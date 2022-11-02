МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Катар, на чей СПГ Европа рассчитывала в качестве замены российскому трубопроводному газу, обрушился на власти ЕС с критикой за попытку установить потолок стоимости газа, обвинив их в лицемерии. Далеко не факт, что арабский экспортер будет послушно выполнять все требования европейцев в части цен и объемов. Где им искать новую альтернативу, выяснял "Прайм". Сопротивление бесполезно? Две европейские бросают вызов США в торговле

ТОЛЬКО ЛИЦЕМЕРИЕ

Планы установить ограничения для цен на природный газ, которые сейчас обсуждает Европа, раскритиковал 30 октября министр энергетики Катара Саад Аль Кааби в интервью Bloomberg TV. Он назвал "лицемерными" намерения Еврокомиссии (ЕК) предложить специализированный динамический ценовой механизм, который может быть введен в действие уже предстоящей зимой.

Вмешательство властей в работу рынков противоречит правилам конкуренции, которые Европа сама ранее применяла к поставщикам, заметил Кааби, занимающий по совместительству пост исполнительного директора Qatar Energy — крупнейшей в мире компании по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Кааби указал также, что ограничение цен на природный газ ослабляет стимулы к инвестированию в добычу и может лишить поставок некоторых покупателей. По его словам, объемы, которые могли бы отправиться в Европу, будут приобретать конкурирующие импортеры, предложившие "на один цент больше".

СЛОВО ДАЛ — СЛОВО ВЗЯЛ

По словам катарского министра энергетики, трудности с обеспечением газом в Европе сохранятся как минимум до 2025 года, если зимы будут суровыми, а поставки по российским трубопроводам не восстановятся до привычных объемов. При этом Qatar Energy, как отметил Кааби, все еще ведет переговоры о поставках СПГ с немецкими энергетическими компаниями RWE AG и Uniper SE и некоторыми азиатскими покупателями.

Попытки европейских лидеров в текущем году договориться о существенном увеличении поставок катарского СПГ не увенчались успехом. Страна объявила, что готова вскоре подписать новые контракты, но не обозначила конкретных партнеров. При этом Qatar Energy обязалась воздерживаться от перенаправления объемов, предназначенных для Европы, в другие регионы, хотя по контрактным условиям имеет полное право так поступать. Благополучие за чужой счет: Европа нашла способ получить больше газа

Кааби по этому поводу заявил, что Катар пока придерживается согласованного вне контрактов условия, но "ничто не является постоянным, и мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим", поскольку "это было обещание, которое мы дали на определенный срок". "Когда нам будет уместно отклониться [от временного обещания], мы это сделаем", — резюмировал министр энергетики Катара.

ПРИ ВСЕМ БОГАТСТСВЕ ВЫБОРА

Услышат ли руководители европейских стран, остро заинтересованных в масштабных поставках СПГ, полномочного представителя Катара — страны, от поведения которой существенно зависит конъюнктура мирового рынка СПГ, сказать сложно. Тем более, пока общая доля катарского газа в общеевропейском потреблении составляет всего 5%.

Еще в начале февраля этого года Катар высказывал уверенность, что за счет его поставок быстрое замещение газа из России на европейском рынке невозможно.

Однако очевидно, что Европа, следующая в русле пресловутой "евроатлантической солидарности", потеряла способность слышать не только Россию — страну-поставщика, из которой до недавних пор поступало до 40% всего потребляемого европейцами природного газа, но и других потенциальных партнеров, на которых возлагаются неоправданные надежды. Но тогда ничего не остается, кроме как экстремально сокращать потребление и судорожно искать альтернативные источники поставок. Но те, как правило, готовы предоставить лишь небольшие объемы. Так, Израиль пообещал помочь Европе поставками со своего нового газового месторождения Кариш в Средиземном море, но оно лишь в октябре было введено в эксплуатацию и работает, прежде всего, на нужды самой страны. Американский СПГ пока идет преимущественно в Европу, но вскоре объемы может перекупать Азия, да и цены на них уже достаточно высокие.

Зато Россия, вынужденная искать иные рынки сбыта и планировать схемы доставки своих объемов, предложила создать новый газовый хаб в Турции. Пока нет ясности, как он будет устроен, замечает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.

"Мы думаем, что без СПГ Европе не обойтись, раз она не готова покупать трубопроводный газ из России", — делится он. При этом эксперт допускает, что на хаб будут поступать, в том числе, объемы из восточного Средиземноморья (например, из Ливии или того же Израиля), "чтобы создать именно торговую площадку, а не просто заводы по сжижению российского газа".

Природный газ из России, вне всяких сомнений, будет поступать на такой узел в достаточно крупных объемах, судя по демонстрируемой решительности Москвы и явной заинтересованности Анкары (планирующей, по информации агентства Anadolu, к концу 2022 года составить "дорожную карту" проекта). Не исключено, что Европе придется обратиться к этому проекту — если все другие альтернативы будут исчерпаны.