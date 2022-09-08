МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. От разворота России на Восток, резкого изменения изменения логистических и транспортных потоков выиграют не только граничащие с Китаем регионы России, но и те, которые, казалось бы, расположены в глубине страны. Среди них Кировская, Новосибирская и Кемеровская области, делится с агентством "Прайм" руководитель градостроительного бюро "Master's Plan" Юлия Зубарик. "Газпром" будет поставлять газ в Китай за рубли и юани

Киров – достаточно "неожиданное" направление: он находится далеко от российских границ, замечает эксперт. "Но это узловая точка в европейской части Транссибирской магистрали, которая соединяет Москву, Санкт-Петербург и Пермь и предоставляет выход на Транссиб в его северной полярной части. Потенциально это еще один логистический узел, соединяющий все стратегические направления с новым ходом Транссиба", – поясняет специалист.

Помимо этого, в Кирове развита оборонная промышленность, а с учетом текущей мировой ситуации спрос на продукцию нашей "оборонки" растет. Ее экспорт – еще одна отправная точка для города, делает вывод эксперт.

Новый импульс получат сибирские города.

"Новосибирск часто называют "столицей Сибири". Перспектива "сгущения" внутренних миграционных потоков в крупный наукоемкий центр с наиболее городской средой и перспектива интенсификации жилищного строительства существенно расширят его возможности и привлекательность", – указывает Зубарик.

Что касается Кемеровской области, то здесь все ясно. Это Кузбасс – крупный угольный бассейн. Потребности в угле у Китая растут, поэтому "коллективный запад" продолжит покупать его через Китай за любые деньги, полагает специалист. Видны перспективы и у обрабатывающих производств, например – машиностроения, металлургии. Путин поручит МИД проработать безвизовый режим для иностранных туристов

"Область также может быть интересна с точки зрения промышленного туризма, – предполагает Зубарик. – Туда возможны туры вроде "пройди все шахты Кузбасса и получишь золотую каску". Хотя нереализованный потенциал горнолыжного курорта Шерегеш, по мнению эксперта, осложнен "грязной" кузбасской атмосферой и глубокой историей плохо принятых управленческих решений, она видит возможность развития науки в связке с туризмом.

Томск – это "сибирские Афины", университетский город. Здесь возможно более тонкое профилирование университетских программ, формирование экономического "узла" на основе выпускаемых специалистов, полагает эксперт.

"И, наконец, Алтайский край и Республика Алтай, – продолжает Зубарик. – С окружающей средой здесь обстоит лучше, чем в Шерегеше, поэтому разворот в сторону внутреннего туризма расширит перевозки, а организация современной туристской инфраструктурой при правильном маркетинговом позиционировании позволят сформировать новую точку на туристской карте".