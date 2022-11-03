МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европа лишается своей промышленности — временная остановка предприятий может стать бессрочной. Как политики в ЕС пытаются решить проблему и кто выиграет от европейских несчастий, разбирался "Прайм".

БЕССРОЧНАЯ ОСТАНОВКА

Европейские промышленные предприятия нуждаются в том, чтобы экономить энергию в условиях резкого роста затрат и сокращения поставок, отмечает Reuters. И они это делают, утверждает информагентство, на что ясно указывает заметное ослабление спроса на природный газ и электроэнергию в прошлом квартале.

Впрочем, потребление уменьшилось, в том числе, из-за того, что владельцы соответствующих компаний останавливают заводы, которые, возможно, уже никогда не заработают снова.

И хотя сокращение потребляемой энергии помогает Европе пережить кризис, руководители, эксперты и представители затронутых отраслей предупреждают, что европейская промышленная база может в конечном итоге значительно ослабнуть, если электроэнергия останется дорогой. Энергоемкие отрасли, включая выпуск алюминия, удобрений и ряда химикатов, подвержены риску того, что компании будут постоянно перемещать производство в страны с избытком дешевой энергии. В первую очередь — в США. Там природный газ примерно в пять раз дешевле, чем в Европе, несмотря на установившуюся в регионе аномально теплую погоду и прогнозы сравнительно мягкой зимы. Как следствие, себестоимость производств энергии ниже.

Европейские чиновники уже начали обращать на это внимание и даже высказывать Вашингтону недовольство, которое, однако, вряд ли выльется в область практических решений. Тем временем компании прекращают производство в Европе. А это, в свою очередь, ведет к скорейшей деиндустриализации. Процесс уже фиксирует статистика. Так, опубликованный 24 октября сводный индекс деловой активности в еврозоне на основе опроса S&P Global менеджеров по закупкам снизился на 1 пункт, до 47,1. Для понимания: речь про минимальный с ноября 2020 года показатель и про снижение индекса четвертый месяц подряд относительно критически важной отметки 50, отделяющей подъем от падения.

КОМУ НЕ ДОСТАНЕТСЯ ГАЗ

Спрос на природный газ со стороны промышленности в Европе, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в третьем квартале уменьшился на 25% относительно июля — сентября прошлого года. Аналитики, по свидетельству Reuters, замечают, что за такими цифрами неизбежно стоят массовые остановки производства, потому что рост эффективности работающих предприятий сам по себе не может привести к такой экономии.

"Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить снижение промышленной активности", — процитировало Reuters электронное письмо от представителя Еврокомиссии.

"Но когда станет холоднее и домохозяйства включат отопление, промышленный сектор первым столкнется с сокращениями в случае дефицита [природного газа]", — парировали журналисты агентства, сославшись на экспертов.

"Если цены на энергию останутся настолько высокими, что часть европейской промышленности станет неконкурентоспособной, заводы закроются и переедут в США, где много дешевой сланцевой энергии", — заявил старший экономист Oxford Economics Дэниел Крэл.

А США, в свою очередь, используют эту ситуацию в своих интересах, отнимая экономический потенциал у европейских стран и решая свои проблемы за их счет, констатирует руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (ИНО) Василий Колташов. Ключевым инструментом при этом является санкционная война против России, которую начал Вашингтон и в которую он втянул Европу, указывает эксперт.

При этом производство первичного алюминия в ЕС за последний год уже сократилось вдвое, на 1 млн тонн. Данные, собранные Reuters, указывают, что все девять заводов по производству цинка в странах объединения сократили или остановили производство. Взамен в ЕС поступают импортные объемы из Китая, Турции Казахстана… и России.

Крис Херон из отраслевой ассоциации Eurometaux отметил, что за временными остановками алюминиевых заводов обычно следуют бессрочные. Сопротивление бесполезно? Две страны Евросоюза бросают вызов США в торговле

Более того, в 2022 году ЕC, по данным Европейского совета химической промышленности (Cefic), впервые стал нетто-импортером химикатов.

Свыше половины производимого в Европе аммиака, одного из ключевых компонентов в производстве ряда важнейших удобрений, было остановлено и заменено импортом.

"Устрашающая эрозия промышленности уже началась", — констатировало Reuters.

ПРОДАВАТЬ БУДУЩЕЕ

Что касается многомесячных попыток Европы договориться о срочной замене российского газа, то генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов делает вывод, что суть усилий европейских политиков в итоге сводится к тому, чтобы начать "продавать будущее" своим избирателям. Он напоминает, как еще в конце августа канцлер Германии Олаф Шольц вместе со своим заместителем Робертом Хабеком нанес визит в Канаду, где пытался договориться о скорейшем налаживании поставок сжиженного природного газа (СПГ) в его страну.

"И что же они привозят из Канады? СПГ на ближайшую зиму?— задается вопросами эксперт — Нет, они не могут его привезти, потому что в Канаде нет действующего терминала. Его только строят. Или они, может быть, привозят контракты по терминалу, который запущен будет году в двадцать пятом? Даже этого нет! Они привозят меморандум о поставках "зеленого" водорода. То есть сейчас вот-вот наступит зима. Нужен газ срочно. Шольц и Хабек возвращаются в Канаду, где этого газа сейчас нет, и обещают немцам в будущем "зеленый" водород. Приезжают, говорят: "Не волнуйтесь немецкие товарищи, мы все проблемы решили. У нас будет СПГ вместо ужасного российского газа. А вообще, зачем этот газ! Надо смотреть в будущее! Нужен водород! Тут нам Канада и поможет!"