Не хабом единым. Россия и Турция перевернут европейский рынок газа
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Президент России Владимир Путин предложил своему коллеге Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб. Что это, какие задачи будет решать и что потребуется для реализации задуманного проекта, разбирался "Прайм".
ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
Начать работу по реализации идеи создания газового хаба как можно скорее призвал 14 октября президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что, как и его российский коллега Владимир Путин, отдал соответствующие распоряжения.
Ранее, 12 октября, президент России, выступая на "Российской энергетической неделе", заявил, что транзит природного газа с "Северных потоков" можно переместить в регион Черного моря и в Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с турецким.
"Вместе с господином Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему учреждению с российской стороны провести совместное исследование. Они проведут это исследование. Где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр (по газу). У нас есть национальный распределительный центр, но, конечно, теперь это будет международный распределительный центр. Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать", – заявил Эрдоган по возвращению 14 октября из Казахстана, где он, как и Путин, посещал саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
По словам турецкого лидера, на его переговорах присутствовал глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Турецкий лидер заверил, что Стамбул уже предпринимает "всевозможные шаги в области безопасности".
Интерес Турции к этому проекту закономерен, считает главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин. "Во-первых, он соответствует долгосрочной энергетической стратегии страны – превращению в крупный узел торговли энергоресурсами", – рассуждает эксперт. Кокин напоминает, что за последние несколько лет через Турцию прошли два крупных транзитных газопровода – "Турецкий поток" (ветка в Европу) и TANAP (направление в ЕС). Судя по предварительным объемам, Россия предлагает объемы вдвое больше мощности транзитной ветки "Турецкого потока", делает вывод специалист.
"Во-вторых, Турции предоставляется уникальная возможность законтрактовать большие объемы газа на хороших условиях, – отмечает Кокин. – Поскольку "Газпром" оказался в непростом положении, потеряв три четверти объемов на ключевом рынке, переговорные позиции турецких компании и по текущим, и по будущим ценам усилились".
ПОТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ
"Обсуждения создания хаба в Турции для российского газа пока, наверное, имеет теоретический характер, – рассуждает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. – Потому что прежде чем говорить о каких-то дополнительных объемах, нужно построить дополнительную инфраструктуру, что делается за несколько лет".
Сроки строительства подобного хаба действительно могут составить три-пять лет, соглашается старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. "В России создана береговая инфраструктура, так что это проще, чем могло бы быть в противном случае. Другой вопрос, что строительство двух подводных трубопроводов в Турцию является крупным проектом, и береговая инфраструктура из Турции в Грецию, Италию, Болгарию-Австрию также должна быть завершена, что, вероятно, вызовет значительные политические препятствия, с которыми не обязательно столкнется "Турецкий поток – 2", – рассуждает эксперт.
Что касается оценок, то, в частности, старый проект "Южный поток" был рассчитан на 63 млрд кубометров в год, напоминает Смит.
"Как сообщается, вся береговая инфраструктура в России была построена для этого, – отмечает он. – Таким образом, "Газпром" уже может поставлять на черноморское побережье 63 млрд кубометров газа, что на 31 млрд кубометров больше, чем необходимо для "Турецкого потока".
Примерную стоимость самого проекта можно оценить в 8-10 млрд долларов, но это очень предварительная оценка. Еще больше потребуется от Турции для организации инфраструктуры конечным потребителям в Европе, полагает эксперт.
Однако сложно поспорить с важностью самой идеи создания такого узла: поставки достаточных объемов природного газа из России через него могли бы существенно повлиять на торговлю этим энергоносителем в Европе. Так, появление хаба Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах в 2003 году положило начало новой эпохе на европейском рынке, на который стал в большей мере влиять спот – продажи без согласования долгосрочных контрактов. На протяжении всего времени своего существования этот узел продаж отражал преимущественно спекулятивные настроения участников рынка, хотя изначальная цель его создания состояла в обратном – получение ориентира для приобретения "голубого топлива" по ценам, которые отвечали бы интересам покупателей.
Сейчас отдельные покупатели в Европе в лице чиновничьего аппарата ЕС пытаются навязывать свои правила игры на рынке газа, пытаясь добиться введения предельных цен на энергоноситель на рынке региона. В связи с этим, создание хаба, альтернативного TTF, является шагом, который можно воспринимать как нацеленный на формирование более прозрачного, справедливого ценообразования.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Основное практическое воплощение российско-турецкое сотрудничество в сфере поставок природного газа нашло в реализации проекта "Турецкий поток".
"Турецкий поток" – один из экспортных газопроводов из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Суммарная мощность трубопровода составляет 31,5 млрд кубометров (по 15,75 млрд кубометров каждая нитка).
Отправная точка для подачи газа в "Турецкий поток" – компрессорная станция (КС) "Русская", входящая в ЕСГ России и построенная в районе Анапы. Она обеспечивает необходимое давление для транспортировки газа по двум ниткам газопровода на расстояние более 930 км до побережья Турции, где газ поступает на приемный терминал.
В декабре 2016 года был подписан контракт между компаниями South Stream Transport B.V. и Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток" с опционом на укладку второй нитки.
В феврале 2017 года South Stream Transport B.V. заключила с компанией Allseas Group контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода.
Строительство газопровода "Турецкий поток" в Черном море началось 7 мая 2017 года. Работа стартовала у российского побережья.
В январе 2020 года начались поставки газа по трубопроводу.
В текущем году Россия практически лишилась возможности поставлять природный газ на свой основной рынок сбыта этого энергоносителя, в Европу, по трубопроводу "Северный поток" мощностью около 55 млрд кубометров в год (из-за диверсии – подрыва обеих труб маршрута) и по маршруту "Ямал-Европа" мощностью 32,9 млрд кубометров в год (в результате недружественных действий властей Польши). Была также сокращена подача газа по украинской газотранспортной системе (в связи с демаршем Киева) примерно до 15 млрд кубометров в год.
https://1prime.ru/exclusive/20221015/838471789.html