МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Если Вам по ошибке перечислили "лишнюю" заработную плату, прежде всего, не следует ничего предпринимать самостоятельно. Инициатива в такой ситуации должна исходить от работодателя. Он может попросить Вас вернуть денежные средства добровольно. Что делать в этом случае, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Олег Черкасов. Для части пенсионеров предложили ввести новую льготу

Он посоветовал не торопиться делать это сразу, а сначала запросить сведения о причинах ошибочного зачисления. Черкасов напомнил, что заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе, при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:

счетной ошибки;

если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда или простое;

если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.

"Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания", — объяснил Черкасов.

Юрист добавил, что решение об удержании из заработной платы работника должно быть выражено в приказе или распоряжении, с которым должен быть ознакомлен работник. Сделать это нужно до начала удержания.

От работника необходимо получить согласие на удержание. При этом размер удержания не может превышать 20%. Если работник не согласен на удержание из его заработной платы и (или) оспаривает основания и (или) размеры удержания, то для взыскания с него излишне выплаченной заработной платы работодателю следует обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд, подытожил юрист.