МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Корабли с украинским зерном, отправляющиеся из украинских портов в страны, испытывающие нехватку продовольствия, на самом деле плывут вовсе не туда. Об этом в конце минувшей недели говорил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, в реальности большая часть поставок зерна из украинских портов за последнее время попала не к голодающим в Африке, Азии или других регионах, а ушла в Европу. Так ли это и какое зерно на самом деле покупают, разбирался "Прайм". Европа замерла в ожидании повторения 2008 года

В том, что после громких деклараций о "голодающей Африке" зерно разворачивается на пути к "черному континенту" и плывет совсем в другие страны, убеждены и опрошенные "Прайм" эксперты. И такая смена курса понятна: Запад получает плату за поставленное вооружение и данные в долг деньги. "Европа не может признать публично, что украинской зерно попадет на стол европейцев, а не голодающей Африки", — убежден экономист Егор Клопенко.

КУКУРУЗНЫЕ КОРОЛИ

Точный порт прибытия в большинстве случаев неясен. За время с момента достижения соглашения из Украины были вывезены почти 10 млн тонн урожая зерновых, и только за август через "турецкие ворота" Черное море покинули суда с 1,67 млн тонн. "В Африку пришло лишь одно из них — с 23,3 тысячами тонн зерна (1,4% от общего объема). Понятно, что такого количества не хватит, чтобы накормить нуждающихся", — подсчитал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Роман Эткинд.

По его мнению, зерновые трейдеры таким образом выполняют обязательства перед клиентами, но отнюдь не из голодающих африканских стран. Скорее всего, суда идут в европейские порты, полагает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Объясняется это, по его словам, двумя причинами: страны Ближнего Востока и Африки не заключали соглашений с Украиной на поставку кукурузы, а именно по этой культуре там наблюдались рекордные урожаи в прошлом году.

Европа же активно закупает кукурузу на корм скоту и формирует запасы на случай полного прекращения импорта из России удобрений и зерна. Последнее в этом году в дефиците, в первую очередь, пшеница. Однако, по словам Рамазанова, урожай этой культуры на Украине в сезон 2020/2021 не превышал прошлогодний уровень, да и имевшиеся экспортные соглашения на поставки украинской пшеницы были выполнены еще до февраля 2022 года.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Опасность перебоев поставок зерновых позволила многим аграриям заключить будущие контракты по более выгодным ценам. Но не факт, что этими возможностями воспользовались российские и украинские фермеры. Впрочем, по мнению Эткинда, Россия могла воспользоваться моментом и увеличить поставки зерновых и удобрений на мировой рынок, но эта информация будет доступна только к концу года — из отчетов профильных министерств. Без еды: кого голод задушит уже через год

"Начало поставок украинского зерна совпало с началом сбора урожая во многих странах мира, что позволило снизить почти на 36,7% стоимость декабрьского фьючерсного контракта на поставку пшеницы в сравнении с пиковым значением $1272, пришедшимся на май", — подчеркнул эксперт.

А вот цена кукурузы (также декабрьский контракт), по его словам, опустилась с пикового значения (817 долларов за 5000 бушелей) 18,6% — до 665 долларов. В конце года из-за завершения работ по уборке урожая традиционно происходит повышение цены. В этом году стоимость пшеницы может подняться на 10 — 15%, а если засуха в ряде регионов мира и перебои с логистикой будут способствовать росту спроса, то цена вырастет и до 20% к концу года.

НЕТ ДОБРА БЕЗ ХУДА

Растущие мировые цены на продовольствие ставят бедные страны на грань риска голода. "Существенное давление на мировой товарный рынок в этом случае оказывают наиболее богатые страны Европы и Америки, так как у них имеются финансовые возможности покупать зерно и иные необходимые продукты", — пояснил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Поставки зерна, по его словам, осуществляются по заключенным контрактам, стоимость пшеницы (1.09.2022 г.) на товарных биржах США и Франции составляет от 300 до 340 долларов за тонну. Страны Африки, Азии и Ближнего Востока не смогут в достаточном объеме осуществлять закуп хлеба и иного продовольствия по таким взвинченным ценам.

"Непредсказуемый рост стоимости продуктов питания, будет продолжаться, пока Россия в обычном режиме не начнет экспорт своей продукции, товаров и услуг", — считает Белхароев. Россия, по его мнению, — единственная страна, которая может стабилизировать ситуацию на мировом рынке продовольствия.