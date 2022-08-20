МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Летом рост цен на основные продукты в России немного замедлился, однако уже осенью нам не миновать повышения стоимости продуктовой корзины. О том, что именно подорожает, на сколько, и с чем это связано, рассказывают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Назван неожиданный способ продлить срок хранения продуктов

СЛОЖНЫЙ ГОД

Этот год — один из непростых в мировой истории. Последствия пандемии, политическая нестабильность, повышение цен на энергоносители и нарушение международных логистических цепочек привели к росту цен на все группы товаров, и, в частности, на продукты питания, рассказывает доцент кафедры Институциональной экономики Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Рязанова.

Прогноз мирового урожая, выжженного невероятной жарой нынешнего лета, снижен по всем сельскохозяйственным культурам: зерновым, зернобобовым, масличным, овощным, ягодным.

"В условиях жесткой глобальной экономической конъюнктуры, недопроизводства и недостаточных запасов продуктов растениеводства мировые цены на них к осени взлетят экстремальными темпами", — считает специалист.

Впрочем, в России ситуация с продуктами питания не столь плачевна. В целом, по мнению Рязановой, страна обрела продовольственную безопасность и львиную долю продуктов производит самостоятельно.

В то же время продуктовая инфляция уже с начала года превысила 20-30%, а по некоторым номенклатурным позициям, в частности по сахару, более, чем 50%.

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ

В чем причина такой ситуации? Ведь зерно, крупы, яйца, свинину, курятину мы производим внутри страны. Импорт говядины идет из латиноамериканских стран, молочной продукции — из Белоруссии, недостающих овощей из Турции, стран, не входящих в недружественный сегмент. К тому же, благодаря политике импортозамещения все больше овощей и фруктов отечественного производства попадает на прилавки. Так, по данным Минисельхоза, в 2022 году объем производимых тепличных овощей на 6,3% выше прошлогодних показателей, растет производство овощей открытого грунта — капусты, моркови, репчатого лука, красной свеклы, огурца, томатов. Экономист назвал продукты, которые начнут дорожать осенью

Тогда с чем связан рост цен на продукты питания? Дело в том, что Россия не может быть мгновенно исключена из интегрированной глобальной мировой экономики. Производство продуктов питания включает в себя использование импортного оборудования, транспортной логистики, ритейла, некоторых видов посевного материала (в частности, сахарной свеклы и подсолнечника), сельскохозяйственных пестицидов и др.

Санкции ведущих стран мира, как подчеркивает Рязанова, привели к нарушению логистических цепочек, что значительно повысило издержки на транспортировку, поддержание функционирования и ремонт зарубежного оборудования, упаковки, готовых импортируемых продуктов.

Увеличение транспортных расходов влечет рост цен на импортные продукты — чай, кофе, определенные сорта сыра; на продукты, в структуре себестоимости которых велика доля зарубежных ингредиентов — колбасные, кондитерские изделия.

"Учитывая невозможность полного исключения импорта, затраты на который будут расти, все это не может не отразиться на ценниках продуктовых магазинов. А значит, россиянам опять нужно затягивать пояса", — полагает Рязанова.

ОТ МАРГАРИНА ДО КОФЕ

Отмечаемое в настоящее время снижение потребительских цен на продовольствие связано в первую очередь с сезонным удешевлением плодоовощной продукции. Однако осенью все может измениться, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. К началу осени цены продолжат снижаться лишь на те отечественные овощи и фрукты, основной урожай которых собирают в августе и в сентябре.

Динамика цен на ряд отечественных продовольственных товаров связана с изменением затрат на содержание и ремонт импортного оборудования, импортные ингредиенты.

"Например, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени", — отмечает финансист.

Поскольку упаковка присутствует во всех продовольственных товарах, то рост цен на пластики, бумагу, краски, транспортную тару будет влиять и на общую динамику.

