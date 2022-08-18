МОСКВА, 18 августа — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Ситуация в производстве продукции широкого спектра в странах "коллективного Запада" серьезно осложнилась под влиянием беспрецедентно высоких цен на энергоносители, в первую очередь — природного газа. Рассчитывать на китайское экономическое чудо тоже не приходится: проблемы в отдельных отраслях приобрели глобальный масштаб. Европа начала потасовку за право на альтернативный газ

НЕХВАТКА ЭНЕРГИИ СТАНОВИТСЯ КРИТИЧНОЙ

Энергетический кризис в мире усугубляется, усиливая давление на сырьевые отрасли, которые обеспечивают глобальную экономику. Об этом сообщает американское деловое информагентство Bloomberg.

Предприятия энергоемких отраслей, таких как производство стали, удобрений и алюминия — наиболее широко используемого недрагоценного металла — закрываются или приспосабливаются к растущим расходам. С материалами, имеющими ключевое значение для аккумуляторов электромобилей и производства солнечной энергии, также наблюдаются трудности.

Агентство сетует, что существует риск дальнейшего ухудшения благополучия домохозяйств, борющихся с глубочайшим за последние десятилетия кризисом стоимости жизни, и "скатывания" экономики в рецессию. Если сейчас ситуация не самая плохая, то зимой она грозит существенно ухудшиться, когда еще более ограниченным станет обеспечение природным газом.

МЕТАЛЛЫ ТРЕБУЮТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Европа уже потеряла около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия за последний год, и процесс вывода производств из эксплуатации продолжается.

На текущей неделе компания Norsk Hydro заявила, что планирует закрыть алюминиевый завод в Словакии в конце сентября из-за резкого роста цен на электроэнергию, а Nyrstar объявила об остановке гигантского завода Budel в Нидерландах, выпускающего цинк. Поскольку запасы этого металла в стране крайне низки, это может привести к большей зависимости от импорта для удовлетворения спроса, допускает Bloomberg.

А крупный производитель алюминия в США Century Aluminium, как сообщал в июне Platts, заявил, что приостанавливает работу своего крупного завода в штате Кентукки на срок от 9 до 12 месяцев, поскольку затраты на электроэнергию на заводе выросли более чем в три раза относительно среднего показателя за короткий период времени.

У производителей меди, хотя они менее подвержены влиянию энергетического кризиса в связи с сокращением потребления, также сохраняются трудности, указывает Bloomberg. Например, некоторые перекладывают расходы на клиентов за счет дополнительных сборов за электроэнергию.

Ситуация с производством алюминия пребывает в сложном состоянии и в одной из самых густонаселенных провинций Китая, Сычуани, добавляет издание. Засуха в регионе ограничивает выработку электроэнергии на местной ГЭС. В результате на медеплавильном заводе Henan Zhongfu Industry на неделю были приостановлены некоторые агрегаты. Нехватка осадков отмечается, в том числе, в провинциях Юннань и Гуйчжоу, констатирует китайское издание Global Times.

СТАЛЬНОГО ПРОКАТА ВСЕ МЕНЬШЕ

Отключение электроэнергии в китайской провинции Сычуань затронуло более 70% местных заводов по выпуску стального проката, в том числе в связи с полной остановкой агрегатов. Это, в свою очередь, создает давление на рыночную стоимость железной руды, используемой в производственной цепочке. Дороже золота. Россия придумала, как обойтись без доллара и евро

Британский производитель British Steel — одна из компаний тяжелой промышленности, практикующих повышение цен на свою продукцию в случае удорожания энергоносителей. Однако раньше это работало благодаря сильным позициям европейской строительной отрасли, замечает Bloomberg. На этот раз поступить подобным образом будет сложнее, поскольку ослабленная экономика сужает возможности для укрепления спроса.

В США, по крайней мере, два предприятия, производящих стальной прокат, начали приостанавливать отдельные операции, чтобы сократить расходы на электроэнергию.

ЛИТИЯ ТОЖЕ НЕ БУДЕТ ХВАТАТЬ

Энергетический кризис в Китае означает, что сегменту выпуска аккумуляторов следует подготовиться к удорожанию одного из ключевых материалов — лития. В 2021 году более пятой части всего китайского производства лития приходилось на вышеупомянутую провинцию Сычуань, и специалисты ожидают в краткосрочной перспективе роста цен на металл, указывает Bloomberg.

В этом же регионе производятся существенные объемы поликремния, используемого в солнечных панелях. А цена на металлический кремний, который также используется в изделиях широкого спектра, от компьютерных чипов до автомобилей, выросла всего за одну неделю на 12%.

УДОБРЕНИЯ И САХАР ДОРОЖАЮТ

Европейские производители удобрений зависят от поставок природного газа для производства основных марок своей продукции, и им снова приходится сокращать выпуск. Аналогичным образом ситуация развивается в Китае. Аграриям все сложнее обеспечивать целый мир продовольствием, сетует американское агентство. А более высокие цены на удобрения в совокупности с их меньшей доступностью могут вынудить производителей использовать меньше удобрений, рискуя собрать более скромный урожай.

По оценке аналитической группы CRU, выпуск азотных удобрений в Европе сократился уже на четверть из-за удорожания природного газа. А Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) прогнозирует, что в следующем сезоне потребление этих продуктов в мире сократится на 7%, это максимум с 2008 года.

Европейский сахарный гигант, немецкий Suedzucker, предупредил о повышении цен, а также заявил, что подготовил экстренный план по переходу с природного газа на другие источники энергии, если прекратятся поставки из России.

При этом Bloomberg со ссылкой на аналитиков утверждает, что такой переход может оказаться дорогостоящим и привести к еще более заметному удорожанию сахара для потребителей. А это, в свою очередь, выразится в еще большем увеличении расходов на продовольствие, которые уже резко выросли после того, как стоимость еды на мировом рынке в марте 2022 года, по информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), увеличилась примерно на 13%, достигнув рекордного максимума.

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ

Генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов обращает внимание на тот факт, что в основании возникших и обострившихся в настоящее время проблем в разных отраслях европейской промышленности лежит острый дефицит природного газа.

"Там (в ЕС — прим. ред.) каждый сам за себя, и каждый старается отстоять свои интересы, — указывает специалист. — Но все эти противостояния приводят к тому, что на рынке газа наблюдаются проблемы, дальше как мы понимаем, в борьбу включится Азия". Европа не услышала "энергетических бунтарей" и заплатит за это

Правосудов также отмечает, что Азия имеет преимущество перед Европой: примерно 70-80% "голубого топлива", поставляемого в азиатские страны по контрактам, привязано к ценам на нефть. "Соответственно, они закупают наибольшие объемы газа, больше конкурируют, — рассказывает эксперт. — А в Европе, наоборот, больше 70% газа приобретается с "привязкой" к спотовым площадкам. Поэтому, естественно, если ситуация с предложением не улучшится к осени, то азиаты конкуренцию выиграют, и Европа будет сталкиваться с еще большими проблемами".

Россия неоднократно предупреждала Европу, что действия Брюсселя по деформированию рынка природного газа приведут совершенно не к тем результатам, которых европейцы ожидали, напоминает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. "Я имею в виду, естественно, и первые три энергопакета, которым уже много лет, и результаты, которые пора бы вообще-то проанализировать, — сетует специалист. — В этом плане парадоксальная ситуация в Европе. Все, конечно, обсуждают сейчас "страшных русских". Однако ни один экспертный институт не пытается провести анализ результатов реформирования европейского газового рынка по "лекалам" Евросоюза, резюмирует эксперт.