МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Президент России Владимир Путин предложил своему коллеге Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб. Что это, какие задачи будет решать и что потребуется для реализации задуманного проекта, разбирался "Прайм". Порвут друг друга на части: европейцы начали драку за газ

ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Начать работу по реализации идеи создания газового хаба как можно скорее призвал 14 октября президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что, как и его российский коллега Владимир Путин, отдал соответствующие распоряжения.

Ранее, 12 октября, президент России, выступая на "Российской энергетической неделе", заявил, что транзит природного газа с "Северных потоков" можно переместить в регион Черного моря и в Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с турецким.

"Вместе с господином Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему учреждению с российской стороны провести совместное исследование. Они проведут это исследование. Где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр (по газу). У нас есть национальный распределительный центр, но, конечно, теперь это будет международный распределительный центр. Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать", – заявил Эрдоган по возвращению 14 октября из Казахстана, где он, как и Путин, посещал саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Страдания одних другим во благо: кто зарабатывает на кризисе в Европе

По словам турецкого лидера, на его переговорах присутствовал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Турецкий лидер заверил, что Стамбул уже предпринимает "всевозможные шаги в области безопасности".

Интерес Турции к этому проекту закономерен, считает главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин. "Во-первых, он соответствует долгосрочной энергетической стратегии страны – превращению в крупный узел торговли энергоресурсами", – рассуждает эксперт. Кокин напоминает, что за последние несколько лет через Турцию прошли два крупных транзитных газопровода – "Турецкий поток" (ветка в Европу) и TANAP (направление в ЕС). Судя по предварительным объемам, Россия предлагает объемы вдвое больше мощности транзитной ветки "Турецкого потока", делает вывод специалист.

"Во-вторых, Турции предоставляется уникальная возможность законтрактовать большие объемы газа на хороших условиях, – отмечает Кокин. – Поскольку "Газпром" оказался в непростом положении, потеряв три четверти объемов на ключевом рынке, переговорные позиции турецких компании и по текущим, и по будущим ценам усилились".

ПОТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ

"Обсуждения создания хаба в Турции для российского газа пока, наверное, имеет теоретический характер, – рассуждает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. – Потому что прежде чем говорить о каких-то дополнительных объемах, нужно построить дополнительную инфраструктуру, что делается за несколько лет". Европа боится не зря. Чьи "уши" торчат из-за диверсии на "Северном потоке"

Сроки строительства подобного хаба действительно могут составить три-пять лет, соглашается старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. "В России создана береговая инфраструктура, так что это проще, чем могло бы быть в противном случае. Другой вопрос, что строительство двух подводных трубопроводов в Турцию является крупным проектом, и береговая инфраструктура из Турции в Грецию, Италию, Болгарию-Австрию также должна быть завершена, что, вероятно, вызовет значительные политические препятствия, с которыми не обязательно столкнется "Турецкий поток – 2", – рассуждает эксперт.

Что касается оценок, то, в частности, старый проект "Южный поток" был рассчитан на 63 млрд кубометров в год, напоминает Смит.

"Как сообщается, вся береговая инфраструктура в России была построена для этого, – отмечает он. – Таким образом, "Газпром" уже может поставлять на черноморское побережье 63 млрд кубометров газа, что на 31 млрд кубометров больше, чем необходимо для "Турецкого потока".

Примерную стоимость самого проекта можно оценить в 8-10 млрд долларов, но это очень предварительная оценка. Еще больше потребуется от Турции для организации инфраструктуры конечным потребителям в Европе, полагает эксперт.

Однако сложно поспорить с важностью самой идеи создания такого узла: поставки достаточных объемов природного газа из России через него могли бы существенно повлиять на торговлю этим энергоносителем в Европе. Так, появление хаба Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах в 2003 году положило начало новой эпохе на европейском рынке, на который стал в большей мере влиять спот – продажи без согласования долгосрочных контрактов. На протяжении всего времени своего существования этот узел продаж отражал преимущественно спекулятивные настроения участников рынка, хотя изначальная цель его создания состояла в обратном – получение ориентира для приобретения "голубого топлива" по ценам, которые отвечали бы интересам покупателей.

Сейчас отдельные покупатели в Европе в лице чиновничьего аппарата ЕС пытаются навязывать свои правила игры на рынке газа, пытаясь добиться введения предельных цен на энергоноситель на рынке региона. В связи с этим, создание хаба, альтернативного TTF, является шагом, который можно воспринимать как нацеленный на формирование более прозрачного, справедливого ценообразования. "Дружба" рвется. Что случилось с крупнейшим нефтепроводом

ПРЕДЫСТОРИЯ

Основное практическое воплощение российско-турецкое сотрудничество в сфере поставок природного газа нашло в реализации проекта "Турецкий поток".

"Турецкий поток" – один из экспортных газопроводов из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Суммарная мощность трубопровода составляет 31,5 млрд кубометров (по 15,75 млрд кубометров каждая нитка).

Отправная точка для подачи газа в "Турецкий поток" – компрессорная станция (КС) "Русская", входящая в ЕСГ России и построенная в районе Анапы. Она обеспечивает необходимое давление для транспортировки газа по двум ниткам газопровода на расстояние более 930 км до побережья Турции, где газ поступает на приемный терминал.

В декабре 2016 года был подписан контракт между компаниями South Stream Transport B.V. и Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток" с опционом на укладку второй нитки.

В феврале 2017 года South Stream Transport B.V. заключила с компанией Allseas Group контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода.

Строительство газопровода "Турецкий поток" в Черном море началось 7 мая 2017 года. Работа стартовала у российского побережья.

В январе 2020 года начались поставки газа по трубопроводу.

В текущем году Россия практически лишилась возможности поставлять природный газ на свой основной рынок сбыта этого энергоносителя, в Европу, по трубопроводу "Северный поток" мощностью около 55 млрд кубометров в год (из-за диверсии – подрыва обеих труб маршрута) и по маршруту "Ямал-Европа" мощностью 32,9 млрд кубометров в год (в результате недружественных действий властей Польши). Была также сокращена подача газа по украинской газотранспортной системе (в связи с демаршем Киева) примерно до 15 млрд кубометров в год.