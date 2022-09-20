МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Лучшее лекарство от проблем с невыдачей денег с карты "Мир" в Турции — ехать туда с проверенной временем наличностью. Это могут быть как доллары и евро, так и рубли — их тоже можно поменять там на лиры, правда, не везде и по невыгодному курсу. Но есть и более "продвинутые" альтернативы, утверждают опрошенные "Прайм" эксперты. Счет идет на недели: когда избавляться от доллара и евро

Число банков, обслуживающих российскую карту "Мир" в Турции сокращается. Проблемы начались на минувшей неделе, когда в ряде отелей появились сообщения о сложностях с получением денег, а в начале текущей недели турецкие и российские информагентства подтвердили, что работать с "Миром" прекращают "Ишбанк" и "Денизбанк".

Причина — опасение попасть под санкции США и Евросоюза. В очередном санкционном списке оказался глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы "Мир") Владимир Комлев. Минфин США предупредил о нецелесообразности сотрудничества с российской банковской системе, поскольку это может помочь ей обойти санкции. Предупреждение это явно было адресовано турецким банкам, которые активно работали с российской системой.

Массовых проблем с отказом выдать деньги туристам пока не фиксируется. Другие крупные турецкие банки — "Зираат банк", Вакыфбанк и Халкбанк продолжают обслуживать карту "Мир".

Однако дать гарантию, что обслуживание продолжится и впредь, не может никто. В самой системе "Мир" заявили, что прием карт в Турции будет зависеть от решения банков. В соцсетях и мессенджерах не фиксируется и массовых жалоб от туристов, однако есть отдельные претензии. К банкоматам, в которых пока еще можно получить лиры, выстраиваются большие очереди.

С ПАЧКОЙ ВАЛЮТЫ

При этом туроператоры констатируют снижение числа банкоматов и магазинов, принимающих российский пластик, и призывают везти с собой в Турцию наличные. С аналогичным советом выступило и российское посольство в Анкаре.

К той же рекомендации присоединяются опрошенные "Прайм" эксперты. "В условиях нестабильности и неопределенности работы карт "Мир" в Турции мы настоятельно рекомендуем минимизировать риски и брать с собой в поездку наличную валюту — доллары, евро или менять рубли на лиры уже по прилету в страну", — советует руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев.

Однако надо учитывать, что курс для обмена рублей — далеко не самый выгодный и его нельзя назвать близким к курсу ЦБ. Рубли принимают далеко не во всех обменниках Турции, хотя в крупных туристических центрах такая возможность есть.

Если вы берете с собой карты "Мир", то крайне желательно, чтобы это были карты российских банков, не находящихся под санкциями. Так вероятность получить лиры все-таки выше, советует эксперт.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОРОНА

Отправляясь на отдых, крупные покупки (проживание в отеле, трансфер, экскурсии и др.) лучше оплатить картой заранее, если это возможно, советует финансовый аналитик сервиса "Бробанк" Ольга Пихоцкая.

Если вы остались без денег в Турции, можно воспользоваться сервисом денежных переводов "Золотая Корона". Перечислить себе нужную сумму можно самостоятельно через приложение или сайт. Также можно попросить знакомых перевести деньги из России. За чужой счет: что и где будет дорожать быстрее всего

"Получение средств на территории республики доступно в долларах, евро или турецких лирах в ближайшем пункте выдачи наличных. Перевод можно осуществить в онлайн-режиме в любое время суток. Сервисом могут воспользоваться владельцы карт МИР, Visa, Mastercard, Maestro, выпущенных российскими банками", — советует эксперт.

Однако стоит учесть, что таким образом можно получить лишь небольшую сумму в лирах, а доллары или евро — вовсе проблематично. Лучше всего выбрать пункты выдачи в почтовых отделениях — там и лир больше, и валюта может найтись.

Еще один вариант — отправить перевод в Турцию с получением наличными через систему Contact. В крайнем случае можно воспользоваться системой SWIFT, однако далеко не все российские банки продолжают оказывать такую услугу, а остальные — не могут дать гарантии, что в сложившихся условиях средства дойдут до получателя, заключила Пихоцкая.