На пределе: Индия больше не может позволить себе дорогую нефть
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Индии удалось переломить тренд на снижение добычи нефти, ее переработка стабильно растет, но НПЗ страны уже загружены более чем на 100%. Растет и добыча газа, но это пока не позволяет активно растущей после пандемии индийской экономике снизить зависимость от зарубежных поставок.
ДОБЫЧА БОЛЬШЕ НЕ ПАДАЕТ
По официальным данным, добыча нефти в Индии снизилась на 3,8% в годовом выражении — до 2,45 млн т. В июле 2021 года добыча составила 2,54 млн т. Объемы производства снизились у государственной ONGC, а также у частных нефтяных компаний.
Индийские нефтяные компании — с государственным участием и частные — не смогли выполнить план, установленный Министерством нефти и природного газа Индии, согласно которому добыча в прошлом месяце должна была составить 2,59 млн т.
Добыча ONGC — крупнейшей нефтяной компании Индии с государственным участием — в июле снизилась на 1,7% в годовом выражении — до 1,63 млн т, а добыча частных компаний обвалилась на 12,34%.
Согласно данным Министерства нефти и природного газа Индии, больше всего добыча снизилась на месторождениях ONGC, которые расположены в штатах Гуджарат, Ассам и Раджастан.
Однако в апреле — июле 2022 года, за три первые месяца нового фискального года, добыча снизилась незначительно до 9,91 млн т, что на 0,05 млн т меньше, чем в тот же период прошлого года.
В связи с этим министр нефтегазовой промышленности Индии Хардип Сингх Пури сообщил в Twitter, что тенденция снижения добычи нефти в стране окончательно сломлена.
"Мы уже смогли сломать тенденцию падения добычи нефти, которая началась в 2011-2012 (фискальном — прим. ред.) году. Ожидается, что в 2021-2022 году добыча повысится до 29,7 млн т, в 2022-2023 году — до 30,8 млн т, а в 2023-2024 достигнет 34 млн т. Уверены, что добыча нефти в стране будет расти быстрыми темпами в ближайшие годы", — написал Сингх Пури в Twitter.
Ряд экспертов полагают, что заявление Сингха Пури о сломе тенденции является преждевременным — снижение добычи нефти в этом году может продолжится.
НА ПРЕДЕЛЕ
Добыча природного газа в Индии в прошлом месяце составила 2,88 млрд куб. м, оставшись на уровне июля 2021 года. С апреля по июль 2022-2023 фискального года объемы извлечения газа увеличились на 3,4%, достигнув 11,43 млрд куб. м.
В июле ONGC снизил добычу газа на 3,4% из-за сокращения производства на шельфовом месторождении Даман вблизи города Мумбай — экономического и финансового центра Индии.
Переработка на 22 индийских НПЗ, включая нефтехимические комплексы, в июле выросла на 10,52% в годовом выражении благодаря быстрому росту спроса на нефтепродукты на фоне восстановления экономики после отмены ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.
Загрузка нефтеперерабатывающих предприятий в июле превысила 100% от их установленной мощности. Годом ранее этот показатель составил 91,58%.
В апреле — июле первичная переработка нефти в Индии увеличилась до 83,96 млн т, а средний показатель загрузки НПЗ — до 103,87%. В апреле — июле прошлого года объем переработки объем и загрузка НПЗ составили 72,64 млн т и 92% соответственно.
В июле НПЗ произвели 21,97 млн т разных видов нефтепродуктов — на 6,23% больше нефтепродуктов, чем в том же месяце прошлого года. За первые четыре месяца нового фискального года производство нефтепродуктов увеличилось на 11,67% — до 90 млн т.
Западные эксперты указывают на рост зависимости Индии от поставок нефти из-за рубежа, которая превысила 85%. Прогнозируется, что в этом году спрос на сырье со стороны индийских НПЗ превысит 5 млн барр./сут.
Свыше 60% необходимой Индии нефти поступает из ближневосточных стран. В этом году увеличились закупки российской нефти. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ранее указывал, что покупка нефти у России позволяет Индии смягчить воздействие высоких цен на энергоносители на граждан.
Он отметил, что население Индии не может позволить себе высокие цены на энергоносители.
"У меня есть страна с доходом на душу населения в 2 тысячи долларов. Это не те люди, которые могут позволить себе более высокие цены на энергоносители. Моя обязанность и моральный долг — обеспечить им наилучшие условия", — сказал Джайшанкар.
По его словам, другие страны, в том числе США, "знают, какова наша позиция, и живут с этим".
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