МОСКВА, 11 августа — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Решение брюссельских чиновников ввести "добровольно-принудительное" ограничение потребления газа в ЕС, которое на официальном уровне подается как забота об энергетической безопасности всего сообщества, в действительности может иметь под собой совсем иную подоплеку. К такому выводу пришел "Прайм". Европа не услышала "энергетических бунтарей" и заплатит за это

МНОГОМИЛЛИОННЫЕ УБЫТКИ

Крупные международные компании, включая BP, Shell и TotalEnergies, несут убытки в сотни миллионов долларов, пытаясь компенсировать нехватку сжиженного природного газа (СПГ), возникшую после нескольких форс-мажоров в этой отрасли, сообщило информационное агентство Reuters.

Непредвиденные проблемы на предприятиях в США, Нигерии и Австралии, с которых поставляется СПГ, стали причиной финансовых потерь трейдеров, в том числе, входящих в структуры энергетических гигантов BP и Shell, вынудив их приобретать объемы из альтернативных источников по резко выросшим ценам.

На рынке природного газа, чья конъюнктура существенно осложнилась еще в прошлом году (а в текущем — заметно усугубилась), сокращение поставок трубопроводных объемов из России и усилившаяся нехватка СПГ в последние месяцы привели к резкому росту цен.

К примеру, по состоянию на 27 июля фьючерсные контракты на август по индексу ключевого в Европе хаба Title Transfer Facility (TTF) подорожали до уровня, который соответствует почти 2350 долларов за тысячу кубометров, хотя средняя с начала июля расчетная цена на тот момент составляла около 1760 долларов за тысячу кубометров.

В такой ситуации трейдеры — посредники между производителями и конечными потребителями — связанные с последними длительными контрактами, стоимость объемов в которых имеет "привязку" к определенным прежним уровням цен, оказываются перед неизбежностью существенных переплат из-за потребности компенсировать "выпавшие" объемы, приобретая их на "коротком" спотовом рынке гораздо дороже, чем предполагалось изначально. Особо крупными потерями, о которых сообщает Reuters, по всей видимости, обернулась авария на заводе Freeport LNG в Техасе в июне, после которой BP, по информации агентства, потеряла более 500 млн долларов.

Суть в том, что природный газ на внутреннем рынке США, ключевым ориентиром для которого служит площадка Henry Hub, несопоставимо дешевле, чем на спотовых площадках в Европе и Азии. И чтобы заменить объемы американского СПГ, потерянные из-за остановки Freeport, покупателю приходится понести соответствующие большие издержки. Для примера: средняя за второй квартал 2022 года цена на Henry Hub, по оценке Platts, составила 7,54 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), тогда как этот показатель для TTF соответствовал 30,05 доллара за миллион БТЕ.

СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Тем временем, 9 августа вступили в силу общеевропейские меры по ограничению потребления природного газа на 15% в период с 1 августа текущего года по 31 марта 2023 года. О необходимости такого шага власти ЕС заговорили в июле, аргументируя свою позицию заботой об энергетической безопасности общеевропейского дома. Произошло это вскоре после аварии на заводе Freeport LNG, которая привела к еще большей нехватке на мировом рынке сравнительно дешевого СПГ.

Если импорт газа в ЕС за текущий год достигнет 300 млн тонн, что примерно соответствует среднему за последние три года показателю, то 15% — это около 45 млн тонн "голубого топлива".

Действия руководства ЕС выглядят как стремление окончательно установить полный контроль над энергетической политикой всего объединения (на это указывает не только введение 15-процентного предела использования "голубого топлива"). Но возникает вопрос, какие цели в действительности преследуют в тех или иных случаях чиновники в Брюсселе.

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ

Эксперты неоднократно указывали, что общеевропейская линия в сфере обеспечения энергоресурсами на протяжении многих лет чертится без учета объективных интересов конкретных экономик ЕС, в частности — интересов покупателей природного газа. И раскручивание антироссийской "санкционной спирали" под эгидой США оборачивается против промышленно развитых стран Европы, которые все больше зависят от морских поставок СПГ из Северной Америки по ценам, существенно превосходящим цены на трубопроводный газ из России. Никакой "Дружбы". Европа лишила Украину денег от транзита нефти

Информация Reuters о "сотнях миллионов долларов", которые "потеряли" на рынке сжиженных объемов BP, Shell и TotalEnergies, не дает точного представления о размерах маржи, которую рассчитывали получить эти международные гиганты от перепродажи СПГ в отсутствие различных форс-мажоров, нанесших им соответствующий "ущерб". Однако в любом случае речь идет об убытках, возникших у транснациональных гигантов из-за нехватки миллионов или даже десятков миллионов тонн СПГ. А это объемы, сопоставимые с теми, от потребления которых призывают отказаться европейцев заседающие в Брюсселе чиновники, независимые от национальных правительств входящих в ЕС стран.

Реальное резкое сокращение потребления природного газа в Европе в предстоящем отопительном сезоне (будь то результат принуждения или иных факторов), конечно, не означает, что у крупнейших международных энергетических трейдеров в ближайшие месяцы автоматически появятся дополнительные объемы топлива, аналогичные тем, которые не употребят европейцы. Однако на конъюнктуре высокочувствительного спекулятивного рынка, каким стал в последние годы рынок природного газа, вероятно, должно сказаться ослабление спроса в ЕС, которое фактически торжественно анонсировали чиновники в Брюсселе, провозгласив ограничение потребления газа почти на 45 млн тонн.

"Прайм" не обладает надежными свидетельствами, которые безусловно указывали бы на прямую зависимость решений руководства ЕС и интересов BP, Shell или TotalEnergies, не обязательно совпадающих с интересами экономик Европы. Однако текущие события вынуждают задаться вопросом: а в самом ли деле брюссельский чиновничий аппарат действует независимо от лоббистских усилий наиболее влиятельных международных нефтегазовых компаний?