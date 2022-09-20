МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Лучшее лекарство от проблем с невыдачей денег с карты "Мир" в Турции — ехать туда с проверенной временем наличностью. Это могут быть как доллары и евро, так и рубли — их тоже можно поменять там на лиры, правда, не везде и по невыгодному курсу. Но есть и более "продвинутые" альтернативы, утверждают опрошенные "Прайм" эксперты.
Число банков, обслуживающих российскую карту "Мир" в Турции сокращается. Проблемы начались на минувшей неделе, когда в ряде отелей появились сообщения о сложностях с получением денег, а в начале текущей недели турецкие и российские информагентства подтвердили, что работать с "Миром" прекращают "Ишбанк" и "Денизбанк".
Причина — опасение попасть под санкции США и Евросоюза. В очередном санкционном списке оказался глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы "Мир") Владимир Комлев. Минфин США предупредил о нецелесообразности сотрудничества с российской банковской системе, поскольку это может помочь ей обойти санкции. Предупреждение это явно было адресовано турецким банкам, которые активно работали с российской системой.
Массовых проблем с отказом выдать деньги туристам пока не фиксируется. Другие крупные турецкие банки — "Зираат банк", Вакыфбанк и Халкбанк продолжают обслуживать карту "Мир".
Однако дать гарантию, что обслуживание продолжится и впредь, не может никто. В самой системе "Мир" заявили, что прием карт в Турции будет зависеть от решения банков. В соцсетях и мессенджерах не фиксируется и массовых жалоб от туристов, однако есть отдельные претензии. К банкоматам, в которых пока еще можно получить лиры, выстраиваются большие очереди.
С ПАЧКОЙ ВАЛЮТЫ
При этом туроператоры констатируют снижение числа банкоматов и магазинов, принимающих российский пластик, и призывают везти с собой в Турцию наличные. С аналогичным советом выступило и российское посольство в Анкаре.
К той же рекомендации присоединяются опрошенные "Прайм" эксперты. "В условиях нестабильности и неопределенности работы карт "Мир" в Турции мы настоятельно рекомендуем минимизировать риски и брать с собой в поездку наличную валюту — доллары, евро или менять рубли на лиры уже по прилету в страну", — советует руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев.
Однако надо учитывать, что курс для обмена рублей — далеко не самый выгодный и его нельзя назвать близким к курсу ЦБ. Рубли принимают далеко не во всех обменниках Турции, хотя в крупных туристических центрах такая возможность есть.
Если вы берете с собой карты "Мир", то крайне желательно, чтобы это были карты российских банков, не находящихся под санкциями. Так вероятность получить лиры все-таки выше, советует эксперт.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОРОНА
Отправляясь на отдых, крупные покупки (проживание в отеле, трансфер, экскурсии и др.) лучше оплатить картой заранее, если это возможно, советует финансовый аналитик сервиса "Бробанк" Ольга Пихоцкая.
Если вы остались без денег в Турции, можно воспользоваться сервисом денежных переводов "Золотая Корона". Перечислить себе нужную сумму можно самостоятельно через приложение или сайт. Также можно попросить знакомых перевести деньги из России.
"Получение средств на территории республики доступно в долларах, евро или турецких лирах в ближайшем пункте выдачи наличных. Перевод можно осуществить в онлайн-режиме в любое время суток. Сервисом могут воспользоваться владельцы карт МИР, Visa, Mastercard, Maestro, выпущенных российскими банками", — советует эксперт.
Однако стоит учесть, что таким образом можно получить лишь небольшую сумму в лирах, а доллары или евро — вовсе проблематично. Лучше всего выбрать пункты выдачи в почтовых отделениях — там и лир больше, и валюта может найтись.
Еще один вариант — отправить перевод в Турцию с получением наличными через систему Contact. В крайнем случае можно воспользоваться системой SWIFT, однако далеко не все российские банки продолжают оказывать такую услугу, а остальные — не могут дать гарантии, что в сложившихся условиях средства дойдут до получателя, заключила Пихоцкая.
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