Кроме того, могут подорожать импортные продовольственные товары (например, кофе, фрукты и др.), зависящие от природно-климатических условий, затрат на логистику и транспортировку, действующих ограничений. Пусть едят пирожные. Что будет, когда Украина продаст все зерно

Так, мировые цены на кофе сорта "арабика", по данным Всемирного банка, выросли в июне на 5,1% к маю. Эксперт подчеркивает также, что росту потребительских цен на чай и кофе косвенно способствуют действующие до конца сентября нулевые ввозные пошлины на готовый чай и обжаренные кофейные зерна. Они снижают ввоз сырья для их производства на отечественных предприятиях.

ДОЛГИЙ ПУТЬ БАНАНА

Довольно скоро в России завершится сезон сбора урожая. Как правило, через какое-то время фрукты и овощи обязательно начинают дорожать, и зимой, вне зависимости от политики, они стоят дороже, продолжает экономист Егор Клопенко.

Также важную роль играет курс национальной валюты и, безусловно, логистика. "Многие логистические цепочки уже восстановлены, точнее, заменены на новые. Однако новые, как правило, значительно длиннее, а следовательно, дороже. Условно доставить один банан стало дороже на 20-30%", — говорит эксперт.

В целом, в России, по его мнению, ситуация выглядит достаточно спокойной и предсказуемой. Значительная часть продовольствия производится и выращивается в нашей стране — и здесь рисков нет.

А основные поставщики продовольствия в Россию — страны Азии и Латинской Америки продолжают работать с нашей страной и даже значительно увеличивают объемы поставок, поэтому рисков глобального подорожания цен вне традиционной сезонной картины не предвидится. "Будет просто обычный сезонный рост цен с поправкой на ситуацию с национальной валютой", — уверяет Клопенко.

ПРОДУКТ — ЗАГАДКА

Один из самых загадочных видов продуктов на полке супермаркетов — это сосиски. Формирование их цены оставляет огромный простор для технологического и экономического творчества производителей, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

В прошлые годы стоимость "хороших сосисок" на полке магазина 25-40% состояла из цены ингредиентов, ещё 15-25% — зарплата и производственные затраты. Остальное — доля логистики и наценки посредников, а также торговых сетей. В ряде случаев на эти категории приходилось до 50% цены сосиски.

Сейчас поток новостей по каждому из этих блоков, по мнению экономиста, "большого оптимизма насчёт цен осенью не внушает".

В логистике и наценке снижения ожидать не стоит. "Розничная торговля России последние десятилетия планомерно монополизировалась сетями и ожидать, что осенью они внезапно уменьшат свои аппетиты, наивно", — убежден эксперт. Тем более, эти компании серьёзно полагаются на кредитные средства, а полёты процентной ставки от ЦБ на 10% вверх-вниз не способствуют экономическому оптимизму, добавил он. Логистика же в условиях санкций существенно подорожала.

Зарплаты и производственные затраты при этом выросли и, скорее всего, продолжат расти. Кроме того, мясопереработка, в целом, — не сверхмаржинальный бизнес, поэтому при росте издержек их приходится довольно быстро закладывать в цену. Однако осенью на рынке не ожидают резкого дополнительного роста тарифов и цен на упаковку.

А вот в последнем блоке — собственно сырьё — ситуация очень неоднозначная. Немалую долю в составе сосисок занимает мясо, и если по свинине прогнозы цен на осень обещают рост около 5-10%, то по говядине диапазон роста — 15-20%.

Однако потребители, чьи доходы, предположительно, в этом году упадут на 6,8%, не могут осенью оплатить все это из своего кармана. Поэтому, по мнению Черникова, осенью рост цен на сосиски будет незначительным. При этом усилится технологическое творчество по замещению в составе дорогого мяса более дешёвыми компонентами — мясом птицы механической обвалки, эмульгаторами, усилителями вкуса, гидролизованным белком и стабилизаторами.

"Это не так уж и плохо, потому что тогда цена сосисок не станет заградительной для покупателей. Современные добавки и технологии позволяют неплохо имитировать любое мясо при номинальном сохранении уровня белка в продукте. Так что к осенним изменениям на рынке сосисок лучше приготовить не только дополнительный бюджет, но и карманную лупу — так будет гораздо удобнее читать обновления на этикетках", — заключил Черников.