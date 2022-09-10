МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Как правило, осенью перед дачниками встает важный вопрос: как сохранить выращенный урожай. О том, как правильно это сделать, рассказывает агентству "Прайм" заместитель директора департамента исследований Роскачества, начальник отдела испытаний Лилия Котельникова. Нутрициолог предупредила об опасности популярного осеннего овоща

Так, по ее словам, овощи отлично сохраняют питательные вещества при заморозке. Для замораживания подходит большинство овощей, кроме свежих огурцов, редьки, репы, редиса и картофеля.

Лучше всего подходят для замораживания морковь, свекла, сладкий перец, зеленая фасоль, баклажаны, кабачки и цукини, лук-порей, зеленый горошек. Перед замораживанием эксперт советует перебрать овощи, удалив плоды, у которых есть повреждения, темные пятна, следы плесени.

"При необходимости очистите и/или удалите плодоножки и другие несъедобные части. Хорошо промойте овощи, тщательно обсушите и нарежьте либо натрите. Выложите в плотно закрывающиеся пластиковые пакеты, по возможности выпустив из них весь воздух, и заморозьте", — говорит Котельникова.

Замороженные овощи могут храниться при обычной для морозильной камеры температуре не выше минус 18 °С до 6-8 месяцев, а стручковая фасоль и зеленый горошек — до 1 года.

Овощи, как, впрочем, вообще любые продукты, нельзя размораживать и замораживать повторно, потому что при этом они теряют не только свою текстуру, но и практически все полезные вещества. Размораживать овощи следует медленно, переместив из морозильной камеры в холодильник.

Сушка (дегидратация) фруктов и ягод — один из самых простых способов сделать запасы на зиму, уверяет специалист Роскачества. Сушить можно яблоки, груши, вишню, бруснику, клюкву и т. п. Такой способ позволяет сохранить до 55-60% полезных веществ. При этом остаются почти неповрежденными пищевые волокна, которые очень полезны для работы органов пищеварения.

"Но нужно помнить, что сухофрукты сохраняют полезные свойства только определенное время. Например, курага, изюм и чернослив — около полугода. Груши и яблоки — до трех месяцев", — рассказывает Котельникова.

Что касается зелени, то хранить ее следует в полиэтиленовом пакете. Чтобы зелень не завяла, необходимо сбрызнуть ее холодной водой и неплотно завернуть в полиэтиленовый пакет. В отделении холодильника для овощей зелень может храниться до одной недели. Некоторые виды зелени, например, кинза хранятся до 3-4 дней.

"Но надо иметь в виду, что количество содержащихся в зелени полезных веществ снижается ежедневно, поэтому лучше ограничить срок хранения 2-3 днями", — советует эксперт. — "Разные виды зелени следует хранить по отдельности. Если зелень с корнями, не отделяйте их — так она будет храниться дольше".