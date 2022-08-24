МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Индии удалось переломить тренд на снижение добычи нефти, ее переработка стабильно растет, но НПЗ страны уже загружены более чем на 100%. Растет и добыча газа, но это пока не позволяет активно растущей после пандемии индийской экономике снизить зависимость от зарубежных поставок. "Айн, цвай". Немцы ухватились за последний шанс не замерзнуть зимой

ДОБЫЧА БОЛЬШЕ НЕ ПАДАЕТ

По официальным данным, добыча нефти в Индии снизилась на 3,8% в годовом выражении — до 2,45 млн т. В июле 2021 года добыча составила 2,54 млн т. Объемы производства снизились у государственной ONGC, а также у частных нефтяных компаний.

Индийские нефтяные компании — с государственным участием и частные — не смогли выполнить план, установленный Министерством нефти и природного газа Индии, согласно которому добыча в прошлом месяце должна была составить 2,59 млн т.

Добыча ONGC — крупнейшей нефтяной компании Индии с государственным участием — в июле снизилась на 1,7% в годовом выражении — до 1,63 млн т, а добыча частных компаний обвалилась на 12,34%.

Согласно данным Министерства нефти и природного газа Индии, больше всего добыча снизилась на месторождениях ONGC, которые расположены в штатах Гуджарат, Ассам и Раджастан.

Однако в апреле — июле 2022 года, за три первые месяца нового фискального года, добыча снизилась незначительно до 9,91 млн т, что на 0,05 млн т меньше, чем в тот же период прошлого года.

В связи с этим министр нефтегазовой промышленности Индии Хардип Сингх Пури сообщил в Twitter, что тенденция снижения добычи нефти в стране окончательно сломлена.

"Мы уже смогли сломать тенденцию падения добычи нефти, которая началась в 2011-2012 (фискальном — прим. ред.) году. Ожидается, что в 2021-2022 году добыча повысится до 29,7 млн т, в 2022-2023 году — до 30,8 млн т, а в 2023-2024 достигнет 34 млн т. Уверены, что добыча нефти в стране будет расти быстрыми темпами в ближайшие годы", — написал Сингх Пури в Twitter.

Ряд экспертов полагают, что заявление Сингха Пури о сломе тенденции является преждевременным — снижение добычи нефти в этом году может продолжится.

НА ПРЕДЕЛЕ

Добыча природного газа в Индии в прошлом месяце составила 2,88 млрд куб. м, оставшись на уровне июля 2021 года. С апреля по июль 2022-2023 фискального года объемы извлечения газа увеличились на 3,4%, достигнув 11,43 млрд куб. м.

В июле ONGC снизил добычу газа на 3,4% из-за сокращения производства на шельфовом месторождении Даман вблизи города Мумбай — экономического и финансового центра Индии.

Переработка на 22 индийских НПЗ, включая нефтехимические комплексы, в июле выросла на 10,52% в годовом выражении благодаря быстрому росту спроса на нефтепродукты на фоне восстановления экономики после отмены ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.

Загрузка нефтеперерабатывающих предприятий в июле превысила 100% от их установленной мощности. Годом ранее этот показатель составил 91,58%.

В апреле — июле первичная переработка нефти в Индии увеличилась до 83,96 млн т, а средний показатель загрузки НПЗ — до 103,87%. В апреле — июле прошлого года объем переработки объем и загрузка НПЗ составили 72,64 млн т и 92% соответственно. Не до жиру. Супердержавы рвут "грязный" уголь друг у друга из рук

В июле НПЗ произвели 21,97 млн т разных видов нефтепродуктов — на 6,23% больше нефтепродуктов, чем в том же месяце прошлого года. За первые четыре месяца нового фискального года производство нефтепродуктов увеличилось на 11,67% — до 90 млн т.

Западные эксперты указывают на рост зависимости Индии от поставок нефти из-за рубежа, которая превысила 85%. Прогнозируется, что в этом году спрос на сырье со стороны индийских НПЗ превысит 5 млн барр./сут. Дороже золота. Россия придумала, как обойтись без доллара и евро

Свыше 60% необходимой Индии нефти поступает из ближневосточных стран. В этом году увеличились закупки российской нефти. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ранее указывал, что покупка нефти у России позволяет Индии смягчить воздействие высоких цен на энергоносители на граждан.

Он отметил, что население Индии не может позволить себе высокие цены на энергоносители.

"У меня есть страна с доходом на душу населения в 2 тысячи долларов. Это не те люди, которые могут позволить себе более высокие цены на энергоносители. Моя обязанность и моральный долг — обеспечить им наилучшие условия", — сказал Джайшанкар.

По его словам, другие страны, в том числе США, "знают, какова наша позиция, и живут с этим".