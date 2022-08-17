Китай научился жонглировать мировыми ценами на нефть
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Мировые цены на нефть все больше зависят от ситуации в Китае, который является крупнейшим импортером энергоносителей в мире. Публикация официальных данных, согласно которым китайские НПЗ значительно сократили производство в июле, привело к снижению мировых котировок нефти. Экспорт нефтепродуктов также сокращается.
ПЕРЕРАБОТКА СОКРАТИЛАСЬ
Переработка нефти в Китае снизилась в июле до самого низкого показателя с марта 2020 года. Китайские НПЗ переработали в прошлом месяце 53,21 млн т нефти — на 8,8% меньше, чем в июле 2021 года, сообщило Государственное статистическое бюро КНР.
Среднесуточная переработка нефти в июле составила 12,53 млн барр./сут. по сравнению с 13,37 млн барр./сут. в июне.
Снижение объема производства в китайской нефтеперерабатывающей отрасли продолжилось в втором полугодии 2022 года из-за сохраняющихся ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, и контроля над экспортом нефтепродуктов.
С января по июль 2022 года объем переработки нефти в Китае составили 380,27 млн т (13,1 млн барр./сут.), что на 6,3% меньше относительно того же периода годом ранее.
По сообщениям китайских источников, основной причиной сокращения объемов переработки является затянувшаяся остановка для проведения ремонтных работ двух крупных предприятий: принадлежащего Sinopec нефтехимического комплекса Shanghai Petrochemical Corp. Мощностью 320 тыс. барр./сут. и НПЗ Wepec компании PetroChina мосщностью 200 тыс. барр./сут.
По сведениям, имеющимся в распоряжении компании Reuters, нефтехимический комплекс в Шанхае на прошло неделе не возобновил производство в полном объеме, а запуск в эксплуатацию НПЗ Wepec в провинции Ляонин откладывается до конца августа.
Независимые китайские НПЗ сократили производство из-за снижения рентабельности переработки. Более того, в связи с расследованием случаев уклонения от уплаты налогов ожидается дальнейшее сокращение нефтепереработки независимыми НПЗ.
ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
По данным Государственного статистического бюро КНР, добыча нефти в стране в июле выросла на 3% в годовом выражении — до 17,13 млн т (около 4 млн барр./сут.), но по сравнению с июнем добыча снизилась. В июне собственная добыча достигла исторического рекорда — 4,18 млн барр./сут.
За первые семь месяцев 2022 года в Китае было добыто 120 млн т нефти (4,13 млн барр./сут.). Китайские власти последовательно проводят политику поддержки компаний, ведущих добычу нефти внутри страны, с целью снижения зависимости от поставок нефти из-за рубежа и повышения энергетической безопасности. Несмотря на меры поддержки, зависимость Китая от импорта нефти остается очень высокой — около 70%.
ПРИОРИТЕТЫ ПЕКИНА
Поставки китайских нефтепродуктов за рубеж вырастут в августе, поскольку Пекин увеличил экспортные квоты в июне и июле, уверены участники рынка. Однако из-за ограничений, существовавших в первой половине года, экспорт нефтепродуктов из Китая в этом году снизится до самого низкого уровня за последние семь лет.
Китайские власти регулируют экспорт нефтепродуктов, поскольку стремятся обеспечить в первую очередь потребности внутреннего рынка и сдержать инфляцию. Поставки за рубеж дизельного топлива, бензина и авиационного керосина в этом году могут сократится на 40% по сравнению с 2021 годом.
"Получение сиюминутной прибыли от экспорта не является целью правительства. Оно стремится увеличить предложение на внутреннем рынке и не допустить роста инфляции", — сообщил Reuters топ-менеджер пекинской компании, работающей на рынке нефтепродуктов.
На внутреннем рынке Китая с июня по середину августа четыре раза снижались розничные цены на бензин и дизельное топливо.
ОБВАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ ЭКСПОРТА
По оценке китайского ценового энергетического агентства JLC, в этом году экспорт моторного топлива и авиационного топлива из Китая составил от 23 до 27 млн т, что является самым низким показателем с 2015 года. В первом полугодии поставки за рубеж этих видов топлива составили около 12 млн т.
JLC прогнозирует, что экспорт дизельного топлива из Китая сократится на в этом году на 74% до 4,5 млн т, бензина на 40% — до 9 млн т. Однако поставки авиационного топлива вырастут на 11%, составив 9,5 млн т — обязательный карантин после пересечения границы и ограничения внутри страны, введенные во время пандемии коронавируса, значительно сократили спрос со стороны китайских авиакомпаний.
Участники рынка надеются, что Южная Корея, Индия и ближневосточные страны смогут увеличить производство и компенсировать сокращение поставок моторного топлива из Китая, который был ведущим экспортером бензина и дизельного топлива в регионе.
Ожидается, что НПЗ за пределами Китая смогут увеличить производство на 10%-15% в этом году относительно 2021 года.
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