступления в силу регламента ЕС 2022/1269, согласно которому европейские банки не могут самостоятельно принимать решение о проведении трансграничных платежей c Россией. "Транснефть" направила платеж через "Газпромбанк", который является уполномоченным банком для проведения расчетов за поставки российских энергоносителей за рубеж, в том числе в "недружественные" страны. Санкции ЕС на этот российский банк не распространяются. "Газпромбанк" осуществил перевод, но он был заблокирован европейской стороной. В результате, средства не дошли до "Укртранснафты" и были возвращены на счет "Транснефти".

Европейские регуляторы не выработали четких требований для банков, которые участвуют в трансграничном движении денежных средств из России. Таким образом, платежи за транзит российской нефти через территорию Украины не могут осуществляться через европейские финансовые структуры.

"Транснефть" поставила в известность Министерство энергетики РФ, "Укртранснафту" и российских экспортеров о невозможности осуществлять трансграничный перевод средств.

НЕУКРОТИМЫЙ ОРБАН

Главы стран ЕС в конце мая приняли решение ввести эмбарго на импорт российской нефти до конца 2022 года. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал сделать исключение для поставок по нефтепроводу "Дружба". Венгрия наряду с Чехией и Словакией получает российскую нефть по южной ветке "Дружбы". Эти страны не имеют выхода к морю и найти замену российской нефти, поставляемой по этому трубопроводу, для них крайне сложно. По северной ветке "Дружбы" нефть из России поступает в Польшу и восточную часть Германии. Варшава и Берлин поддержали эмбарго и намерены отказаться от импорта нефти из России до конца этого года.

У руководства ЕС вызывает неудовольствие прагматичная политика Орбана, направленная на развитие экономических отношений с Россией.

В 2021 году товарооборот между Россией и Венгрией достиг почти $6 млрд — на 26% больше, чем годом ранее. Россия экспортировала продукцию на $3,72 млрд, импортировала — на $2,27 млрд. Россия экспортирует в Венгрию в первую очередь энергоносители, нефть, нефтепродукты, природный газ, а также химическую продукцию, энергетическое оборудование, транспортные средства, включая железнодорожные локомотивы и другой подвижной состав.

Венгрии поставляет в Россию машины и промышленное оборудование, фармацевтическую продукцию, прежде всего медикаменты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

БЕЗ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ НИКАК

По словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Петера Сийярто, Венгрия не может обеспечить бесперебойное функционирование своей экономики без российской нефти. По его словам, 65% потребляемой в стране нефти поступает по трубопроводу "Дружба".

Глава венгерской нефтяной компании MOL Жолт Эрнади в мае заявил, что Венгрия не может быстро отказаться от российской нефти. Черный день наступил: Киев лихорадочно ищет газ и уголь

"Центральная Европа и Венгрия не в состоянии в одночасье отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Это не идеологический вопрос, а логистический, технологический и химический. Потребуется 2-4 года и 500-700 млн евро, чтобы MOL стала более гибкой и независимой (от поставок из России — прим. ред.) в Венгрии и Словакии".

MOL владеет тремя нефтеперерабатывающими предприятиями: единственным в Венгрии НПЗ Duna, Братиславским НПЗ в соседней Словакии, а также НПЗ вблизи порта Риека в Хорватии. НПЗ Duna мощностью 8,1 млн т/г является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Центральной Европы. Братиславский НПЗ и НПЗ в Риеке способны перерабатывать нефть в объеме 6,1 млн т/г и 4,5 млн т/г соответственно.

Кроме того, MOL принадлежат два крупных нефтехимических предприятия. Сырьем для этих предприятий является продукция принадлежащих венгерской компании НПЗ. MOL также владеет развитой сбытовой сетью как в Венгрии, так и в соседних странах — Хорватии, Словении, Австрии, Румынии и Италии. В России венгерская компания имеет небольшие добывающие активы в Поволжье и Западной Сибири.

Группа MOL — самое прибыльное предприятие Венгрии. В 2021 году выручка группы достигла $19,18 млрд, чистая прибыль составила $1,6 млрд.

MOL ПЛАТИТ ЗА ТРАНЗИТ

По данным "Транснефти", поставки нефти в страны дальнего зарубежье по "Дружбе" в 2021 году составили 35,9 млн т, в том числе, по южной ветке в Венгрию, Словакию и Чехию превысили 12 млн т. Заводы MOL в Венгрии и Словакии получили около 8,6 млн т. Остальной объем был направлен в Чехию, где расположены два НПЗ, которые контролирует польская компания PKN Orlen.

Представители MOL сообщили, что компания располагает запасами сырья, которые могут обеспечить загрузку НПЗ в течение нескольких недель. Однако если решение вопроса с переводом платежа за транзит затянется, то для предотвращения полной остановки производства загрузку НПЗ придется снизить. Европа не услышала "энергетических бунтарей" и заплатит за это

Венгрия предприняла меры для диверсификации маршрутов поставок. Около трети необходимой нефти Венгрия получает по трубопроводу Adria. По этому трубопроводу мощностью 11,4 млн т нефть с морского терминала на хорватском острове Крк поставляется в Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

Руководство ЕС предлагало правительству Орбана использовать Adria для замещения поставок по "Дружбе". Брюссель даже готов профинансировать работы по увеличению мощности Adria на 30%, чтобы Венгрия полностью отказалась от российской нефти.

Однако в Будапеште существует понимание того, что поставки по альтернативным маршрутам не могут стать полноценной заменой российской нефти. Конечная цена сырья с доставкой на НПЗ в Венгрии и Словакии будет очень высокой, а это приведет к снижению рентабельности переработки. Кроме того, восточноевропейские НПЗ спроектированы для переработки российской нефти сорта Urals.

Группа МOL и подконтрольная ей SLOVNAFT — оператор Братиславского НПЗ — предпочли сами заплатить Киеву за транзит российской нефть, не ожидая разъяснений от Брюсселя по поводу трансграничных платежей в условиях санкций. По сообщениям участников рынка, средства эти компании уже перевели средства на счет "Укртранснафты". Поставки по южной ветке "Дружбы" обещают возобновить в 16:00 мск в среду.