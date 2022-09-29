МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Выход из строя обоих "Северных потоков" в результате воздействия, которое Генеральная прокуратура России уже назвала актом международного терроризма, актуализировал важный для Европы вопрос: с чем и как пройдет зиму основной потребитель топлива, которое шло по поврежденным трубам? США начали новую игру: чем весь мир заплатит за рост доллара

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Для начала оценим, сколько российского газа остается у Европы. Главный директор по энергетическому направлению Фонда "Институт энергетики и финансов" (ФИЭФ) Алексей Громов напоминает, что для поставок российского газа в Европу используется лишь ответвление трубопровода "Турецкий поток", известное как "Балканский поток". "На первый взгляд, с выходом из строя "Северных потоков" для Европы в краткосрочной перспективе ничего не изменилось, — рассуждает он. — Второй "Поток" так и не был введен в эксплуатацию, прокачка через первый уже была приостановлена". Однако теперь, когда они оба физически нефункциональны, ситуация приобретает совершенно иной поворот.

Эксперт указывает, что поставки по "балканской" ветке "Турецкого потока" гарантируют Европе лишь одну треть необходимого ей объема энергоносителя, тогда как с учетом украинского транзита этот показатель может достигать примерно 50%.

Кроме того, российский газ идет через Украину по последнему маршруту, который на сегодня задействован. Через ГИС "Суджа" "Газпром" ежедневно подает порядка 40 миллионов кубометров газа. Второй маршрут — ГИС "Сохрановка" перестал функционировать. Украина прекратила по нему прием газа после того, как он перешел под контроль российских сил на территории ЛНР.

ЛЮДИ ВАЖНЕЕ БИЗНЕСА

На сегодняшний день, по разным оценкам, доля российского газа на газовом рынке Европы — от 10 до 20%. Объем в подземных газохранилищах, накопленный на зиму, выше среднего на это время года уровня — порядка 80-90%. Вместе с тем, это ни что иное, как резервный запас — газ оттуда берут, но и закачивают на протяжении всей зимы. Если не производить дополнительную закачку, его может просто не хватить, тем более, выкачка из резервуаров, когда они заполнены на 10-20% технически затруднена.

В этом случае под удар первым попадет бизнес, уверен Громов. "В особенности пострадают газоемкие производства, прежде всего — выпуск азотных удобрений, который уже пребывает в тяжелом состоянии", — полагает он. В зоне риска также производство цемента, металлургия, частично тяжелая промышленность.

Если события будут развиваться по такому сценарию, перед Европой возникнет серьезная перспектива рецессии, делает вывод эксперт.

При этом основное бремя сложностей, связанных с нехваткой энергоносителя и его дороговизной, власти постараются возложить именно на бизнес, а не на обывателей, уверены эксперты. И это при том, что в Германии — ведущей экономике Европы — на долю промышленности приходится сравнительно мало потребляемого газа — около 20%. Еще 60-65% потребляют домохозяйства, остальное уходит на выработку электроэнергии.

"Полностью избежать роста тарифов не удастся, — полагает Громов. — Задача европейских политиков — избежать взрывного роста". Он обращает внимание, что работа по сглаживанию последствий текущей негативной ситуации для широких слоев населения европейских стран ведется. Пример — инициатива Еврокомиссия (ЕК) по "временному изъятию" сверхприбылей у местных энергетических компаний, доходы которых в 2022 году выросли более чем на 20% в сравнении со средним показателем за три последних года.

Европейская промышленность уже ощутила на себе основной удар, соглашается аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. "Население пока не слишком страдает от отсутствия отопления, тем более, что европейские правительства в рамках общеевропейской программы F55 активно субсидируют перевод населения на отопление электричеством, например, через замену газовых котлов термопомпами", — уточняет она.

Невзирая на дороговизну, европейская промышленность продолжит следовать программе диверсификации использования газа. "Например, F55 предполагает активный уход в использование биометана, а также развитие новых технологий на основе водорода. По всей видимости, у европейцев имеются в промышленной готовности технологии для производства "зеленого" водорода — без газа — и последующего производства электроэнергии", — рассказывает Лукичева. Эти технологии позволят производить аммиак через водород без использования газа, что, конечно, поможет европейским производителям удобрений, уверена она.

Однако следует заметить: речь идет о перспективных разработках, внедрение которых потребует времени. Отдельный вопрос — стоимость применения такой технологии. А сейчас, в условиях дороговизны природного газа, которая уже привела к остановке отдельных предприятий по производству азотных удобрений, существует реальная перспектива остановки и других мощностей в этой сфере. О масштабах этого процесса судить сложно, но результатом может стать еще более существенное удорожание удобрений в Европе и на мировом рынке в целом.

Это сейчас главный риск для сельского хозяйства: урожаи в Европе в этом году хуже обычного из-за засухи, если в следующем году аграрии столкнутся с нехваткой удобрений, ситуация с производством продуктов питания может стать критической.

Помимо отрасли удобрений, страдают и сокращают производство производители цветных металлов, в первую очередь — алюминия и цинка, а также пищевая промышленность, например, производители сахара. В пищевой отрасли не первый десяток лет заводы переходили на использование технологии биометана, а также в текущем году стали переходить на нефтепродукты.

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Решающий фактор, который определит объемы спроса на топливо в Европе, будет тривиальным — погода. "В случае холодной зимы к марту в Европе вполне возможны серьезные проблемы", — допускает Громов. Полная деградация. Переживет ли Украина эту зиму?

Основным фактором для рынка природного газа, действительно будут погодные условия, соглашается генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов. Речь в данном случае о том, насколько холодной будет зима в США, Европе и Азии. "От этого будут сильнее всего зависеть объемы потребления, — говорит он. — Плюс, естественно, в Китае и вообще в азиатских странах могут опять взяться за ограничения по ковиду, что тоже может сильно сыграть на объемах потребления".

ДОРОГАЯ БОЧКА ИЗ-ЗА МОРЯ

Альтернатива трубопроводному газу — сжиженный газ. Аналитики Fitch в начале сентября ожидали роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в 2022 году примерно до 120 млрд кубометров, в 2023 году — до 155 млрд кубометров. При этом специалисты агентства отмечали, что их прогноз не отличается высокой степенью надежности и не могли предвидеть форс-мажора с трубопроводами.

Доля СПГ в газовом балансе Европы относительно невелика, но она растет. Программа отказа Европы от российского газа реализуется уже несколько лет, напоминает Лукичева. "И включает, в том числе, строительство новых СПГ-терминалов, — отмечает она. — До конца 2022 года ожидается введение в действие трех терминалов. Двух — в Нидерландах и одного — в Финляндии общей мощностью 13 млрд кубометров газа в год". В феврале — апреле 2023 года ожидается введение в эксплуатацию еще двух терминалов — в Германии — мощностью 10 млрд кубометров в год, добавляет специалист. Также в апреле 2023 года в Италии ожидается введение в действие терминала мощностью 5 млрд кубометров в год.

"Терминалы продолжат строиться до 2026 года, общая добавленная мощность составит около 74 млрд кубометров в год", — уточняет Лукичева из "Открытие Инвестиции".

Это, как поясняет эксперт, не заменит поставки трубопроводного газа из России полностью, но облегчит задачу покрытия потребностей, тем более, что программа также нацелена на значительное сокращение потребления газа в ЕС. Что касается объемов предложения, то СПГ будет перераспределяться там, где он наиболее дорог, уверен эксперт. "А это, опять же, будет упираться в вопрос, где потребление будет больше", — рассуждает он.