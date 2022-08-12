МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Статистика по инфляции в США вышла лучше ожиданий. Индекс потребительских цен вырос год к году на 8,5%, в то время как ожидался рост на 8,7%, а месяцем ранее он составил 9,1%. Базовый индекс цен (без еды и энергоносителей) также оказался лучше ожиданий и увеличился на 5,9% год к году (как и месяцем ранее), тогда как ждали 6,1%. Рынок, вероятно, воспримет эти цифры позитивно, а доллар может просесть к остальным валютам, объяснил "Прайм" аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов. Эксперт предупредил об обвале рубля после “нефтяного отката”

"Мы видим его ослабление по отношению к другим валютам развитых стран. Тем не менее с учётом разницы в ключевых ставках сильного ослабления ждать пока не стоит", — полагает аналитик.

По его мнению, текущее замедление пока еще мало связано с ужесточением монетарной политики ФРС, эффект от которого проявится лишь через несколько месяцев — дело лишь в удешевлении сырья от летних максимумов.

Дальнейшая динамика доллара зависит, в том числе, от действий Федрезерва. "Многие инвесторы полагают, что такая статистика приведёт к более медленному темпу повышения ставки. Однако уровень инфляции все еще существенно выше целевого значения в 2%, которое обычно таргетирует ФРС, поэтому о приостановке ужесточения монетарной политики говорить пока рано", — отметил Буйволов.

Безусловно, монетарные власти и политики в США будут трактовать данное замедление как их заслугу, но по факту, как уже упоминалось ранее — это по большей степени эффект снижения цен на сырьевые товары. С учетом надвигающейся осени, цены на многие сырьевые товары вновь могут пойти вверх, что окажет дополнительное инфляционное давление.

Что же касается дальнейших действий ФРС, то, по мнению аналитика, стоит подождать конференцию в Джексон-Хоуле, которая пройдет ближе к концу месяца и на которой могут быть даны ориентиры по дальнейшей монетарной политике и темпам повышения ставок.