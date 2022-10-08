МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Осуществление индексации пенсий не реже одного раза в год является одной из социальных гарантий, закрепленных в ч. 6 ст. 75 Конституции РФ. Однако размер и сроки такой индексации отличаются для разных видов пенсий. Страховые пенсии неработающим пенсионерам индексируются с 1 января, а социальные пенсии — с 1 апреля. Агентство "Прайм" составило список всех повышений самой массовой социально значимой выплаты в России. Много денег не бывает: власти анонсировали новые меры поддержки россиян

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

В течение календарного года у пенсий и социальных пособий происходит несколько перерасчетов. Есть такие, которые проходят ежегодно в одни и те же даты.

Так, с 1 января индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Как правило, эти выплаты индексируются один раз в год минимум на размер официальной инфляции за предыдущий год. Но в 2022 году повышение происходило дважды: сначала 1 января на 8,6%, потом с 1 июня — еще на 10%.

В следующем 2023 году ожидается повышение на 4,8%, средний размер пенсии вырастет до 21 864 рублей, сообщало министерство труда и социальной защиты России.

1 апреля в России индексируют социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Эти выплаты получают свыше трех миллионов человек. Социальную пенсию назначают в случае, если у россиянина нет необходимого для назначения страховой пенсии стажа или пенсионных коэффициентов. Эти выплаты назначаются на пять лет позже, чем страховые: женщинам в 65 лет и мужчинам в 70 лет.

На социальную пенсию также имеют право инвалиды первой, второй и третьей групп, дети-инвалиды, потерявшие кормильца несовершеннолетние, проживающие в нашей стране иностранные граждане и лица без гражданства, а также дети, родители которых неизвестны.

Одновременно с 1 апреля повышаются государственные пенсии за выслугу лет, назначаемые военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава, федеральным государственным служащим; государственные пенсии по старости, назначаемые гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; государственные пенсии по инвалидности, назначаемые военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", космонавтам; государственные пенсии по случаю потери кормильца, назначаемые нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов.

С 1 августа проходит ежегодный перерасчет пенсий работающих пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

На увеличение пенсии имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в предыдущем году и за кого работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР.

Если в случае с индексацией страховых пенсий размеры выплат увеличиваются на определённый процент, то прибавка к пенсии работающих пенсионеров от перерасчёта носит индивидуальный характер: её размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в предыдущем отчетном году. То есть, от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается как наёмных работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой и самостоятельно уплачивающих взносы за себя.

Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам в результате перерасчёта ограничено тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК). Стоимость одного ИПК для пенсионера при проведении перерасчёта зависит от факта осуществления работы.

Все перечисленные случаи перерасчета проходят автоматически, без обращения со стороны пенсионеров.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

При этом стоит помнить, что повышение пенсии в связи с достижением 80-летнего возраста, приобретением трудового стажа на Севере либо же в случае увольнения с работы пенсионера к фиксированным датам в течение года не привязано. В перечисленных ситуациях перерасчет происходит при наступлении соответствующих обстоятельств.

Пенсионеру по исполнении 80 лет перерасчет пенсии происходит со дня достижения этого возраста. Для получения надбавки по старости самому пенсионеру не надо подавать никаких заявлений: это происходит автоматически. Кому положены льготы и доплаты к пенсии от государства

То же самое относится к повышению выплат у работающих пенсионеров в случае получения нового стажа на Севере. Однако здесь подавать заявление с подтверждающими документами в ПФР необходимо, тогда выплаты будут пересчитаны с нового календарного месяца.

Перерасчет пенсии в случае увольнения ее получателя также происходит без четкой привязки к конкретной дате. Начиная с 2016 года в России действует порядок, согласно которому прибавка от индексации, производимой ежегодно с 1 января, у работающих получателей страховых пенсий произойдёт только после прекращения трудовой деятельности.

Приведем пример: работавший пенсионер уволился в сентябре. В октябре Пенсионный фонд получит от его бывшего работодателя сведения о нём как о работающем. В ноябре специалисты ПФР получат сведения за август, и, исходя из них, идентифицируют пенсионера как неработающего. В декабре ПФР примет решение об увеличении выплат. Это означает, что с января следующего года пенсия будет выплачиваться уже в новом размере. При этом выплату за январь гражданин получит ещё и с учётом компенсации за три предыдущих месяца — октябрь, ноябрь и декабрь. Месяцы, в которые после увольнения гражданин ожидал повышения выплат.