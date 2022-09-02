МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В Еврокомиссии проигнорировали жесткую реакцию из Москвы по поводу последствий попыток искусственно ограничить стоимость российской нефти и заявили о намерении поступить аналогичным образом в отношении природного газа из России. "Прайм" попытался понять, какими могут быть последствия таких решений для Евросоюза. "Газпром" ставит рекорды: меньше газа — больше денег

ЦЕНОВЫЕ ПОТОЛКИ

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в пятницу открыто заявила, что возглавляемая ею структура вскоре выступит с инициативой ввести потолок цен на российский природный газ в ЕС.

Буквально накануне аналогичную "потолочную" идею относительно российской нефти прокомментировал вице-премьер России Александр Новак. Он заявил, что страны, которые решатся искусственно ограничивать стоимость российской нефти, просто будут лишены возможности ее приобретать. Таким образом, Россия прямо и недвусмысленно озвучила свою позицию в данном вопросе.

Следует заметить, что взоры наблюдателей в самом деле с никак не меньшим интересом устремлены на проблематику экспорта в Европу российского газа. 3 сентября после трехдневных профилактических работ должны возобновиться поставки по трубопроводу "Северный поток". В западных СМИ на протяжении достаточно продолжительного времени муссируется тема вероятного прекращения "Газпромом" прокачки по данному газопроводу под любым предлогом в силу сугубо политических причин. А все указания российской стороны на тот факт, что предыдущие сокращения поставок по "Северному потоку" были вызваны исключительно техническими сложностями, спровоцированными действиями Евросоюза, недальновидно включившегося в санкционное противостояние с Россией, не принимаются во внимание.

Очевидные риски для нормальной работы трубопровода в дальнейшем, которые не могут отменить единичные исключения из-под санкций отдельных элементов оборудования, нуждающегося в обслуживании на территории недружественных стран, игнорируются.

При этом "коллективный Запад" в лице лидеров стран "Большой семерки" (G7) под эгидой США окончательно провозгласил намерение заставить весь мировой рынок нефти функционировать в режиме искусственного ограничения стоимости объемов, отгружаемых из России. Предупреждения специалистов отрасли, не скрывающих своего мнения относительно неизбежных негативных последствий для всей глобальной системы снабжения "черным золотом", опять же, не воспринимаются.

Как следствие эксперты и наблюдатели задаются вопросом, не попытается ли Европа пойти на установление "потолка" цен и для российского природного газа, не дожидаясь последствий аналогичного шага в отношении нефти из России. И глава ЕК своим сегодняшним заявлением фактически попыталась снять неопределенность в этом вопросе.

ГАЗА ВСЕ МЕНЬШЕ

Специалисты однозначно указывают, что на мировом газовом рынке наблюдается устойчивый дефицит, преодолеть который в ближайшие годы не представляется возможным, в том числе за счет сжиженного природного газа (СПГ). При этом общее потребление "голубого топлива" в странах ЕС за первое полугодие 2022 года резко уменьшилось, несмотря на заметный рост импорта СПГ. Сокращение, по разным оценкам, составило 10-20%.

Справедливости ради надо признать, что темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС на данный момент опережают даже заявленные амбициозные планы (достижение уровня 80% к 1 ноября текущего года).

Однако сейчас никто не может спрогнозировать, какими темпами Европа будет расходовать накопленные объемы. Это будет во многом зависеть от погодных условий и готовности обывателей в Германии (и не только) выполнять рекомендации своих властей обмывать теплой водой четыре точки на теле, игнорируя остальные.

Общая картина в совокупности со "скачками" цен на газ по индексу ключевого спотового хаба Title Transfer Facility (TTF) выше 3000 долларов за тысячу кубометров (что уже делает вполне реальным удорожание энергоносителя и до 4000 долларов за тысячу кубометров, и еще существеннее), явно указывает на туманные перспективы европейского рынка в ближайшем отопительном сезоне. Не мытьем, так катаньем. Запад меняет тактику санкций против России

Декларация фон дер Ляйен лишь усиливает неоднозначность этих перспектив: сомневаться насчет последствий введения "потолка" цен на российский газ в Европе не приходится. И заочный ответ на ее заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева — ясное тому свидетельство.

"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", — заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", — написал он в своем Telegram-канале.

СПГ ТОЖЕ НЕ БУДЕТ

Проблема для Европы состоит в том, что заместить "выпавшие" объемы "голубого топлива" из России по приемлемым для европейцев ценам не удастся в любом случае. Даже если существенная доля потребляемого СПГ поступает в ЕС по контрактам, в которых стоимость объемов привязана к сравнительно невысоким котировкам ключевого хаба в США, Henry Hub, полное прекращение Россией экспорта трубопроводного газа (по-прежнему составляющего существенную долю в общеевропейском потреблении), безусловно, приведет к резкому росту спотовых цен в Европе и, как следствие, в остальных регионах мира. И стоимость физических объемов СПГ, получаемого европейцами по контрактам, также заметно вырастет уже в ближайшие месяцы, а то и недели. Хотя брюссельские чиновники декларируют ровно обратную цель.

Власти ЕС нацелены на искусственное ограничение цен исключительно на российский газ. Но население и бизнес Европы едва ли оценят благие намерения фон дер Ляйен и ее "воюющего с Кремлем" аппарата, если ими будет выстлана дорога к новым рекордным максимумам на энергетических рынках. Более того, ЕС еще никогда не знал полного прекращения поставок "голубого топлива" из России в условиях отсутствия собственной добычи, общемирового дефицита газа и эмбарго на прочие российские энергоносители.

И пока сложно даже предугадать все последствия такого развития событий для Европы. Ясно одно — 4, 5 и более тысяч долларов за тысячу кубов газа, которые сейчас кажутся фантастикой, при негативном раскладе уже к концу года могут оказаться вполне рядовыми расценками. Последствия для европейской экономики, которая не может выдержать и текущих котировок, в этом случае будут катастрофическими.