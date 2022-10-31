МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Трансатлантические отношения под угрозой, уверяют американские журналисты: Германия и Франция готовы бросить вызов США в сфере международной торговли. Насколько реально такое развитие событий, разбирался "Прайм". Стали слишком хорошо жить: Европа захотела испытать себя на прочность

ПОВОД ДЛЯ РАЗДРАЖЕНИЯ

Общую позицию относительно растущей со стороны США угрозы недобросовестной экономической конкуренции смогли выработать лидеры Германии и Франции, утверждает Politico.

Американское издание указывает, что Олаф Шольц и Эммануэль Макрон в ходе встречи 26 октября в Париже, длившейся три с половиной часа, не только сытно пообедали рыбой, запив ее, по информации журналистов, вином и шампанским, но и "согласились с тем, что ЕС не может бездействовать, если Вашингтон будет продвигать свой Закон о снижении инфляции".

Новый американский закон в его нынешнем виде предполагает снижение налогов и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США. В частности, недавно подписанный закон побуждает потребителей "покупать американское", когда дело доходит до выбора электромобиля. И это особенно раздражает важных игроков мирового автопрома — таких, как Франция и Германия.

ВИДИМОСТЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Послание "парижского обеда", как его видит Politico, таково: если США не откажутся от принятия этого закона в текущих формулировках, то ЕС будет вынужден нанести "ответный удар". А такое развитие событий рискует погрузить трансатлантические отношения в новую торговую войну, предрекает американское издание.

Однако эксперты, которых опросил "Прайм", расценивают ситуацию несколько иначе.

"Мы уже слышали много заявлений, свидетельствующих о некомпетентности европейских управленцев и всего современного политического класса Европы, — говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — В том числе, на примере Франции".

Эксперт напоминает об эпизоде на саммите "Большой семерки" (G7), когда Макрон догнал президента США Джо Байдена и стал ему рассказывать, что ОАЭ "вообще не могут увеличить добычу [нефти], а Саудовская Аравия может незначительно". Он отметил, что на двоих страны могут нарастить ее лишь на 150 тысяч баррелей в сутки. При этом по данным Международного энергетического агентства (IEA), у КСА и ОАЭ достаточно свободных производственных мощностей. В штаб-квартире IEA в Париже считают, что Эр-Рияд и Абу-Даби довольно быстро могут нарастить добычу на 2,8 миллионов баррелей в сутки, то есть почти в 20 раз больше того, о чем говорит французский лидер. "Нужна только искра". Экономист Atlantico предрек скорый отказ от евро

"Это наглядный пример того, кто управляет современной Европой — люди, которые непонятно откуда черпают информацию, — отмечает эксперт. — Слушают ли они экспертов, представителей бизнес-сообщества? Судя по всему, не слушают. Поэтому я сильно сомневаюсь, что Франция примет какие-либо меры, "одеяло перетянет" на себя. Думаю, это такая "пиар-игра" для успокоения избирателей. Мол, не волнуйтесь, мы уже работаем".

"Просто невозможно представить, что Макрон и Шольц будут сопротивляться американскому господству в Европе, — говорит руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (ИНО) Василий Колташов. — Сам Макрон является выходцем из финансовых верхов, тесно связанных с Соединенными Штатами. Шольц — это продукт номенклатурного отбора, который, в свою очередь, тоже происходил под американским влиянием в Германии. Шольц сделал все, чтобы экономика Германии была разрушена. Макрон не сделал ничего, чтобы Франция могла опереться на сотрудничество с Россией — посылал оружие, деньги, людей для поддержки киевского режима. Пропаганда во Франции работает в "американском ключе". Невозможно представить, что эти два персонажа способны действовать против интересов США".

Однако социально-политическая обстановка в Германии и Франции сильно накалилась, констатирует эксперт. "Это связано с последствиями американской линии в европейской политике", — полагает он. Как следствие, у сориентированного на Вашингтон руководства возникла потребность создать видимость независимости.

"Любые разговоры о том, что Макрон вместе с Шольцем будут что-то делать, чтобы остановить Соединенные Штаты, чтобы реализовать политику более самостоятельной Европы, могут дать максимум некоторое общественное успокоение, — рассуждает он. — Ничего больше ожидать не приходится".

ПОЛЕ ДЛЯ МАНЕВРА

При этом экономическая статистика, по словам эксперта, показывает, что положение Европы ухудшается. "Санкции не отменяют, а без отмены санкций нельзя получить ресурсы из России по комфортным для европейских производителей ценам, — говорит он. — Это означает, что экономика ЕС продолжит сокращаться".

Великобритания также сохраняет ориентир на США. А ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, в свою очередь, отмечает, что ушедшее недавно в отставку британское правительство успело "подлить масла в огонь" экономических проблем, объявив о планах по масштабному снижению налогов. Поэтому во второй декаде сентября фунт резко подешевел против евро, а гособлигации Великобритании показали более глубокое и резкое снижение, чем, например, гособлигации Германии.

При этом у США тоже есть собственные проблемы, с которыми они не могут справиться, продолжает Колташов. "И эти проблемы, в частности, состоят в том, что нельзя дальше бесконтрольно наращивать долг, — рассуждает он. — Нельзя заимствовать дальше, нужно сокращать расходы, нужно повышать ключевую ставку, потому что инфляция может оказаться убийственной для экономики Штатов".

США, по выражению Колташова, будут вынуждены маневрировать, чтобы, с одной стороны, сделать кредит дороже и поддержать устойчивость доллара (американская валюта будет "пожирать" потенциал евро, фунта стерлингов и японской йены). "Вместе с этим — пытаться избежать дефолта и получить крепкий доллар, уменьшить потери американской промышленности", — полагает эксперт.

ВЫХОД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

"Единственное, что Соединенные Штаты могут предложить странам, которые от них зависят, это доли китайского сбыта на американском рынке, — считает Колташов. — Но для этого нужно довести кризис вокруг Тайваня до настоящего военно-политического взрыва".

С другой стороны, Европе, даже если все же допустить (пусть и чисто гипотетическую) возможность ее противостояния США в мировой торговле, просто не удастся найти опору, поскольку она не только испортила отношения с Россией, но и последовательно разрушает взаимодействие с Китаем, на что недвусмысленно указывал глава брюссельской дипломатии Жозеп Боррель.

И наоборот, Россия и Китай все теснее привязываются друг к другу, отмечает Симонов. "У Китая тоже ведь особого выбора нет, — констатирует эксперт. — Соединенные Штаты показали, что они не видят партнерами ни нас, ни Китай. В этом плане они сами способствуют созданию более крепких отношений между Пекином и Москвой. У Трампа другой был подход. А демократы считают, что надо "заняться" и Россией, и Китаем одновременно. Но это означает, что и Россия, и Китай тоже думают о последствиях и пытаются создать альянс".

Так на что же остается рассчитывать Европе в этих условиях? Многие эксперты считают, что действующая администрация Белого дома все же не готова полностью игнорировать потребности своих ключевых союзников в ЕС. Однако и на уступки по принципиальным с точки зрения интересов США американцы тоже не пойдут. Поэтому во имя пресловутых трансатлантических отношений Вашингтон предложит Франции и Германии некую компенсацию, которая позволит им сохранить лицо.

Будут ли это временные послабления для европейских поставщиков рыбы и вина или Парижу и Берлину предложат что-либо иное, специалисты затруднились ответить. Ясно одно: попытки стран ЕС в нынешней реальности вместе или по отдельности добиваться от США учета их объективных интересов, имеют весьма призрачные перспективы.