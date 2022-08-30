МОСКВА, 30 августа — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Цена на природный газ в Европе, преодолев в конце прошлой недели отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров, в понедельник заметно снизилась. Можно ли говорить в этой ситуации о смене тенденции и снижении прежнего значения поставок энергоносителя из России, разбирался "Прайм". Несчастливы вместе: доллар и евро сблизились, но это не к добру

РЫНОК НА НЕРВАХ

Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка в пятницу — впервые с марта — выше 3500 долларов за тысячу кубометров на торгах в понедельник теряли более 20%, опускались ниже 2800 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Мощному удорожанию энергоносителя в Европе на прошлой неделе предшествовало возникновение неопределенности относительно поставок "Газпрома". Российский экспортер трубопроводного газа заявил 19 августа, что остановит прокачку через "Северный поток" на три дня, с 31 августа по 2 сентября, из-за планового обслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции (КС) "Портовая". Однако это породило в Европе подозрения, что "Газпром" по истечении обозначенного срока может не возобновить поставки под тем или иным предлогом.

Цена на топливо по индексу TTF от 26 августа не стала беспрецедентно высокой: в начале марта она четыре дня подряд обновляла исторические максимумы из-за опасений перед вероятным полным запретом на импорт в ЕС энергоресурсов из России. Рекорд, который соответствует 3892 долларам за тысячу кубометров, был достигнут 7 марта. Однако несложно заметить, что произошло это в начале календарной весны, когда в Европе подходил к концу отопительный сезон и запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) были минимальными.

При этом в течение торгового дня 29 августа темпы удешевления фьючерсов ускорились, и в моменте цена уже опускалась ниже уровня, который соответствует 2800 долларам за тысячу кубометров.

"Рынок нервничает, поскольку боится, что "Северный поток" не вернется в эксплуатацию, — констатирует главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. — Такой нервный рынок чувствителен к словесным интервенциям".

Однако высокие цены касаются небольших объемов, уточняет эксперт. По его сведениям, увеличивается дисконт стоимости СПГ, прибывающего на северо-запад Европы, к биржевым котировкам газа.

"Несомненно, ЕС и АТР будут конкурировать за потоки СПГ — это происходит уже сейчас и является ключевым фактором роста цен", — отмечает Кокин.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов соглашается, что поставки трубопроводного газа из России в ЕС действительно сокращаются. "Если в мае 2022 года их среднесуточный объем составлял 266 млн кубометров в сутки, то в июне — снизился до 169 млн кубометров в сутки, а в июле и в первые 12 дней августа — до 125 и 118 млн кубометров в сутки соответственно", — напоминает специалист. Он указывает, что с учетом августовского сокращения поставок СПГ из-за ремонта на регазицикационном терминале Adriatic LNG общие поставки газа в ЕС (включая трубопроводный импорт из Великобритании, Норвегии, Азербайджана и стран Северной Африки) уменьшились с 995 млн кубометров в сутки в мае до 868 млн кубометров в сутки в июне, 853 млн кубометров в сутки в июле и 825 млн кубометров в сутки в августе. Как следствие, темпы закачки газа в ПХГ на территории ЕС за первые 12 дней августа (408 млн кубометров в сутки) были на 13% меньше, чем в мае (467 млн кубометров в сутки).

"Это вносит дополнительную нервозность на рынке, даже несмотря на опережение прошлогоднего графика закачки газа в хранилища", — полагает Родионов. Он указывает на данные сервиса Gas Infrastructure Europe (GIE), согласно которым 27 августа 2021 года ПХГ в ЕС были заполнены на 66,1%, а ровно год спустя — на 79,4%. "Упираются руками и ногами". За что Польша ополчилась на евро

Однако европейские политики начинают осознавать последствия энергетического кризиса, отмечает персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Ян Мельничук.

"Поэтому все больше появляется разговоров и слухов о возврате к контрактам о поставке газа, — указывает он. — Частота таких случаев будет только увеличиваться тем больше, чем ближе отопительный сезон". Однако сейчас рано говорить, насколько твердыми окажутся намерения европейских потребителей, полагает эксперт.

Пополнение запасов в Европе на данный момент происходит нормальными темпами, отмечает Мельничук. Так, по состоянию на 27 августа ПХГ в Европе были заполнены на 80%, стандартный уровень для этого времени года, несмотря на резкое сокращение российских поставок. "За счет сильной динамики импорта СПГ по заоблачным ценам", — уточняет специалист. Власти Германии заявили, что хранилища в стране пополняются быстрее, чем планировалось, и уже в сентябре будут заполнены на 85%.

Это повлияло на стоимость газа, которая стала резко снижаться, полагает Мельничук, обращая внимание, что и текущие цены являются крайне высокими. "На наш взгляд, — делится представитель "БКС Мир инвестиций", — Европа будет стараться и зимой держать запасы ПХГ на высоком уровне, чтобы избежать шоковых спадов в производстве". При этом ЕС будет прибегать к согласованному в странах объединения нормированию использования электроэнергии, уточняет эксперт.

Тем не менее цены на природный газ на спотовом рынке в ходе предстоящего отопительного сезона будут определяться, в первую очередь, средней температурой воздуха в Европе, Азии и США, указывает генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов. Именно от этого фундаментального фактора и будет зависеть спрос. Второй фактор — объем предложения, уточняет эксперт. При этом он убежден, что масштабное увеличение поставок энергоносителя в Европу возможно только из России и лишь в том случае, если будет введен в эксплуатацию трубопровод "Северный поток — 2".