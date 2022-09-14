МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Еврокомиссия предложила радикальные меры экономии и отъем средств у богатых нефтепромышленников под видом "взноса солидарности", но без дешевого российского газа это вряд ли поможет победить энергокризис. Рецессия, рост цен на топливо и массовая остановка предприятий толкают Западную Европу в Средневековье — с лучиной и ремесленными цехами. Очередное разочарование США: Россия не хочет проигрывать в нефтяной войне

В Германии счета за электроэнергию уже так велики, что многие предприятия приходится останавливать. В Великобритании не легче: новый премьер Лиз Трасс заявила, что планирует отменить запрет на газодобычу методом гидроразрыва пласта.

Все это грозит европейской экономике коллапсом, уверен старший обозреватель издания Кеннет Рапоза. Он сослался на прогноз Barclays, согласно которому Европе суждена долгая и глубокая рецессия. Сокращение ВВП составит 1,7%, а кризис продлится как минимум до середины 2023 года — и то если не случится форс-мажора. Главными пострадавшими он назвал традиционных лидеров еврозоны — Германию, Францию и Италию.

Именно жителям этих стран, привыкших к сытой благополучной жизни, придется реже ходить в душ, отказаться от мыла и обтирать тряпкой заветные четыре места на теле.

ВСЕ ВЗЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ

Конкретные меры по самоограничению европейцев в среду предложила Еврокомиссия — среди них сокращение потребления электроэнергии в Европе минимум на 5% в часы пиковой стоимости и общее снижение спроса на 10% и более как минимум до апреля 2023 года.

Помимо лимитов предложено ограничить доходы производителей электроэнергии, работающих на альтернативных источниках — ВИЭ, атоме и буром угле. Речь идет об установлении единого для Евросоюза предела в размере 180 евро для рыночных доходов за мегаватт-час произведенной электроэнергии. Это могло бы дать дополнительно до 117 миллиардов евро, ожидают в ЕК.

Еще одна неожиданная мера, предложенная странам Евросоюза — отъем сверхприбылей нефтегазовых компаний, если они в текущем году более чем на 20% превышают средний уровень трех предыдущих лет. Это так называемый "взнос солидарности" на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах.

Средства будут взиматься государствами-членами ЕС и перенаправляться потребителям энергии, находящимся в наиболее сложном положении. Мера может принести около 25 миллиардов евро допдоходов за 2022 фискальный год, надеются в ЕК. Деньги пойдут, в частности, малообеспеченным домохозяйствам и энергоемким отраслям.

ПОТОКИ ПОЧТИ ИССЯКЛИ

В ЕК уверены в необходимости мер экономии, несмотря на большие запасы природного газа, накопленные в европейских подземных хранилищах. Высокие цены не стали препятствием для увеличения темпов закачки перед началом отопительного сезона. По данным агентства Gas Infrastructure Europe, 11 сентября хранилища были заполнены почти на 84% — значительно больше, чем в предыдущие годы. Однако даже этих запасов топлива может оказаться недостаточно, если поставки российского газа в Европу прекратятся полностью.

В начале сентября "Газпром" объявил о полном прекращении поставок газа в Европу по "Северному потоку". Этот газопровод мощностью 55 млрд куб. м/г (свыше 150 млн куб м/сут.) являлся основным маршрутом поставок российского газа европейских "партнерам". Поставки по трубопроводу "Ямал-Европа" прекратились еще раньше из-за неконструктивной позиции Польши.

На данный момент экспорт газа из России в ЕС продолжается по одной из ниток "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м/г и через ГТС Украины в объеме 40-43 млн куб. м/сут. Поставки по украинскому маршруту сократились более, чем в два раза, поскольку с 11 мая "Нафтогаз" перестал принимать российский газ на газоизмерительной станции (ГИС) "Сохрановка", расположенной на территории бывшей Луганской области, над которой киевский режим потерял контроль. Сейчас транзит российского газа в Европу осуществляется только через ГИС "Суджа". Немецкая промышленность "одной ногой в могиле" без российского газа

В Европе опасаются, и не без основания, что из-за обострения боевых действий поставки через Украину могут прекратиться полностью, тогда ситуация на газовом рынке Европы может серьезно ухудшиться.

ПЛАЧ ПРОМЫШЛЕННИКОВ

Высокие цены на электроэнергию губительны и для промышленности — многие предприятия оказались на грани закрытия, что само по себе наводит на мысли о Темных веках. Вновь открывать ремесленные цеха и переходить на ручной труд, возможно, неплохо для экологии. Но с точки зрения экономики сама мысль об этом выглядит полным мракобесием.

Между тем, возможно, пойти на это придется, если обращение представителей промышленности, распространённом ассоциацией Eurofer с просьбой о помощи не достигнет цели.

"Мы призываем европейские власти без промедления выработать четкие меры поддержки промышленности, чтобы она оставалась жизнеспособной и могла продолжить свою деятельность в Европе", — говорится в нем.

В заявлении особо подчеркивается, что рост цен на электроэнергию и газ способствует росту инфляции, крайне негативно влияет на экономику ЕС и угрожает конкурентоспособности европейских компаний. Резкое подорожание электроэнергии и газа уже привело к закрытию заводов или сокращению производства во многих секторах.

"С каждым днем ситуация ухудшается с потенциальными необратимыми последствиями для инвестиций в Европе", — сообщает Eurofer.

Это станет серьезным испытанием для привыкших к комфортной и богатой жизни европейцев. Терпеть они не будут, и градус недовольства действиями властей уже высок, поэтому сценарии с народными протестами уже этой осенью из фантастики становятся реальностью.

Буквально на минувшей неделе по Европе прокатилась очередная волна митингов против взлетевших вверх цен на продукты и электричество — и это только начало.

НЕ МЫТЬСЯ ТРИ НЕДЕЛИ

Между тем, энергокризис назревал еще до антироссийских санкций. Полномасштабно он начался тогда, когда газ шел в Европу без каких-либо препятствий. Осенью 2021 года его стоимость преодолела отметку в 1000 долларов за тысячу кубов и устремилась выше. Тогда это объясняли возросшими потребностями азиатских рынков, которые перекупали ставший дефицитным энергоресурс у "бедных европейцев".

На самом деле, ситуация объясняется отказом тех самых европейцев от долгосрочных контрактов с ценовой формулой в пользу привязки к споту. Одно время спот был дешевле, но малейшее изменение конъюнктуры показало, в чем кроется ошибка. Но вместо того, чтобы ее признать, европейские власти занялись выдавливанием дешевого российского газа с собственного рынка при помощи санкций.

Что ж, если последствия этого шага не дадут повода задуматься, цены продолжат расти, а европейцам вновь придется тачать сапоги при лучине и привыкать, как в Средневековье, мыться несколько раз в жизни. По крайней мере, псевдонаучная база в лице идеи, что тело "самоочищается с помощью особых бактерий", образующихся после трех недель жизни без воды и мыла, уже подведена.