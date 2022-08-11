МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Относительно высокие цены на сырьевые товары, прежде всего нефть и газ, остаются чуть ли не единственной защитой рубля от большой геополитической неопределенности и высоких санкционных рисков. Об этом заявил "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Экономист раскрыл, какую замену готовят доллару

Он отметил, что рубль вторую неделю консолидируется в узком диапазоне: доллар совершает разнонаправленные движения вокруг уровня 60 рублей.

"Вероятно, такая динамика отражает появление сбалансированности российского валютного рынка. С одной стороны, предложение инвалюты сокращается под воздействием уменьшения экспортной выручки из-за снижения сырьевых цен. С другой стороны, импорт постепенно увеличивается", — отметил эксперт.

На этом фоне планомерное смягчение валютных ограничений, проводившееся Центробанком и властями на протяжении последних 4 месяцев, открыло больше возможностей для вывода инвалюты за рубеж, добавил он.

По мнению Бабина, уже введенные антироссийские санкции со временем усиливают свое негативное влияние на финансово-экономическую систему страны. "Поэтому, если стартовавшее в июне снижение нефтяных цен ускорится, рубль может перейти к устойчивому ослаблению, возвращая в свои котировки геополитический дисконт, который почти полностью исчез из-за рыночного дисбаланса, наблюдающегося у нас с весны", — резюмировал эксперт.