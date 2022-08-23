МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Идея представителей украинского истеблишмента отбирать, или попросту воровать российский газ может вызвать неожиданную реакцию Европы и привести к непредсказуемым последствиям. Ведь европейцы, как это ни парадоксально, заинтересованы в том, чтобы российский газ не воровали, больше России. "Айн, цвай". Немцы хватаются за последний шанс не замерзнуть зимой

"РАЗУМНОЕ" ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Воровать природный газ, поступающий по газотранспортной системе (ГТС) Украины из России в Европу призвал в соцсетях бывший спикер Верховной рады и экс-глава правящей партии "Слуга народа" депутат Дмитрий Разумков. Свою идею он объяснил наличием принятого в стране закона о конфискации российских активов. "Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать", — разъяснил свою идею Разумков. Политик выдвинул версию, согласно которой Киев мог бы сам продавать изъятые объемы европейским потребителям, игнорируя российские контракты со странами Европы.

В июле, напоминает РИА Новости, Разумков уже выступил с подобной идеей, предложив конфисковать излишки российского "голубого топлива" и закачать их в хранилища Украины, чтобы обеспечить запасы на зиму.

"Газпром" в настоящее время продолжает транзитные поставки природного газа через территорию Украины в штатном порядке, в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. Ежесуточно через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" прокачивается чуть более 40 млн кубометров.

Транзит нефти через Украину также продолжается. 23 августа пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил, что регулятор ЕС разрешил уполномоченному российскому банку до конца 2022 года проводить платежи за поставляемую из России нефть, фактически ограничив действие введенных ранее санкций.

ОТВЕТ ИЗ МОСКВЫ

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил в интервью РИА Новости, что технически Украина может забрать газ, который поступает транзитом в Европу, но в таком случае ЕС недополучит уже оплаченные объемы, а Россия в любом случае получит деньги за них.

"Транзитный газ, идущий по долгосрочным контрактам в Европу, забрать технически можно. Но, значит, его недополучит Европа. А если просто брать за него деньги, то, значит, Европа оплатит его дважды. Нам, по правде говоря, эти разборки не интересны. Мы свою цену от европейцев получим", — заверил депутат.

А глава конституционного комитета Совфеда России Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале: "Украина больше не является надежным транзитным коридором. Наступит зима, и наш газ будет просто украден". Он добавил, что европейцы должны решить, нужен им дополнительный транзитный маршрут или нет. "Украина — преступное воровское государство", — заключил политик.

ПРОВОКАЦИЯ

"На фоне рекордного роста цен на газ в Европе подобные заявления Разумкова выглядят как провокация, — рассуждает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. — Это, конечно, совершенно "гениальная" идея — воровать, когда цена превысила уже три тысячи (долларов за тысячу кубометров — прим. ред.), когда в Мексиканском заливе начинается сезон ураганов и торнадо, и это может составить определенные проблемы для экспорта американского сжиженного газа, в том числе, в Европу". Нагнали страха на Европу: "Газпром" остановит "Северный поток"

Также эксперт указал на возникающую время от времени необходимость останавливать на профилактику терминалы по приему СПГ в Европе. "Подобные заявления, мягко говоря, удивляют, — говорит специалист. — Впрочем, уже давно надо было привыкнуть, ничему не удивляться".

Дудчак отмечает, что после первой попытки воровства европейского газа из трубы можно было бы перекрыть поставки. "С другой стороны, пусть с Украиной разбираются европейцы, — предлагает он. — Газ нужен им, и если Европу такая ситуация устраивает, то, конечно, это их дело". Данный эпизод, по мнению эксперта, также подтверждает мысль, что реальные хозяева нынешней Украины в действительности находятся в Вашингтоне.

"А на европейцев, как показывал уже посол в Германии Мельник, как показывал Зеленский своим хамским поведением, им вообще… все равно, — делает вывод специалист. — Главное — понравиться Америке, и вот такому заявлению, я думаю, в Вашингтоне поаплодировали и поулыбались во все свои американские белые зубы". Украинская власть "чудит", действуя в своем репертуаре, резюмирует Дудчак.

Если начнется отбор газа и, соответственно, в европейские хранилища перестанут закачиваться объемы, поступающие из России через Украину, то вполне возможно, что Германия решится на пуск "Северного потока — 2", считает академик, главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов. Он указывает на основной движущий момент в поведении Украины, до сих пор не трогавшей транзитную "трубу" — возможную реакцию ЕС, от которого киевский режим зависит по причине финансовой зависимости, зависимости от поставок вооружений и прочего.

Ошибку эксперт видит в отказе Украины в текущем году пропускать транзитный газ через газоизмерительную станцию (ГИС) Сохрановка в Луганской Народной Республике. Европа этому эпизоду не придала значения. "Они исходили из нормальной на тот момент работы первого "Северного потока", до этой "свистопляски" с турбинами, — говорит собеседник "Прайма". — Сейчас такой шаг в Германии, как изъятие газа из транзитной трубы, будет воспринят в Европе, несмотря на воинственную риторику Берлина, негативно. Хотя там Шольц и его зам демонстративно против, но, если Киев будет отбирать европейский газ, немецкий газ, это станет довольно мощным фактором в пользу "Северного потока — 2".

Это мнение разделяет и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. "Да, встает вопрос по "Северному потоку — 2", — говорит эксперт. — И мы понимаем, что это еще один повод для той же Германии задуматься о том, чтобы запустить трубопровод. И это понимают те политические силы в Европе, которые играют на тотальный "разлом" энергетических отношений между Россией и Европой". Симонов указывает на тот факт, что сегодня президент Польши Анджей Дуда, пребывающий с визитом в Киеве, заявил о необходимости физически демонтировать "Северный поток — 2". "Почему?— задается вопросом специалист. — Потому что господин Дуда прекрасно понимает, что, если Германию "прижмет" зимой, она вполне может пойти и на "разблокировку" трубопровода". То есть хотя этот сценарий может выглядеть сейчас фантастическим, на самом деле он таковым не является, подчеркивает эксперт. "И вот чтобы этого не произошло, поляки играют на опережение". — говорит он.

Однако Германия на демонтаж трубопровода не пойдет, убежден Симонов. "Просто еще есть и Дания, еще есть Финляндия. Вот к их "совести" Польша будет взывать. "Вы же демократия. Давайте, значит, водолазов отправляйте", — иронизирует эксперт.