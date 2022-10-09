МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Устойчивый рост доллара США на валютных рынках заставляет задуматься — есть ли в мире валюта, способная бросить ему вызов. О том, кто это может быть и возможно ли такое в принципе, рассуждают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Доллар ушел в новый вираж: кого он потянет за собой

Как подчеркивает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева, слишком долго доллар приучал мир к мысли, что это единственная по-настоящему конвертируемая валюта. Но в условиях политической нестабильности странам приходится по-новому взглянуть на этот факт, а иногда и сменить тактику действий в международной торговле и на валютном рынке.

"Пусть не в ближайшее время, но в перспективе будут наблюдаться процессы усиления частично конвертируемых валют, а возможно, и появление новых коллективных валют по типу евро", — предполагает экономист.

ТЩЕТНЫЕ ПОПЫТКИ

По сути современная глобальная система — это базовая валюта в виде доллара, к которому привязаны все прочие. Ценообразование происходит в долларах США, стоимость глобального кредита определяется ставкой ФРС и доходностью американских обязательств.

"Попытки нарушить данную систему встречают весьма сильное сопротивление в Вашингтоне и пока не имеют успеха", — напоминает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Мечты лидера Ливии Муаммара Каддафи о золотом динаре реализовались в виде нескончаемой гражданской войны в стране. Настойчивые заявления европейских представителей о повышении роли евро привели к тому, что сама Европа стала ареной газовых и прочих войн, что резко ухудшило статус единой европейской валюты. Говорить о фунте стерлингов также, по словам Кочеткова, не стоит, так как это "валюта осколка бывшей глобальной империи".

Долгое время альтернативой доллару служил швейцарский франк, но ликвидация принципа неприкосновенности банковской тайны сделала франк рядовой валютой с ориентиром на доллар США.

Если же говорить о юане, то сами власти КНР пока не готовы отпустить его в свободное плавание. Юань ориентирован на доллар и привязан к нему политикой Народного банка. Использование фиксируемого властями курса юаня также является частью экономической стратегии Китая.

"Поэтому мы можем говорить только о потенциальном будущем или о валютах, которые перестали быть валютами. То есть инструментах, близких по своим свойствам к деньгам", — уверяет Кочетков.

ПОБОРОТЬ ДОЛЛАР

По сути все современные валюты не обладают материальным наполнением. Их силу или слабость определяет объём реальных активов, которые на них можно купить. Соответственно, для стабильности валюты и преимущества над долларом она должна быть привязана к какому-либо активу, объясняет эксперт.

Во времена золотого стандарта почти все валюты были одинаковыми — золото своей стоимости не меняет при перемещении через границы государств. Появление бумажных денег привело к тому, что деньги стали гарантией, а не непосредственной ценностью.

Сегодня нет ни одной валюты в мире, которая была бы привязана к реальному активу — нефти, газу, древесине, ткани, или иному материальному объекту.

"Поэтому при сохранении прежней глобальной финансовой системы, которую мы называем Ямайской, шансов у какой-либо валюты побороться с долларом почти нет. Впрочем, именно в "почти" заключается возможность для стран с сильным торговым балансом. То есть для временного или перманентного преимущества над долларом требуется сильная внутренняя экономика с низкой зависимостью от импорта и достаточно обширный экспорт, который обеспечит приток валюты", — убежден аналитик.

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ

Однако, так или иначе, турбулентность доллара на валютных рынках заставляет обратить внимание на другие валюты как объект инвестирования, считает доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский. Кто будет расплачиваться за долги Америки

В двадцать первом веке швейцарский франк возглавляет рейтинг 50 самых стабильных денежных знаков и за последние двадцать лет прибавил 75 процентов относительно доллара США. "В стране высокая степень экономической свободы: нет зависимости от одного-двух секторов, высокая продуктивность труда, низкая ставка рефинансирования, положительный торговый баланс. И главное — неизменно слабая инфляция", — говорит экономист.

На втором месте — чешская крона: она укрепилась к американской валюте на 61 процент. "Страна опережает многие государства по росту внутреннего валового продукта. Цены не подвержены резким скачкам, иностранные финансовые игроки вкладывают средства в развитие проектов республики, что позитивно отражается на укреплении национальной денежной единицы", — поясняет Казанский.

Тройку лидеров замыкает новозеландский доллар, укрепившийся на 33 процента. Его стабильность обеспечивает развитая рыночная экономика.

До 20 процентов относительно доллара прибавили и денежные знаки Европы, Албании, Китая, Хорватии. Не столь сильно, но все же подорожали деньги Швеции, подсчитал эксперт.

СИЛА В РУБЛЕ?

За звание самой крепкой валюты по отношению к доллару сейчас борется рубль, отмечает в свою очередь исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

"Учитывая, что до сих пор большинство экспортируемых из России товаров продается за доллар, такая сила рубля идет, скорее, во вред экономике России, так как у экспортеров снижается прибыль", — рассуждает он.

Хотя, с другой стороны, импорт продукции за доллары и евро упал, в том числе, из-за санкций. Предприятиям нужно проводить перевооружение производства на продукцию китайских производителей. А Минфину нужно платить по внешнему долгу в рублях, по курсу ЦБ РФ к доллару. И тут "сильный рубль позволяет нести меньшие затраты".

На новом цикле экономики побеждают компании, ориентированные на внутренний рынок. Их расходы на технику из Китая постепенно снижаются, а рублевые доходы остаются на прежнем уровне. А вот насколько этот выигрыш перекроет убытки экспортеров, пока сказать сложно, считает финансист.

"В любом случае пока только рубль остается крепкой валютой по отношению к доллару. Связано это, скорее, с принудительным отделением России от международной финансовой системы, а не с успехами в экономике", — признает Тузов.

По мнению Кочеткова, сегодня, без побочного влияния различных спекулянтов или бюджетного правила, рубль отражает чисто экономическую модель того, как можно быть крепче доллара, даже на фоне роста ставок ФРС.

"В остальном, шансы против доллара есть только у "спящих" денег в виде драгоценных металлов, которые являются инструментом накопления и сохранения богатства на протяжении тысяч лет", — приходит к выводу эксперт.