МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Мировые цены на нефть все больше зависят от ситуации в Китае, который является крупнейшим импортером энергоносителей в мире. Публикация официальных данных, согласно которым китайские НПЗ значительно сократили производство в июле, привело к снижению мировых котировок нефти. Экспорт нефтепродуктов также сокращается. Дороже золота. Россия придумала, как обойтись без доллара и евро

ПЕРЕРАБОТКА СОКРАТИЛАСЬ

Переработка нефти в Китае снизилась в июле до самого низкого показателя с марта 2020 года. Китайские НПЗ переработали в прошлом месяце 53,21 млн т нефти — на 8,8% меньше, чем в июле 2021 года, сообщило Государственное статистическое бюро КНР.

Среднесуточная переработка нефти в июле составила 12,53 млн барр./сут. по сравнению с 13,37 млн барр./сут. в июне.

Снижение объема производства в китайской нефтеперерабатывающей отрасли продолжилось в втором полугодии 2022 года из-за сохраняющихся ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, и контроля над экспортом нефтепродуктов.

С января по июль 2022 года объем переработки нефти в Китае составили 380,27 млн т (13,1 млн барр./сут.), что на 6,3% меньше относительно того же периода годом ранее.

По сообщениям китайских источников, основной причиной сокращения объемов переработки является затянувшаяся остановка для проведения ремонтных работ двух крупных предприятий: принадлежащего Sinopec нефтехимического комплекса Shanghai Petrochemical Corp. Мощностью 320 тыс. барр./сут. и НПЗ Wepec компании PetroChina мосщностью 200 тыс. барр./сут.

По сведениям, имеющимся в распоряжении компании Reuters, нефтехимический комплекс в Шанхае на прошло неделе не возобновил производство в полном объеме, а запуск в эксплуатацию НПЗ Wepec в провинции Ляонин откладывается до конца августа.

Независимые китайские НПЗ сократили производство из-за снижения рентабельности переработки. Более того, в связи с расследованием случаев уклонения от уплаты налогов ожидается дальнейшее сокращение нефтепереработки независимыми НПЗ.

ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

По данным Государственного статистического бюро КНР, добыча нефти в стране в июле выросла на 3% в годовом выражении — до 17,13 млн т (около 4 млн барр./сут.), но по сравнению с июнем добыча снизилась. В июне собственная добыча достигла исторического рекорда — 4,18 млн барр./сут.

За первые семь месяцев 2022 года в Китае было добыто 120 млн т нефти (4,13 млн барр./сут.). Китайские власти последовательно проводят политику поддержки компаний, ведущих добычу нефти внутри страны, с целью снижения зависимости от поставок нефти из-за рубежа и повышения энергетической безопасности. Несмотря на меры поддержки, зависимость Китая от импорта нефти остается очень высокой — около 70%. Выход с другой стороны: кого обманут Китай и Европа, торгуя в обход России

ПРИОРИТЕТЫ ПЕКИНА

Поставки китайских нефтепродуктов за рубеж вырастут в августе, поскольку Пекин увеличил экспортные квоты в июне и июле, уверены участники рынка. Однако из-за ограничений, существовавших в первой половине года, экспорт нефтепродуктов из Китая в этом году снизится до самого низкого уровня за последние семь лет.

Китайские власти регулируют экспорт нефтепродуктов, поскольку стремятся обеспечить в первую очередь потребности внутреннего рынка и сдержать инфляцию. Поставки за рубеж дизельного топлива, бензина и авиационного керосина в этом году могут сократится на 40% по сравнению с 2021 годом.

"Получение сиюминутной прибыли от экспорта не является целью правительства. Оно стремится увеличить предложение на внутреннем рынке и не допустить роста инфляции", — сообщил Reuters топ-менеджер пекинской компании, работающей на рынке нефтепродуктов.

На внутреннем рынке Китая с июня по середину августа четыре раза снижались розничные цены на бензин и дизельное топливо.

ОБВАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ ЭКСПОРТА

По оценке китайского ценового энергетического агентства JLC, в этом году экспорт моторного топлива и авиационного топлива из Китая составил от 23 до 27 млн т, что является самым низким показателем с 2015 года. В первом полугодии поставки за рубеж этих видов топлива составили около 12 млн т. Европа начала потасовку за право на альтернативный газ

JLC прогнозирует, что экспорт дизельного топлива из Китая сократится на в этом году на 74% до 4,5 млн т, бензина на 40% — до 9 млн т. Однако поставки авиационного топлива вырастут на 11%, составив 9,5 млн т — обязательный карантин после пересечения границы и ограничения внутри страны, введенные во время пандемии коронавируса, значительно сократили спрос со стороны китайских авиакомпаний.

Участники рынка надеются, что Южная Корея, Индия и ближневосточные страны смогут увеличить производство и компенсировать сокращение поставок моторного топлива из Китая, который был ведущим экспортером бензина и дизельного топлива в регионе.

Ожидается, что НПЗ за пределами Китая смогут увеличить производство на 10%-15% в этом году относительно 2021 года.